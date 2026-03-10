Goal.com
Moataz Elgammal

Dani Carvajal, Real Madrid taraftarlarına yanıt verdi; kaptan, "La Liga efsanesine saygı göstergesi"ni savundu

Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, Balaidos'ta oynanan La Liga karşılaşmasında Celta Vigo efsanesi Iago Aspas'ı alkışlama kararını kamuoyuna açıkladı. Kendi taraftarlarının bir kısmından gelen haksız eleştirilerin ardından, tecrübeli savunma oyuncusu sosyal medyada bir paylaşım yaparak taraftarlara temel spor değerlerinin ve saygının her zaman öncelikli olması gerektiğini hatırlattı.

  • Balaidos'taki olay

    Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanan son La Liga karşılaşması, Alvaro Arbeloa'nın Federico Valverde'nin son dakikada attığı golle takımının üç puanı almasını izleyerek geç saatlerde heyecan yaşattı. Iago Aspas'ın 87. dakikada direğe çarpan şutu Claudio Giraldez ve takımını hayal kırıklığına uğrattı.

    Ancak maç sonrası tartışmalar kısa sürede sonuçtan uzaklaştı. Yedek kulübesinde oturan Carvajal, Aspas'ın 83. dakikada Oscar Mingueza'nın yerine oyuna girmesiyle saha kenarında ısınmaya başladı. Ev sahibi taraftarlar kahramanlarını alkışlamak için ayağa kalkarken, Madrid kaptanı da onlara katıldı.

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Çevrimiçi tepkilerle karşı karşıya kalmak

    Carvajal'ın bu basit sportmenlik gösterisi herkesi memnun etmedi. Madrid taraftarlarının bir kısmı sosyal medyada öfkelerini dile getirerek, bir kulüp kaptanının gergin ve çekişmeli bir maç sırasında rakibi kamuoyu önünde övmemesi gerektiğini savundu.

    Bir dizi sakatlığın ardından şu anda tam formuna kavuşmaya çalışan tecrübeli bek, dijital bir fırtınanın ortasında kaldı. Düşmanca tepkilere rağmen, alkışları sadece emekliliği yaklaşan, İspanyol futbolunun kalıcı bir ikonuna olan saygısının bir göstergesiydi.

  • Kaptan spor değerlerini savunuyor

    Birçok modern futbolcu çevrimiçi trollerin yorumlarını görmezden gelmeyi tercih ederken, Carvajal tutumunu net bir şekilde ortaya koymak zorunda hissetti. Resmi Instagram hesabına, kulübe olan sadakatini açıkça sorgulayan bir yorum yazılması, savunma oyuncusunun nadir görülen ve doğrudan bir şekilde kamuoyu önünde karşılık vermesine neden oldu.

    Eleştiriyi yanıtlayan Carvajal, durumu açık bir şekilde değerlendirdi. Şöyle yazdı: "Bu jest saygı anlamına gelir, ligimizin efsanesine saygı. Değerler her şeyin üstündedir, senin eksikliğini gördüğüm bir nitelik." 

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Real Madrid için bundan sonra ne olacak?

    Madrid için Xabi Alonso'nun kovulması ve ardından Arbeloa'nın teknik direktör olarak atanmasıyla damgalanan çalkantılı bir sezon oldu. Los Blancos, 27 maçın ardından 63 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve ezeli rakibi Barcelona'nın dört puan gerisinde. 

    Ancak, odak noktası artık tamamen Avrupa'ya kaydı. Çarşamba günü Madrid, Santiago Bernabeu'da Manchester City'yi ağırlayarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında büyük bir mücadeleye çıkacak.

