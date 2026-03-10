Dani Carvajal, Real Madrid taraftarlarına yanıt verdi; kaptan, "La Liga efsanesine saygı göstergesi"ni savundu

Birçok modern futbolcu çevrimiçi trollerin yorumlarını görmezden gelmeyi tercih ederken, Carvajal tutumunu net bir şekilde ortaya koymak zorunda hissetti. Resmi Instagram hesabına, kulübe olan sadakatini açıkça sorgulayan bir yorum yazılması, savunma oyuncusunun nadir görülen ve doğrudan bir şekilde kamuoyu önünde karşılık vermesine neden oldu.

Eleştiriyi yanıtlayan Carvajal, durumu açık bir şekilde değerlendirdi. Şöyle yazdı: "Bu jest saygı anlamına gelir, ligimizin efsanesine saygı. Değerler her şeyin üstündedir, senin eksikliğini gördüğüm bir nitelik."