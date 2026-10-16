Getty Images Sport
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Dan Burn, Coventry felaketinin ardından Newcastle'daki geleceğine dair çok büyük bir ipucu verdi
Burn, Newcastle'a dönmeyi hedefliyor
Burn, Newcastle'ın ilk 11'inde yer almak için mücadele etmeye hazır. Kulüp kaptanı, ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırdı ancak artık tamamen iyileşti ve takıma katkı vermek istiyor.
Yakın zamanda alınan Coventry City karşısındaki 4-1'lik yenilgide maçın son bölümünde kısa süre forma giydi. Ancak teknik direktör Jaissle, sağlık ekibinden gelen belirli verilere dayanarak oyuncunun tam formuna dönüş sürecini dikkatle yönetiyor.
Burn, kaptan olmasının ilk 11'de otomatik olarak yer almasını garanti etmediğinin farkında. Eski Brighton savunmacısı, kendisini yeni teknik direktöre antrenman sahasında kanıtlaması gerektiğini biliyor.
- Getty Images Sport
Takımdaki yeri için mücadele ediyor
Jaissle, son haftalarda Sven Botman ile Malick Thiaw arasında sağlam bir savunma ortaklığı kurdu. Burn, savunmada forma için rekabet ettiği oyuncuların etkileyici performansını görüyor ve önündeki mücadeleyi bütünüyle kabul ediyor.
“Fiziksel olarak hazır hale gelmek için çok çalışıyorum. Umarım bir noktada şans bulurum,” diyen Burn, bu sezon ilk kez bir resmî maça ilk 11'de çıkması sorulduğunda Chronicle Live'a şunları söyledi: “Forma giyen arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyor. Bu yüzden yeniden takıma girmek için çok çalışmam gerekecek.”
Soyunma odasında kritik liderlik
Sahada az süre almasına rağmen Burn, saha dışında son derece etkili bir isim olmaya devam ediyor. Jaissle, 34 yaşındaki oyuncuyu soyunma odasında önemli bir lider ve projesinin kilit parçalarından biri olarak görüyor.
Alman teknik direktör, Eddie Howe'un yaz aylarında ayrılmasının ardından önceki teknik ekibi tamamen değiştirdi. Bu nedenle takım içindeki uyumu korumak için tecrübeli kaptanının bilgi ve deneyimine büyük ölçüde güveniyor.
Jaissle, “Bunu gerçekten çok dikkatli yönetmeliyiz,” dedi. “Zor olan da bu, çünkü onları çok özledik. Dan'ın ilk 11'de başlaması için süre büyük olasılıkla çok kısa.”
- Getty
Aston Villa karşısında toparlanmak
Newcastle United, bir sonraki maçında Aston Villa ile karşılaştığında Coventry karşısında yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmaya çalışacak. Jaissle’ın ekibi, altı maçta topladığı sekiz puanla Premier League tablosunda 11. sırada yer alıyor. Bu sezon şu ana kadar yalnızca beş puan toplayabilen Aston Villa’nın kötü başlangıcını değerlendirmek isteyen Newcastle United, kendi taraftarı önünde üç puanı hedefliyor.
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