Carvajal, Santiago Bernabeu'nun dünya çapındaki ilgi odağı olan ortamından Coliseum'un zorlu atmosferine geçerek Getafe'deki yolculuğuna resmen başladı. Getafe oyuncusu olarak çıktığı ilk basın toplantısında deneyimli savunmacı, Avrupa'nın en başarılı kulübünden ayrılmasına rağmen futbola duyduğu tutkunun azalmadığını açıkça ortaya koydu.

Yeni ortamında bulunmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Carvajal, büyüdüğü şehir olan Madrid'de kalmanın kararında önemli bir etken olduğunu vurguladı. 34 yaşındaki sağ bek, 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Böylece önümüzdeki dönemde de La Liga'da forma giymeyi sürdürecek.

“Olumlu bir deneyim olacak. Sezon sonunda bir değerlendirme yapmayı düşünmüyorum. Bu proje beni çok motive ediyor. Rekabet etmek benim DNA'mda var. Evimdeyim, büyüdüğüm şehir Madrid'deyim. Bütün koşullar olumlu. Deneyimimle, oyun tarzımla ve takıma katkı sağlayarak yardımcı olabilirim. Hedeflere ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyorum, bunu kimse bilmiyor ama bunun için çalışıyoruz. En iyi kararı verdiğiniz için günü gününe yaşayıp sakin kalmalısınız,” dedi savunmacı tanıtımında. Sözleri Marca tarafından aktarıldı.