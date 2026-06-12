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Dani Carvajal Como'ya mı gidiyor?! İtalyan kulübü, Nico Paz'ı ucuza kaybetmeye hazırlanırken, Cesc Fabregas aralarında çok beğenilen bir forvetin de bulunduğu ÜÇ Real Madrid oyuncusunu hedefliyor
Fabregas, takviye için Real Madrid'e yöneldi
Como, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonu öncesinde Real Madrid’in yetenekli oyuncularını hedef alan iddialı bir transfer stratejisi izliyor. ElDesmarque’nin haberine göre, Fabregas, tecrübeli bek Carvajal’ı İtalya’ya getirmek istiyor; zira savunma oyuncusu İspanyol devinden ayrılacağını doğruladı.
Carvajal, birçok yurtdışı liginden ilgi görüyor, ancak Como ona Avrupa futbolunda kalma ve kıtanın en üst seviyesinde mücadele etme şansı sunabilir. Tecrübeli savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde fazla deneyimi olmayan kadro için ideal bir takviye olarak görülüyor.
İtalyan kulüp, Madrid'in kadrosundaki daha genç oyuncuları da hedefliyor. Como, kadrosunun birçok alanını güçlendirmek istediği için forvet Garcia ve akademi oyuncusu Palacios, kulübün ana hedefleri arasında yer alıyor.
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Como, Madrid modelini uygulamaya devam ediyor
Como'nun Garcia'ya gösterdiği ilgi, daha önce Paz ve Jacobo Ramon'un transferlerinde izlenen yaklaşıma benziyor. Kulüp, genç forveti Real Madrid'de sınırlı süre almasına rağmen takıma hemen katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyor. Garcia, Kulüpler Dünya Kupası'nda dört gol attı ve La Liga'da sadece 950 dakika sahada kalmasına rağmen altı gol daha kaydetti.
Ancak, kadroya girebilmek için rekabet, onun düzenli olarak ilk takımda forma giyme yolunu kısıtladı. Como'nun, Real Madrid'e önemli bir satış payı veya geri alım maddesi önererek Garcia'nın transfer ücretini düşürmeyi umduğu bildiriliyor.
Paz'ın ayrılması Como'nun planlarını yeniden şekillendirebilir
Como, Avrupa kupalarının getireceği zorluklara hazırlanırken Fabregas, tecrübe ile gençlik arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Carvajal, üst düzey bir geçmişi kulübe katarken, Garcia ve Palacios ise Real Madrid’in altyapısından gelecek vaat eden genç oyuncuları yetiştirme stratejisine uyuyor.
Garcia ve Palacios'un peşinde olunması, Paz'ın geleceğine dair endişeleri gidermeye yönelik bir hamle gibi görünüyor. Orta saha oyuncusu, Como'nun yükselişinde ve Avrupa'ya kalmasında önemli bir rol oynadı, ancak haberlere göre Real Madrid'e geri dönebilir. Herhangi bir ayrılık, Como kadrosunda önemli bir boşluk bırakacak ve yeni sezon başlamadan önce uygun yedekleri bulmanın önemini artıracaktır.
- Getty Images Sport
Transferler, Madrid'deki gelişmelere bağlı olmaya devam ediyor
Como, altyapı oyuncularını içeren transferlere devam edebilmek için Real Madrid'deki gelişmeleri beklemek zorunda. Habere göre, Jose Mourinho'nun Santiago Bernabéu'ya dönüşünün ardından teknik kadroya ilişkin sorunlar çözülene kadar, takımdan ayrılacak oyuncuların transferleri şimdilik askıya alınmış durumda.
Bu arada Fabregas ve Como, kadroda önemli değişikliklerin yaşanabileceği bir sezon için planlamalarına devam edecek. Carvajal, Garcia veya Palacios'un gelip gelmeyeceği, Madrid'in birkaç oyuncunun ve genç yeteneğin geleceğini ne kadar çabuk netleştireceğine bağlı olabilir.