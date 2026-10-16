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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Dani Carvajal'den Real Madrid'le ilgili bomba açıklama! İspanyol savunmacı, kupalarla dolu Bernabeu kariyerine son verdikten sonra neden Getafe'yi seçtiğini anlattı

D. Carvajal
Real Madrid
La Liga
Getafe

İspanyol savunmacı Dani Carvajal, Getafe'ye ses getiren transferinin ardından ilk kez resmî olarak basının karşısına çıktı. Santiago Bernabeu'da kupalarla dolu bir on yıl geçiren efsanevi sağ bek, Getafe'de forma giyerek İspanya'nın başkentinde kalma kararının arkasındaki nedenleri açıkladı.

  • Coliseum'da yeni bir sayfa

    Carvajal, Santiago Bernabeu'nun dünya çapındaki ilgi odağı olan ortamından Coliseum'un zorlu atmosferine geçerek Getafe'deki yolculuğuna resmen başladı. Getafe oyuncusu olarak çıktığı ilk basın toplantısında deneyimli savunmacı, Avrupa'nın en başarılı kulübünden ayrılmasına rağmen futbola duyduğu tutkunun azalmadığını açıkça ortaya koydu.

    Yeni ortamında bulunmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Carvajal, büyüdüğü şehir olan Madrid'de kalmanın kararında önemli bir etken olduğunu vurguladı. 34 yaşındaki sağ bek, 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Böylece önümüzdeki dönemde de La Liga'da forma giymeyi sürdürecek.

    “Olumlu bir deneyim olacak. Sezon sonunda bir değerlendirme yapmayı düşünmüyorum. Bu proje beni çok motive ediyor. Rekabet etmek benim DNA'mda var. Evimdeyim, büyüdüğüm şehir Madrid'deyim. Bütün koşullar olumlu. Deneyimimle, oyun tarzımla ve takıma katkı sağlayarak yardımcı olabilirim. Hedeflere ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyorum, bunu kimse bilmiyor ama bunun için çalışıyoruz. En iyi kararı verdiğiniz için günü gününe yaşayıp sakin kalmalısınız,” dedi savunmacı tanıtımında. Sözleri Marca tarafından aktarıldı.

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    Bordalas'ın yönetiminde çalışmak

    Transferdeki önemli etkenlerden biri, tecrübeli savunmacıyı doğrudan yaklaşımı ve taktik vizyonuyla etkileyen Getafe teknik direktörü Bordalas’ın süreçteki rolüydü. Bordalas, oyuncularından yüksek tempo ve mücadeleci bir ruh talep etmesiyle tanınıyor. Bu özellikler Carvajal’ın savunma tarzıyla örtüşüyor. Teknik direktör, İspanyol oyuncuyu sağ bek pozisyonu için Kiko Femenia ile rekabet edebilecek veya üçlü savunmada sağ stoper olarak görev yapabilecek çok yönlü bir isim olarak görüyor.

    Savunmacı, “Çok iyiydi, sohbet ettik ve takımdan ne istediğimizi konuştuk. Oyuncudan en iyi verimi alan bir teknik direktör. Onu çok seviyorum; sürekli devam etme, devam etme ve devam etme anlayışımız ortak. Onunla hiçbir sorun yaşamayacağım,” dedi.


  • Maddi fedakârlıklar ve bağlılık

    Haberlere göre Carvajal, Real Madrid'deki önceki kazancına kıyasla %90'a varan maaş indirimini kabul etti. Bu hamle, daha az rekabetçi bir ligde son bir büyük kazanç elde etmek yerine futbol rekabetine ve kişisel mutluluğuna öncelik verme isteğini gösteriyor.

    Carvajal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kaba olmak istemem ama beni tanıyan herkes bilir ki Madrid'de oynarken de omlet yaparken de yaptığım işe kendimi tamamen veririm. Her şeyi tutkuyla yaparım; hayata bakışım böyledir. Maddi açıdan hayatımın sözleşmesi değil. Ama karar vermek için çaba sarf etmem gerekmedi, çok kolay oldu. Getafe bütün koşulları karşıladı. Getafe, Avrupa kupaları ve stadyumuyla bana tam anlamıyla uyan bir proje” dedi.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Millî takım hedefleri ve gelecek

    Kulüp kariyeri farklı bir yöne evrilmiş olsa da Carvajal, İspanya milli takımına dönme ihtimalini göz ardı etmiyor. İspanya adına oynamaya hâlâ büyük bir tutkuyla bağlı olan savunmacı, Getafe'de üst düzey performans sergilemenin kendisini milli takımın gündeminde tutabileceğine inanıyor. Geleceğine ilişkin söylentilere de değinen Carvajal, yaklaşan kış transfer döneminde ayrılmasına imkân tanıyacak özel bir serbest kalma maddesi bulunduğunu özellikle yalanladı.

    “Beni iyi tanıyan herkes bilir ki hayatım futbol oynamak. Bu spora tutkuyla bağlıyım; beni motive eden şey futbolun sportif yönü, rekabet etmek... Özellikle de sakatlıklarla geçen bu yılların ardından, yakalayamadığım istikrarı sağlamak ve kendimi yeniden kanıtlamak istedim.”

    Getafe devreye girdiğinde, ailemin ve benim aradığımız bütün şartları karşılıyordu. O maddeyle ilgili söylenenler doğru değil; bütün sezon burada olacağım. Biri 50 milyonluk serbest kalma bedelini ödemediği sürece kışın ayrılma seçeneğimiz yok (gülüyor),” diyen Carvajal, ardından sözleşme durumuna açıklık getirdi.

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