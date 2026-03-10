Getty Images Sport
Dani Carvajal, Real Madrid taraftarlarına yanıt verdi; kaptan, "La Liga efsanesine saygı göstergesi"ni savundu
Balaidos'taki olay
Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanan son La Liga karşılaşması, Alvaro Arbeloa'nın Federico Valverde'nin son dakikada attığı golle takımının üç puanı almasını izleyerek geç saatlerde heyecan yaşattı. Iago Aspas'ın 87. dakikada direğe çarpan şutu Claudio Giraldez ve takımını hayal kırıklığına uğrattı.
Ancak maç sonrası tartışmalar kısa sürede sonuçtan uzaklaştı. Yedek kulübesinde oturan Carvajal, Aspas'ın 83. dakikada Oscar Mingueza'nın yerine oyuna girmesiyle saha kenarında ısınmaya başladı. Ev sahibi taraftarlar kahramanlarını alkışlamak için ayağa kalkarken, Madrid kaptanı da onlara katıldı.
Çevrimiçi tepkilerle karşı karşıya kalmak
Carvajal'ın bu basit sportmenlik gösterisi herkesi memnun etmedi. Madrid taraftarlarının bir kısmı sosyal medyada öfkelerini dile getirerek, bir kulüp kaptanının gergin ve çekişmeli bir maç sırasında rakibi kamuoyu önünde övmemesi gerektiğini savundu.
Bir dizi sakatlığın ardından şu anda tam formuna kavuşmaya çalışan tecrübeli bek, dijital bir fırtınanın ortasında kaldı. Düşmanca tepkilere rağmen, alkışları sadece emekliliği yaklaşan, İspanyol futbolunun kalıcı bir ikonuna olan saygısının bir göstergesiydi.
Kaptan spor değerlerini savunuyor
Birçok modern futbolcu çevrimiçi trollerin yorumlarını görmezden gelmeyi tercih ederken, Carvajal tutumunu net bir şekilde ortaya koymak zorunda hissetti. Resmi Instagram hesabına, kulübe olan sadakatini açıkça sorgulayan bir yorum yazılması, savunma oyuncusunun nadir görülen ve doğrudan bir şekilde kamuoyu önünde karşılık vermesine neden oldu.
Eleştiriyi yanıtlayan Carvajal, durumu açık bir şekilde değerlendirdi. Şöyle yazdı: "Bu jest saygı anlamına gelir, ligimizin efsanesine saygı. Değerler her şeyin üstündedir, senin eksikliğini gördüğüm bir nitelik."
Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Madrid için Xabi Alonso'nun kovulması ve ardından Arbeloa'nın teknik direktör olarak atanmasıyla damgalanan çalkantılı bir sezon oldu. Los Blancos, 27 maçın ardından 63 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve ezeli rakibi Barcelona'nın dört puan gerisinde.
Ancak, odak noktası artık tamamen Avrupa'ya kaydı. Çarşamba günü Madrid, Santiago Bernabeu'da Manchester City'yi ağırlayarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında büyük bir mücadeleye çıkacak.
