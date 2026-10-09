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'Damarlarımda zehir var' - Mikel Arteta, Arsenal teknik direktörü Avrupa zaferini hedeflerken Şampiyonlar Ligi'ndeki yıkımı anlattı
Budapeşte'deki penaltı yenilgisinin etkisi Arsenal'de sürüyor
Arsenal, geçen mayısta 22 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu elde ederek art arda üç sezonu ikinci sırada bitirme serisine sonunda son verdi. Ancak bu yerel zafer, kısa süre içinde kıtadaki acı bir darbeyle gölgede kaldı. Lig kupasını kaldırdıktan sadece 11 gün sonra Arsenal, Budapeşte'de hedefine ulaşamadı.
Arteta'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile gergin geçen maçta 1-1 berabere kaldı, ancak ardından penaltılarda yürek burkan bir yenilgi yaşadı. Fransız devi bu süreçte üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanırken, Arsenal'e de acı veren bir kıl payı kaçan fırsatı düşünmek kaldı.
- Getty Images Sport
Bir Avrupalı'nın kıl payı kaçan fırsatının acısı
The Athletic'e konuşan Arteta, Avrupa finalindeki yenilgiyi kalıcı bir fiziksel izle eş tuttu. Selefi Arsene Wenger'e atıfta bulunan İspanyol teknik adam, bu mağlubiyetin hâlâ zihninin en ön sırasında yer aldığını doğruladı.
"Arsene'in dediği gibi, bende hâlâ o yara izi var. Damarlarımda hâlâ o zehir var" diye itiraf etti Arteta. "Orada kalmak zorunda, çünkü insan o zaman öğreniyor ve bu muhtemelen hem benim hem de herkes için çok büyük bir itici güç olacak."
Yeni sözleşmesi üzerine konuşan, kuzey Londra ekibine duyduğu bitmeyen tutkuyu dile getirdi. "Geleceğimi kulübe bağlamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmayı sürdürmek bir ayrıcalık" dedi. "Bu kulüp eşsiz; karakteri ve size hissettirdikleriyle çok özel. Birlikte çıktığımız yolculuğun devam edecek olması bana büyük bir ayrıcalık duygusu veriyor."
Arteta uzun vadeli vizyonunu netleştiriyor
Arsenal yönetimi, Aralık 2019'da göreve gelmesinden bu yana ortaya koyduğu dönüştürücü çalışma nedeniyle Arteta'yı kısa süre önce ödüllendirdi. Yeni ve kazançlı sözleşme, onu 2030'a kadar Emirates Stadyumu'nda tutarken, yıllık yaklaşık 20 milyon £ ile İngiltere'nin en üst düzey ligindeki en yüksek maaşlı teknik direktör konumunu da pekiştirdi.
Geleceği güvence altına alınan Arsenal menajeri, kulübün genel ilerleyişine ciddi şekilde yatırım yapmış durumda. Önümüzdeki dört yılda beklentilerin yönetilmesi, taktiksel evrim ve oyuncu alımı hakkında soru sorulduğunda, heyecanı açıkça görülüyordu.
“Küresel ölçekte, taraftarlarımızla birlikte mi? Harika” dedi. “Önümüzdeki üç kadroyu nasıl kuracağız? Harika. Oyunun kuralları bizi nasıl değiştirecek ve bundan faydalanmak için bunun önünde nasıl kalacağız? Harika.
“Ama bu, her bir gün inşa ettiğimiz şeyi korursak gerçekleşecek. Bunu biraz daha iyi hale getiririz, tıpkı sürekli güncellenen bir yazılım gibi. Bunun ne zaman durabileceği sonsuz.
“Zaten özel bir bağ kurduk ve bir ömür boyu sürecek anılar yarattık. En heyecan verici olan da birlikte başarabileceklerimizin bunun yalnızca başlangıcı olması.”
- Getty Images Sport
Brighton yenilgisinin ardından toparlanmak
Arsenal, son üç haftalık milli ara öncesinde Brighton karşısında aldığı ağır 3-0'lık yenilgiyi geride bırakmak zorunda. Arteta'nın ekibi, Premier League şampiyonluk unvanını koruma yolunda yeniden ivme yakalamak amacıyla cumartesi günü Leeds karşısında iç sahada yeniden yerel kulvarlara dönecek.
Bu karşılaşmanın ardından odak hızla yeniden kıta sahnesindeki hedeflerine kayacak. Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Emirates Stadyumu'na konuk olacak ve bu maç, Arteta'nın güçlenen kadrosunun tüm kulvarlarda derinliğini ve dayanıklılığını ciddi şekilde sınayacak sıkışık fikstürün başlangıcını oluşturacak.
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