Dani Alves'in hayatı giderek daha romanesk, ya da isterseniz 'sinemalık' bir hâl alıyor; 1983 doğumlu, eski bek oyuncusu, diğerlerinin yanı sıra Barcelona ve Juventus'ta, ayrıca Brezilya milli takımında forma giydi. Önce muhteşem bir futbolculuk kariyeri, ardından onu hapse götüren dava, sonrasında kesin olarak beraat etmesi ve son olarak da evanjelik vaiz olarak yeni bir hayat.
Dani Alves'in sinemalık hayatı: zaferlerin, hapsin, beraatin, partnerlerin ve çocukların ardından vaiz gibi dünyayı geziyor
EVANGELİK VAİZ: SIRADAKİ DURAK ARJANTİN
Futbolu bırakan ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra Dani Alves, evangelist vaiz oldu. Olè'nin doğruladığı üzere, eski futbolcunun sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi önümüzdeki günlerde Arjantin'de olacak. Alves'e ev sahipliği yapacak şehir sayısı iki. İlk olarak Formosa'ya gidecek ve burada “El Impacto de su Gloria” adlı peygamberlik kongresine katılacak: Avenida Ana Esther de Canepa 1225 adresinde perşembe 14 Ekim saat 20.00'de ve cuma 15 Ekim saat 13.00'te olmak üzere iki buluşma planlanıyor. Alves'in yanı sıra Ramón Leiva, Jesús Trinidad ve Tomy Abdon da yer alacak.
Daha sonra Alves, Estilo de Vida vakfının davetiyle 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günleri Delmi Stadyumu'nda konuk olacağı Salta'ya geçecek. Günde iki etkinlik düzenlenecek: sporcular ve antrenörlere yönelik saat 9.00'daki bir spor buluşması ve halka açık saat 20.30'daki bir etkinlik.
“Tanrı'nın krallığı, taş kalplerinizi değiştirmek ve size etten bir kalp vermek için size yaklaşıyor” diye yazan Alves, Instagram'daki paylaşımına Matta İncili'nden esinlenen uzun bir dini mesaj eşlik ettirdi. Brezilyalı isim, uluslararası düzeyde kamuoyundaki imajını değiştiren bu yeni dini serüvene giderek daha fazla dahil oluyor.
Dani Alves olayı
Alves'in, 20 Ocak 2023'te tutuklandığını hatırlatalım. Bu tutuklama, 23 yaşındaki bir kadının şikâyeti üzerine ifade vermeye gitmesinin ardından gerçekleşti. Söz konusu kadın, Alves'i 31 Aralık 2022 gecesi Barselona'daki bir gece kulübünde kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçluyordu. Şubat 2024'te dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 14 aylık tutukluluğun ardından, 1 milyon avro kefalet ödeyerek aynı yılın 25 Mart'ında yeniden özgürlüğüne kavuştu.
28 Mart 2025'te Katalonya Yüksek Adalet Divanı (TSJC) Alves hakkında kesin beraat kararı verdi ve önceki mahkûmiyeti bozdu. Hâkimler, şikâyetçi kadının ifadesinde çelişkiler bulunduğunu ve mahkûmiyeti doğrulamak için yeterli delil olmadığını değerlendirdi. Alves ise suçlamaları her zaman reddetti.
İNANÇ VE AİLE
Tahliyesinin ardından eski futbolcu evanjelik vaaz verme yolunu seçti. “Tanrı’ya inanmak gerekir. Ben bunun bir kanıtıyım. Tanrı’yla bir anlaşma yaptım” ifadelerini daha önce kullanmıştı; bunu Olé aktardı.
Geçen yılın kasım ayında üçüncü kez baba oldu: 2017’de evlendiği İspanyol model Joana Sanz’dan, adı kamuoyuyla paylaşılmayan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Diğer iki çocuğu Daniel Jr. ve Victoria ise Dinorah Santana ile önceki evliliğinden doğdu.
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