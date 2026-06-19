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Dani Olmo, Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal’ın Real Madrid’e transferini gördükten sonra Marc Cucurella’ya, ona karşı “zor anlar yaşayacağını” söyledi
Mourinho, yıldız transferini tamamladı
Madrid, Chelsea’den sol bek oyuncusunu, başlangıç bedeli 55 milyon avro artı ek ödemelerden oluşan hızlı bir anlaşma ile kadrosuna kattı. Bu transfer, arka arkaya kupa kazanamayan sezonların ardından kadroyu acımasızca yenileyen yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun ilk resmi transferi oldu. Haber, Cucurella’nın sonunda kariyerini Barselona dışında kurmadan önce gençlik akademisi günlerinde bu bek oyuncusuyla aynı sahayı paylaşan Olmo da dahil olmak üzere pek çok kişiyi şaşırttı.
- Getty Images Sport
Olmo, ülkede sıkıntı yaşanacağını öngörüyor
Barcelona’nın oyun kurucusu, takımın yaklaşan transferden tamamen habersiz olduğunu itiraf etti; ancak yeni iç rekabetlerine rağmen yakın arkadaşına başarılar diledi.
Olmo, Sport gazetesine şunları söyledi: “Bunu beklemiyorduk. O bunu kimseye söylemedi. Eğer istediği buysa, onun adına mutluyum çünkü o benim arkadaşım. Artık ligde zor anlar yaşayacak, biz de öyle. Örneğin, Lamine karşısında zor anlar yaşayacak.”
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Los Blancos, son dönemdeki başarısızlıklarına agresif bir şekilde yanıt vererek Bernardo Silva ve Ibrahima Konate ile de anlaşma sağladı. Öte yandan Barcelona, Premier Lig’den Anthony Gordon’u kadrosuna katarak kendi önemli transferini tamamlarken, Julian Alvarez’i de aktif olarak takip ediyor.
Olmo şunları ekledi: “İki yıldır galibiyet alamadıkları için kadrolarını güçlendirmeleri normal, onlar dünya çapında oyuncular, ancak biz endişeli değiliz. Gordon ile harika bir transfer yaptık ve mutluyuz.”
- Getty Images Sport
Clasico rekabetleri ön plana çıkıyor
Cucurella şu anda milli takım görevlerine odaklanmış durumda ve Barcelona’nın genç yıldızı Yamal ile birlikte İspanya’nın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarında öncü rol üstleniyor. Bu önemli yaz turnuvası sona erdiğinde, sol bek oyuncusu Madrid’e uçarak Mourinho’nun taktik düzenine uyum sağlayacak. Bernabéu’nun yarattığı muazzam baskıyla başa çıkarken, La Roja’daki takım arkadaşlarıyla yaşayacağı yeni iç rekabeti de idare etmek, Madrid’in en yeni yıldız transferi için en büyük sınav olacak.