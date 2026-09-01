Milyonlarca dolarlık cezanın yanı sıra, 43 yaşındaki eski sağ bek 17 bin İsviçre frangı tutarındaki yasal masrafları ve ek olarak 19 bin İsviçre frangı tutarındaki usul giderlerini de karşılamak zorunda. Alves, daha önce bir İspanyol mahkemesinin mahkumiyet kararını bozmasının ardından Mart 2025'te serbest bırakılmadan önce 14 ay hapis yatmıştı. Bu hukuki zafer, oyuncu sözleşmelerindeki disiplin şartlarının uygulanması konusunda Pumas için önemli bir galibiyete işaret ediyor.