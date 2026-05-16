Çeviri:
Dani Dyer, West Ham hayranı babası Danny ile olan ‘tatlı geleneğin’ bir parçası olamayan kocası Jarrod Bowen’ın nedenini açıklıyor – Hammers kaptanı ise bebek bakıcılığı görevine kalıyor
Bir ailenin özel bir bakış açısı
Dyer-Bowen ailesinin ev hayatı, göz önünde olan televizyon programları ile üst düzey spor etkinliklerinin yoğun takvimleri arasındaki hassas dengeye bağlı. Eski reality şov yıldızı Dani, yakın zamanda gerçekleştirdikleri ortak yayın projesinin ardından, aktör babası Danny ile kurduğu sıkı bağı gözler önüne serdi. Yoğun programlarına rağmen, baba-kız ikilisi, üç küçük çocuğu yetiştirmenin getirdiği yüklerden uzaklaşarak, West Ham kaptanını geride bırakıp, bilinçli olarak birbirlerine ayırdıkları özel zamanlar yaratıyor.
Evden uzakta yeniden bağlantı kurmak
Çekim programları, bu medya ikilisinin evdeki telaşlardan uzak, baş başa değerli zamanlar geçirmelerine olanak sağladı. Express.co.uk’a konuşan Dani Dyer şöyle dedi: “Birlikte yaşamıyoruz, bu yüzden gerçekten vakit geçirebildiğimizde bunu çok takdir ediyoruz. Çünkü genellikle onunla birlikteyken üç çocuğum da yanımda oluyor, evin içinde koşturuyorlar, bu yüzden zar zor sohbet edebiliyoruz. Yola çıkarken biraz sohbet edebiliyoruz ama oraya vardığımızda tabii ki bütün gün çekim yapıyoruz ve genellikle eve dönerken ikimizden biri uyuyor."
Cuma gecesi rutini
Bu rutin, kocası görev başında kalırken Dani’ye hak ettiği dinlenmeyi almak üzere anne babasının evinin rahatlığına dönmesi için hoş bir fırsat sunuyor. Haftalık düzeni açıklarken şöyle dedi: “Anne babanınla yaşarken onlardan gerçekten faydalanıyorsun, sonra evden ayrıldığında ise ‘Yine evinize gelip kalabilir miyim?’ diyorsun.”
"Çocukları Jarrod'a bırakıp, bana bakılsın diye uğrayacağım. Tabii ki Jarrod iş nedeniyle pek paket yemek yemiyor, bu yüzden bazen cuma geceleri çocukları ona bırakıp oraya gidiyorum ve Çin yemeği yiyip bira içiyoruz. Yani, bir kadın daha ne isteyebilir ki?"
Hayatta kalma mücadelesi
Premier Lig sıralamasında 18. sırada yer alan West Ham, ligin bitmesine sadece iki maç kala 17. sıradaki Tottenham Hotspur'un iki puan gerisinde olduğu için küme düşmekten kurtulmak için çok zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Bowen, bu Pazar günü Newcastle United deplasmanında takımını zorlu bir maça çıkarmalı ve bir hafta sonra Leeds United ile oynayacakları son haftanın kader belirleyici karşılaşmasına hazırlanmalıdır.