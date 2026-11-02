Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Manchester United'a Old Trafford'un coşkulu atmosferinde konuk olacağı gece, Roma için yalnızca geçmişin hayaletleriyle yüzleşip belki de onları geride bırakma fırsatı olmayacak. Manchester United'daki zor durumun da etkisiyle yakında yeniden transfer gündemine gelebilecek eski bir transfer hedefini rakip olarak yeniden görme fırsatı da olacak: Diogo Dalot.

Portekizli bekin sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek. Dalot Manchester'da mutlu olsa da birçok kulüp oyuncunun ekibiyle temas kurmak için harekete geçiyor.