Özellikle ilk yarıda, süperstarlar Kylian Mbappé, Michael Olise ve Ousmane Dembélé’nin başını çektiği, büyük övgüler alan Fransız hücum hattında hiçbir şey yolunda gitmedi. Bunu kanıtlayan ürkütücü bir rakam var: Veri sağlayıcısı Opta’ya göre, bir takımın beklenen gol sayısını ölçen Fransa’nın xGoals değeri, ilk 45 dakikanın ardından sadece 0,04 idi. Bundan daha tehlikesiz bir durum olamazdı.
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Daha tehlikesiz olamazdı ve Kylian Mbappé’nin Lamine Yamal’a karşı korkunç istatistikleri! Fransa’nın Dünya Kupası şampiyonluğu hayali, dehşet verici rakamlarla sona erdi
Fransızların güçlü bir performans sergileyen İspanyollara karşı 0-2 yenildiği maçın ilk yarısına ait diğer korkunç istatistikler: Equipe Tricolore’nin sadece iki şutu kaydedildi; bunların hiçbiri kaleye isabet etmedi ve hiçbiri ceza sahası içinden atılmadı. Buna karşılık, Les Bleus ilk yarı bitiminde üç kez ofsayt pozisyonunda yakalandı.
2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finaline hafif favori olarak başlayan Fransızlar, ikinci yarıda da uzun süreler boyunca tehlikesiz kaldı. xGoals değeri, 90 dakikanın ardından da genel tabloyu oldukça iyi özetledi; maçın sonunda bu değer zayıf bir 0,3 seviyesindeydi.
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Fransa, İspanya’ya yenildi: Lamine Yamal, Kylian Mbappé’nin baş belası
Fransa’nın sol bek oyuncusu Lucas Digne’nin ceza sahası içinde İspanya’nın süperstarı Lamine Yamal’a yaptığı beceriksiz müdahalenin ardından, yaklaşık 20. dakikada İspanyollara penaltı verildi. Mikel Oyarzabal, penaltıyı ustaca gole çevirerek takımına hak ettiği bir üstünlük sağladı; Pedro Porro ise maçın 60. dakikasına yaklaşırken Dani Olmo ile yaptığı güzel bir paslaşmanın ardından bu üstünlüğü daha da artırdı.
Bundan sonra Fransızlar etkili bir tepki gösteremedi; Avrupa şampiyonu İspanya çok sağlam bir savunma sergiledi. Dünya Kupası’nda daha önce çok etkileyici bir performans sergileyen Mbappé bile artık bir şey yapamadı ve turnuva gol sayısı şimdilik sekizde kaldı. Real Madrid’in yıldız forveti açısından kişisel olarak acı bir istatistik: Kulüp ve milli takım düzeyinde İspanya’nın Lamine Yamal’ına karşı oynadığı on birinci maçta, FC Barcelona’nın hücum yıldızı dokuzuncu kez üstünlük sağladı. Mbappé, bu ikili mücadeleden sadece iki kez galip ayrılabildi.
2026 Dünya Kupası: İspanya, finalde İngiltere ya da Arjantin ile karşılaşacak
Yarı finalde yenilgiye rağmen, Fransa için Dünya Kupası henüz tam olarak bitmiş değil. Cumartesi günü, Les Bleus için Miami’de oynanacak 3.lük maçı var.
Çarşamba akşamı, bu “küçük final”de Fransa’nın rakibinin kim olacağı belirlenecek; aynı zamanda Pazar günü New York/New Jersey’de oynanacak büyük finalde İspanya’nın rakibi de o gün belli olacak. Harry Kane liderliğindeki İngiltere ile Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, ikinci yarı finalde ikinci final biletini kazanmak için mücadele edecek.
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