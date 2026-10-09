Arsenal yönetimi, Aralık 2019'da göreve gelmesinden bu yana ortaya koyduğu dönüştürücü çalışma nedeniyle Arteta'yı kısa süre önce ödüllendirdi. Yeni ve kazançlı sözleşme, onu 2030'a kadar Emirates Stadyumu'nda tutarken, yıllık yaklaşık 20 milyon £ ile İngiltere'nin en üst düzey ligindeki en yüksek maaşlı teknik direktör konumunu da pekiştirdi.

Geleceği güvence altına alınan Arsenal menajeri, kulübün genel ilerleyişine ciddi şekilde yatırım yapmış durumda. Önümüzdeki dört yılda beklentilerin yönetilmesi, taktiksel evrim ve oyuncu alımı hakkında soru sorulduğunda, heyecanı açıkça görülüyordu.

“Küresel ölçekte, taraftarlarımızla birlikte mi? Harika” dedi. “Önümüzdeki üç kadroyu nasıl kuracağız? Harika. Oyunun kuralları bizi nasıl değiştirecek ve bundan faydalanmak için bunun önünde nasıl kalacağız? Harika.

“Ama bu, her bir gün inşa ettiğimiz şeyi korursak gerçekleşecek. Bunu biraz daha iyi hale getiririz, tıpkı sürekli güncellenen bir yazılım gibi. Bunun ne zaman durabileceği sonsuz.

“Zaten özel bir bağ kurduk ve bir ömür boyu sürecek anılar yarattık. En heyecan verici olan da birlikte başarabileceklerimizin bunun yalnızca başlangıcı olması.”



