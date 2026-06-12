Como, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonu öncesinde Real Madrid’in yetenekli oyuncularını hedef alan iddialı bir transfer stratejisi izliyor. ElDesmarque’nin haberine göre, Fabregas, tecrübeli bek Carvajal’ı İtalya’ya getirmek istiyor; zira savunma oyuncusu İspanyol devinden ayrılacağını doğruladı.

Carvajal, birçok yurtdışı liginden ilgi görüyor, ancak Como ona Avrupa futbolunda kalma ve kıtanın en üst seviyesinde mücadele etme şansı sunabilir. Tecrübeli savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde fazla deneyimi olmayan kadro için ideal bir takviye olarak görülüyor.

İtalyan kulüp, Madrid'in kadrosundaki daha genç oyuncuları da hedefliyor. Como, kadrosunun birçok alanını güçlendirmek istediği için forvet Garcia ve akademi oyuncusu Palacios, kulübün ana hedefleri arasında yer alıyor.