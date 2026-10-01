Futbolu bırakan ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra Dani Alves, evangelist vaiz oldu. Olè'nin doğruladığı üzere, eski futbolcunun sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi önümüzdeki günlerde Arjantin'de olacak. Alves'e ev sahipliği yapacak şehir sayısı iki. İlk olarak Formosa'ya gidecek ve burada “El Impacto de su Gloria” adlı peygamberlik kongresine katılacak: Avenida Ana Esther de Canepa 1225 adresinde perşembe 14 Ekim saat 20.00'de ve cuma 15 Ekim saat 13.00'te olmak üzere iki buluşma planlanıyor. Alves'in yanı sıra Ramón Leiva, Jesús Trinidad ve Tomy Abdon da yer alacak.





Daha sonra Alves, Estilo de Vida vakfının davetiyle 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günleri Delmi Stadyumu'nda konuk olacağı Salta'ya geçecek. Günde iki etkinlik düzenlenecek: sporcular ve antrenörlere yönelik saat 9.00'daki bir spor buluşması ve halka açık saat 20.30'daki bir etkinlik.





“Tanrı'nın krallığı, taş kalplerinizi değiştirmek ve size etten bir kalp vermek için size yaklaşıyor” diye yazan Alves, Instagram'daki paylaşımına Matta İncili'nden esinlenen uzun bir dini mesaj eşlik ettirdi. Brezilyalı isim, uluslararası düzeyde kamuoyundaki imajını değiştiren bu yeni dini serüvene giderek daha fazla dahil oluyor.