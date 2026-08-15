Burn, antrenman tesisindeki kapsamlı değişiklikleri anlatarak, birçok yeni ismin de katılımıyla yaklaşan Premier League sezonu için heyecan duyduğunu ifade etti. Kulübe dönüşünü değerlendiren Burn, son haftalarda antrenman tesisinde ne kadar çok şeyin değiştiğine dikkat çekti.

"Açıkçası çok fazla değişim var" diyen Burn, ChronicleLive'a konuştu. "Yeni bir oyuncu olarak yeni bir kulübe gelmişim gibi hissediyorum. Çok sayıda yeni oyuncu var ve heyecan verici bir dönem olacak.

"Yeni bir kültür, yeni bir felsefe, yeni bir oyun tarzı oluşturmak için bir fırsatımız var. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hazırlık maçı için heyecanlıyım. Öğrenilecek çok şey var. Teknik direktör yeni bir felsefe, yeni fikirler ve yeni terminolojiyle geldi. Çocuklar bunu geçen haftadan beri yapıyor, ben de bunu olabildiğince hızlı kavramaya çalışıyorum."