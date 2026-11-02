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Diogo Dalot Manchester United 2026 pre-seasonGetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Dalot yeniden Roma’yla karşılaşıyor: Gerçekleşmeyen transfer, Maldini ve İtalya’yla bağı, transfer piyasasına kapı aralayan sözleşme

Roma
D. Dalot
Inter
Juventus
AC Milan
M. United

Portekizli bek, yakında yeniden transfer piyasasının gündemine gelebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Manchester United'a Old Trafford'un coşkulu atmosferinde konuk olacağı gece, Roma için yalnızca geçmişin hayaletleriyle yüzleşip belki de onları geride bırakma fırsatı olmayacak. Manchester United'daki zor durumun da etkisiyle yakında yeniden transfer gündemine gelebilecek eski bir transfer hedefini rakip olarak yeniden görme fırsatı da olacak: Diogo Dalot.

Portekizli bekin sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek. Dalot Manchester'da mutlu olsa da birçok kulüp oyuncunun ekibiyle temas kurmak için harekete geçiyor.

  • Anlaşma suya düştü

    Yeniden bulmak, çünkü Roma, 2021 yazında 1999 doğumlu beki Trigoria'ya getirmeye gerçekten çok yaklaşmıştı. O dönemde takımın başında Portekizli teknik direktör José Mourinho vardı.

    Transfer görüşmeleri uzun süre devam etti ancak sonunda Manchester United, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne yanaşmadı. Hâlâ ciddi Finansal Fair Play kısıtlamalarıyla karşı karşıya olan Roma da transferi başka bir şekilde gerçekleştiremedi.

  • Milan'daki sezon ve İtalya ile bağı

    Dalot, İtalya'yı ve Serie A'yı iyi tanıyor; orada geçirdiği dönem hafızasında hâlâ canlı. 2020-2021 sezonunda Milan'a kiralık olarak gelen oyuncu, bu deneyimini kısa süre önce The Player's Tribune'e anlattı:

    "Kariyerimin en önemli sezonlarından biriydi. Kulübün beni nasıl karşıladığını ve futboluma yeniden güven duymaya ihtiyaç duyduğum, benim için önemli olan o yılda kendimi ne kadar hoş karşılanmış hissettiğimi hatırlıyorum. Milan, o seviyelere dönmeme yardımcı oldu. Paolo Maldini, antrenmanımızı izlemek için her gün saha kenarındaydı. Yağmurda, güneşte ya da soğukta, ceketi ve kravatıyla hep oradaydı. Bana 'Böyle markaj yap' ya da 'Müdahaleye gir' diyordu. Bazen de kendimi fazla zorladığım için beni azarlıyordu. 'Sen olağanüstü bir oyuncusun, sakin ol, göreceksin her şey yoluna girecek' diyordu."

  • Bir yıl sonra sona erecek bir sözleşme

    Manchester United'ın içinden geçtiği son derece kötü döneme rağmen Dalot, sahada profesyonelliğinden hiç ödün vermedi. Kısa süre önce Manchester United formasıyla 250 maça ulaştı; bu maçların %80'ine ilk 11'de başladı.

    Mourinho onun için, "Olağanüstü niteliklere sahip olduğu için önümüzdeki 10 yıl boyunca Manchester United'ın ilk 11'deki beki olabilir" demişti. Yıl 2018'di. Bundan 10 yıl sonra, 30 Haziran 2028'de, şu anda Michael Carrick'in çalıştırdığı kulüple sözleşmesi sona erecek.

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  • Devler harekete geçti

    Çok yakın bir tarihte sona erecek sözleşmesi, kulübün de kullanabileceği ve sözleşmeyi 30 Haziran 2029'a kadar bir sezon daha otomatik olarak uzatacak bir madde bulunmasına rağmen transfer piyasasını hareketlendirdi.

    Son haftalarda birçok Avrupa devi, onun durumunu öğrenmek için temsilcileriyle temasa geçti. İtalya'dan da Inter, Milan ve Juventus bilgi istedi. Ancak ortada somut bir gelişme yok. Daha önce belirtildiği gibi Manchester'da mutlu ve geleceğini düşünmüyor (özellikle de çok bağlı olduğu takımın yaşadığı kritik durum nedeniyle). Fakat koşullar değişmezse, belki de düşük bir bedelle ayrılık en doğru çözüm olabilir. Kanat oyuncusu arayışını sürdüren Roma da sahada rakip olarak karşılaştığı oyuncu için yeniden harekete geçebilir.