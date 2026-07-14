Fransızların güçlü bir performans sergileyen İspanyollara karşı 0-2 yenildiği maçın ilk yarısına ait diğer korkunç istatistikler: Equipe Tricolore’nin sadece iki şutu kaydedildi; bunların hiçbiri kaleye isabet etmedi ve hiçbiri ceza sahası içinden atılmadı. Buna karşılık, Les Bleus ilk yarı bitiminde üç kez ofsayt pozisyonunda yakalandı.

2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finaline hafif favori olarak başlayan Fransızlar, ikinci yarıda da uzun süreler boyunca tehlikesiz kaldı. xGoals değeri, 90 dakikanın ardından da genel tabloyu oldukça iyi özetledi; maçın sonunda bu değer zayıf bir 0,3 seviyesindeydi.



