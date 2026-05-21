Dan Ndoye’nin öne çıkan özellikleri, İsviçreli kanat oyuncusunun Nottingham Forest için bir Premier Lig yıldızı haline gelmesini ve 34 milyon sterlinlik transferin fiyasko olarak nitelendirilmesini önleyebilir
Forest'ta parlak bir başlangıcın ardından moral bozuldu
25 yaşındaki oyuncunun transferi için rekabet, Serie A ekibi Bologna'dan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte kızışmıştı. Ndoye, AC Milan ile oynanan final maçında galibiyet golünü atarak takımının unutulmaz bir Coppa Italia zaferine imza atmış ve Rossoblu'ya 51 yıl sonra ilk büyük kupa zaferini kazandırmıştı.
Forest, transfer rekabetini geride bırakarak yetenekli forveti 5 yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Ancak City Ground'da form ve özgüvenini kaybeden Ndoye'nin sözleşmesinin sadece 12 ay sonra feshedilebileceği öne sürülüyor.
Ndoye, 2025-26 sezonunun ilk haftasında Brentford karşısında gol atarak iyi bir başlangıç yaptı ve 2 Ekim'de Forest'ın Midtjylland'a karşı kendi sahasında oynadığı tarihi Avrupa maçında da gol attı.
O zamandan beri, en azından ligde, gol üretimi tamamen durdu. Trentside'da dört farklı teknik direktörün görev aldığı bir sezonda Ndoye'nin kadro sırasındaki yeri gerilediğinden, ilk 11'de yer bulması zorlaştı.
Bu sezon yedi uluslararası maçta üç gol attı ve İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi, ancak bu başarıların kulüp düzeyinde de tekrarlanıp tekrarlanamayacağı konusunda ciddi sorular soruluyor.
Ndoye'nin en iyi özellikleri nelerdir?
Ndoye’nin en iyi özellikleri hakkında sorulan ve bu özelliklerin onun Forest’ta pahalı bir fiyasko olarak yazılmaktan kurtulmasını sağlayıp sağlamayacağı sorusuna, İsviçreli takım arkadaşı Senderos – Spreadex Sports ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Bence Premier Lig’de çok başarılı olabilir.
“Geçişlerde iyi, koşuyor, tam bir kanat oyuncusu ve rakiplerini geçecek bacakları ve gücü var. Bence Premier League'de başarılı olabilir. Forest'ta bu sezon, genel olarak sezonun gidişatı ve başından beri farklı teknik direktörlerle nasıl gittiği daha önemli.
“Gerçekten istikrarlı bir sezon olmadı ama bence istikrarı yakalarlarsa, onu iyi bir pozisyona yerleştirebilirler. Harika bir karakteri var, öğrenmeye ve uyum sağlamaya istekli biri, bu yüzden evet, Dünya Kupası'nda da etkili olacağını düşünüyorum.”
Transfer ikilemi: Premier Lig'de kalmak mı, yoksa Serie A'ya dönmek mi?
Ndoye, Nottingham'dan ayrılmanın gerekli olduğuna karar verirse, Kuzey Amerika'da düzenlenecek büyük bir turnuvayı kendini gösterme fırsatı olarak değerlendirebilir. İtalya'daki birçok takımın şimdiden bu oyuncuya ilgi gösterdiği söyleniyor.
Premier League'in hızlı bir şekilde uyum sağlamanın zor olduğu bilinen bir lig olduğu göz önüne alındığında, Ndoye'nin kalıp kendini kanıtlamasını isteyip istemediği sorulduğunda Senderos şunları ekledi: “Doğru, bu biraz zaman alır.
"Premier Lig acımasız ve çok, çok rekabetçidir. Onu Premier Lig'de görmek isterim ama evet, gücü ve hızıyla İtalya'da çok büyük hasar verebilir - ve Bologna'da oynadığı dönemde bunu başardı."
Forest, yaz transfer döneminde oyuncularını satmaya karar verebilir
Mevcut durumda, Forest'ın küme düşme tehlikesini atlatıp birinci ligdeki yerini koruduğu göz önüne alındığında, Ndoye'nin İngiliz futbolunda arzuladığı fırsatları yakalama şansı pek yok gibi görünüyor.
Vitor Pereira, bir sonraki transfer döneminde kadrosunu yenilemek isteyecek ve kanatlarda hız ve hüner kazanımı, bu transfer listesinin bir parçası olacak. Bu durum, gizemli sahibi Evangelos Marinakis'in rehberliğinde büyük hayaller kurmaya devam eden kulübün, satışlardan elde edilen gelirleri başka yerlere yatırması nedeniyle Ndoye'nin gözden düşmesine neden olabilir.