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Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Dan Burn, Liverpool maçı öncesi hazırlanırken Newcastle'daki Matthias Jaissle taktik devrimini övdü

Newcastle United
M. Jaissle
D. Burn
Premier Lig

Newcastle savunmacısı Dan Burn, teknik direktör Matthias Jaissle'nin gelişiyle birlikte St James' Park'taki hayatın tamamen farklı hissettirdiğini itiraf etti. İngiltere milli oyuncusu, Newcastle United yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bu yeni dönemi kucaklamaya hazır olduğunu vurguladı.

  • Jaissle yönetiminde yeni dönem başlıyor

    Burn antrenmanlara geri döndü ve Eddie Howe'dan Jaissle'e gerçekleşen teknik direktör değişikliğinin ardından St James' Park'taki hayatın tamamen farklı hissettirdiğini kabul etti. Kısa süre önce İngiltere ile Dünya Kupası'ndaki milli görevinden dönen 34 yaşındaki stoper, kadro içindeki atmosferde ve taktik yaklaşımdaki belirgin değişime dikkat çekti.

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    Jaissle, Burn'ü vazgeçilmez bir lider olarak nitelendirdi

    Burn, antrenman tesisindeki kapsamlı değişiklikleri anlatarak, birçok yeni ismin de katılımıyla yaklaşan Premier League sezonu için heyecan duyduğunu ifade etti. Kulübe dönüşünü değerlendiren Burn, son haftalarda antrenman tesisinde ne kadar çok şeyin değiştiğine dikkat çekti.

    "Açıkçası çok fazla değişim var" diyen Burn, ChronicleLive'a konuştu. "Yeni bir oyuncu olarak yeni bir kulübe gelmişim gibi hissediyorum. Çok sayıda yeni oyuncu var ve heyecan verici bir dönem olacak.

    "Yeni bir kültür, yeni bir felsefe, yeni bir oyun tarzı oluşturmak için bir fırsatımız var. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hazırlık maçı için heyecanlıyım. Öğrenilecek çok şey var. Teknik direktör yeni bir felsefe, yeni fikirler ve yeni terminolojiyle geldi. Çocuklar bunu geçen haftadan beri yapıyor, ben de bunu olabildiğince hızlı kavramaya çalışıyorum."

  • Efsanevi bir Geordie mirasının üzerine inşa ederek

    Burn, 2025 Carabao Cup finalinde Wembley'de attığı golle Tyneside'da şimdiden kült kahraman statüsünü kazandı. Söz konusu gol, kulübün milenyumun başlangıcından bu yana ulusal stadyumdaki ilk golü oldu. Dünya Kupası macerasının ardından yeniden enerji toplayan yerel oyuncu, fiziksel ve zihinsel durumuna hâlâ güveniyor.

    "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Zihinsel olarak ise biraz ara verdiğim için mutluyum" diyen Burn, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun bir sezondu, üstüne bir de Dünya Kupası vardı. Bu daha çok zihinsel anlamda yeniden enerji toplamakla ilgiliydi. Antrenmanlara heyecanla dönebilmek için o birkaç haftayı geçirmek istedim ve şu an da böyle hissediyorum."

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    Sezon açılışı öncesinde hazırlık maçları var

    Burn, yaklaşan VisitMalta Weekender maçlarında Jaissle'ın yüksek tempolu sisteminde ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Newcastle United, kapalı gişe oynanacak St James' Park'ta Bayer Leverkusen ve Strasbourg'u ağırlayacak. Bu maçlar, Newcastle United'ın Premier League sezonunu Liverpool karşısında açmasından önce kadro için son prova niteliği taşıyacak.

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