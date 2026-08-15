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Dan Burn, Liverpool maçı öncesi hazırlanırken Newcastle'daki Matthias Jaissle taktik devrimini övdü
Jaissle yönetiminde yeni dönem başlıyor
Burn antrenmanlara geri döndü ve Eddie Howe'dan Jaissle'e gerçekleşen teknik direktör değişikliğinin ardından St James' Park'taki hayatın tamamen farklı hissettirdiğini kabul etti. Kısa süre önce İngiltere ile Dünya Kupası'ndaki milli görevinden dönen 34 yaşındaki stoper, kadro içindeki atmosferde ve taktik yaklaşımdaki belirgin değişime dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Jaissle, Burn'ü vazgeçilmez bir lider olarak nitelendirdi
Burn, antrenman tesisindeki kapsamlı değişiklikleri anlatarak, birçok yeni ismin de katılımıyla yaklaşan Premier League sezonu için heyecan duyduğunu ifade etti. Kulübe dönüşünü değerlendiren Burn, son haftalarda antrenman tesisinde ne kadar çok şeyin değiştiğine dikkat çekti.
"Açıkçası çok fazla değişim var" diyen Burn, ChronicleLive'a konuştu. "Yeni bir oyuncu olarak yeni bir kulübe gelmişim gibi hissediyorum. Çok sayıda yeni oyuncu var ve heyecan verici bir dönem olacak.
"Yeni bir kültür, yeni bir felsefe, yeni bir oyun tarzı oluşturmak için bir fırsatımız var. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hazırlık maçı için heyecanlıyım. Öğrenilecek çok şey var. Teknik direktör yeni bir felsefe, yeni fikirler ve yeni terminolojiyle geldi. Çocuklar bunu geçen haftadan beri yapıyor, ben de bunu olabildiğince hızlı kavramaya çalışıyorum."
Efsanevi bir Geordie mirasının üzerine inşa ederek
Burn, 2025 Carabao Cup finalinde Wembley'de attığı golle Tyneside'da şimdiden kült kahraman statüsünü kazandı. Söz konusu gol, kulübün milenyumun başlangıcından bu yana ulusal stadyumdaki ilk golü oldu. Dünya Kupası macerasının ardından yeniden enerji toplayan yerel oyuncu, fiziksel ve zihinsel durumuna hâlâ güveniyor.
"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Zihinsel olarak ise biraz ara verdiğim için mutluyum" diyen Burn, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun bir sezondu, üstüne bir de Dünya Kupası vardı. Bu daha çok zihinsel anlamda yeniden enerji toplamakla ilgiliydi. Antrenmanlara heyecanla dönebilmek için o birkaç haftayı geçirmek istedim ve şu an da böyle hissediyorum."
- Getty Images Sport
Sezon açılışı öncesinde hazırlık maçları var
Burn, yaklaşan VisitMalta Weekender maçlarında Jaissle'ın yüksek tempolu sisteminde ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Newcastle United, kapalı gişe oynanacak St James' Park'ta Bayer Leverkusen ve Strasbourg'u ağırlayacak. Bu maçlar, Newcastle United'ın Premier League sezonunu Liverpool karşısında açmasından önce kadro için son prova niteliği taşıyacak.
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