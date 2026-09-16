Teknik merkezden ayrılırken aracından muhabirlere konuşan Tedesco, görevden erken ayrılmasının kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını kabul etti. Kısa görev süresi boyunca kendisini son derece sıcak karşılayan yerel taraftarları ve şehri övdü.

Belçika'nın eski teknik direktörü, kulüp yönetimiyle yaptığı özel görüşmelerin gizli kalacağını vurguladı.

"Birbirimize söylediklerimiz aramızda kalacak" diyen Tedesco, "Bu şehir beni inanılmaz şekilde karşıladı ve daha uzun süre kalmak isterdim. Çok, çok üzgünüm. Futbol bu, ama bu insanlar çok şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.