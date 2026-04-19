Belçikalı oyuncu DAZN'e verdiği demeçte, Pazar öğleden sonra (17.30) oynanacak Bayern ile VfB Stuttgart arasındaki Bundesliga maçı öncesinde Gnabry'nin adduktor kasında yırtılma meydana gelmesinin "çok talihsiz" bir durum olduğunu açıkladı.
Daha talihsiz bir durum olamazdı: Vincent Kompany, Serge Gnabry'nin FC Bayern antrenmanında nasıl ağır bir sakatlık geçirdiğini anlatıyor
"Bu çok talihsiz bir olaydı," dedi Kompany: "Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Serge bu sezon bizim için inanılmaz bir performans sergiledi."
Bundesliga lideri, Gnabry'nin sakatlığını Cumartesi günü resmi olarak duyurmuştu. Bayern, sakatlığın ne kadar süreceğini açıklamadı, ancak ofansif orta saha oyuncusunun bu sezon Bayern formasıyla bir daha sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsiz. Medyada yer alan haberlere göre, yaz aylarında DFB milli takımıyla Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı da belirsiz.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann şunları söyledi: "Serge için çok üzülüyorum. Özellikle sezonun son düzlüğünde, bu kadar büyük ve önemli maçların olduğu bir dönemde bu çok acı bir haber." Cumartesi akşamı şanssız oyuncuyla telefonda konuştuğunu aktaran Nagelsmann, "Ona, milli takımda da hepimizin arkasında olduğumuzu söyledim. Hepimiz, mümkün olduğunca çabuk sahalara dönebilmesi için ona elimizden gelen en iyi desteği vereceğiz."
Jamal Musiala, FC Bayern'de Serge Gnabry'nin yerini alacak
Gnabry'nin Kompany'nin hücum üçlüsünün ortasındaki yerini artık Jamal Musiala alması bekleniyor. Bu yetenekli oyuncu, bir hafta önce FC St. Pauli'ye karşı oynanan maçta (5-0), ağır bir sakatlığın ardından geri dönüşünden bu yana ilk kez gerçekten etkileyici bir performans sergiledi ve VfB ile oynanan Güney derbisinde de ilk on birde yer aldı. Kompany, "O zaten burada, (en iyi formundan) çok da uzak değil" dedi. "Çok fazla süre alacak ama tüm dakikaları oynayıp oynamayacağını bilmiyorum."
Uzman Sami Khedira ise şöyle konuştu: "Jamal'ın şu anda maçlara ve ritme ihtiyacı var. Özellikle zihninin buna ihtiyacı var."
Serge Gnabry'nin bu sezonki istatistikleri
Maçlar 37 Gol 10 Asist 11 Sarı kart 1