Jaissle, son haftalarda Sven Botman ile Malick Thiaw arasında sağlam bir savunma ortaklığı kurdu. Burn, savunmada forma için rekabet ettiği oyuncuların etkileyici performansını görüyor ve önündeki mücadeleyi bütünüyle kabul ediyor.

“Fiziksel olarak hazır hale gelmek için çok çalışıyorum. Umarım bir noktada şans bulurum,” diyen Burn, bu sezon ilk kez bir resmî maça ilk 11'de çıkması sorulduğunda Chronicle Live'a şunları söyledi: “Forma giyen arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyor. Bu yüzden yeniden takıma girmek için çok çalışmam gerekecek.”