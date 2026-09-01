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Adhe Makayasa

Çeviri:

Dani Alves'e, cinsel saldırı tutuklaması ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Pumas'ın hukuki mücadeleyi kazanmasıyla 1,7 milyon sterlinlik dev para cezası verildi

D. Alves
Barcelona
La Liga
Club Universidad Nacional
Liga MX

Eski Barcelona savunmacısı Dani Alves, sözleşmesinin feshiyle ilgili uzun süren hukuk mücadelesini kaybetmesinin ardından Meksika kulübü Pumas'a 1,7 milyon sterlin (2,3 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi, Brezilyalı oyuncunun Ocak 2023'teki tutuklanmasının ardından kendisini görevden alan Liga MX ekibi lehine daha önce Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararı onadı.

  • İsviçre mahkemesi kararı onadı

    İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi, eski savunmacının itirazını reddederek Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) daha önce verdiği kararı onadı. ESPN Brezilya'nın haberine göre, 11 Haziran tarihli ve hukuken bağlayıcı olan karar, Brezilyalının Pumas UNAM'a 1,7 milyon £ (2,3 milyon $) tazminat ödemesini emrediyor. Hüküm, Ocak 2023'te sözleşmesinin feshedilmesiyle başlayan uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlığa son verdi.

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  • Mali mücadele zirveye ulaştı

    Pumas başlangıçta 5 milyon dolar tazminat ve oyuncuya zaten ödenmiş imaj hakları için ek 1 milyon dolar talep etmişti. Meksika kulübü, Alves'in Barselona'da cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından sözleşme ihlali maddesine dayanarak bu talepte bulundu. FIFA'nın Futbol Mahkemesi ilk etapta talebi reddetse de, Pumas CAS'ta başarılı bir itirazın ardından İsviçre'nin en yüksek mahkemesinde nihai zaferi elde etti.

  • Mahkeme masrafları artıyor

    Milyonlarca dolarlık cezanın yanı sıra, 43 yaşındaki eski sağ bek 17 bin İsviçre frangı tutarındaki yasal masrafları ve ek olarak 19 bin İsviçre frangı tutarındaki usul giderlerini de karşılamak zorunda. Alves, daha önce bir İspanyol mahkemesinin mahkumiyet kararını bozmasının ardından Mart 2025'te serbest bırakılmadan önce 14 ay hapis yatmıştı. Bu hukuki zafer, oyuncu sözleşmelerindeki disiplin şartlarının uygulanması konusunda Pumas için önemli bir galibiyete işaret ediyor.

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  • Portekiz'de yeni girişimler

    Futbolculuk kariyerini noktalayan Alves, odağını Avrupa'da futbol yönetimi ve kulüp sahipliğine çevirdi. Eski Sevilla ve Barcelona yıldızı, kısa süre önce Portekiz 3. Lig ekibi Sporting Clube de Sao Joao de Ver'i devraldı. Bu yeni girişimine başlarken tecrübeli isim, mahkeme kararına uygun olarak Pumas'a olan ödenmemiş mali yükümlülüklerini de kapatmak zorunda.

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