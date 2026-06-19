Dani Olmo, Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal’ın Real Madrid’e transferini gördükten sonra Marc Cucurella’ya, ona karşı “zor anlar yaşayacağını” söyledi

Los Blancos, son dönemdeki başarısızlıklarına agresif bir şekilde yanıt vererek Bernardo Silva ve Ibrahima Konate ile de anlaşma sağladı. Öte yandan Barcelona, Premier Lig’den Anthony Gordon’u kadrosuna katarak kendi önemli transferini tamamlarken, Julian Alvarez’i de aktif olarak takip ediyor.

Olmo şunları ekledi: “İki yıldır galibiyet alamadıkları için kadrolarını güçlendirmeleri normal, onlar dünya çapında oyuncular, ancak biz endişeli değiliz. Gordon ile harika bir transfer yaptık ve mutluyuz.”