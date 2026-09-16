IPA Sport
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'Daha uzun süre kalmak istiyordum!' Bologna'nın acımasız görevden alma kararının ardından Domenico Tedesco sessizliğini bozdu
Tedesco'nun görevine kısa süren dönemin ardından son verildi
La Gazzetta dello Sport'a göre Bologna FC, teknik direktör Domenico Tedesco'yu görevde yalnızca iki ay kaldıktan sonra resmen görevden aldı. İtalyan-Alman teknik adam, son vedalarını etmek için sabah 08.53'te Casteldebole antrenman merkezine geldi ve kısa süre sonra, 10.15'in hemen ardından ayrıldı.
Kulüp, 41 yaşındaki teknik adama kısa görevi süresince gösterdiği profesyonellik ve uzmanlık için teşekkür eden resmi bir açıklama yayımladı.
Yerine Raffaele Palladino hemen getirildi ve 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
- Getty Images Sport
Ayrılan teknik direktör, taraftarlara derin pişmanlığını dile getirdi
Teknik merkezden ayrılırken aracından muhabirlere konuşan Tedesco, görevden erken ayrılmasının kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını kabul etti. Kısa görev süresi boyunca kendisini son derece sıcak karşılayan yerel taraftarları ve şehri övdü.
Belçika'nın eski teknik direktörü, kulüp yönetimiyle yaptığı özel görüşmelerin gizli kalacağını vurguladı.
"Birbirimize söylediklerimiz aramızda kalacak" diyen Tedesco, "Bu şehir beni inanılmaz şekilde karşıladı ve daha uzun süre kalmak isterdim. Çok, çok üzgünüm. Futbol bu, ama bu insanlar çok şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Palladino görevi hemen devralırken sorunsuz bir geçiş yaşandı
Stadyumda yalnızca iki maç yönetebilmiş olmanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen Tedesco, kulübe geleceği için iyi dileklerini iletirken sakin tavrını korudu. Yaz döneminde kadro yapılanması ya da alınan iç kararlara yönelik kamuoyu önünde eleştiride bulunmayı reddetti.
Bologna, teknik direktör değişikliğinin hızla gerçekleşmesinin ardından Palladino yönetimindeki yeni dönemine başlamakta vakit kaybetmedi.
Göreve gelen yeni teknik direktörün, CEST ile 16.00'da Casteldebole'deki ilk antrenmanını yönetmesi planlanıyordu.
- IPA Sport
Yeni dönem, uzun vadeli anlaşmayla başlıyor
Palladino, istikrarı sağlamak ve performans seviyesini yukarı taşımak yönündeki net bir görevle A Takım'ın başına geçti. 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması, kulüp yönetiminin onun taktik vizyonuna duyduğu uzun vadeli güvenin altını çiziyor.
Kadro, öğleden sonraki antrenmanlarda yeni teknik direktörün yöntemlerine uyum sağlama konusunda hemen bir sınav verecek.
Bologna artık odağını, Palladino yönetiminde yaklaşan Serie A maçlarına hazırlanmaya çevirdi.
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