Getty
Çeviri:
"Daha önümüzde uzun bir yol var" - Newcastle orta saha oyuncusu ile ilgili görüşmenin gerçekleştiği doğrulanırken, Bruno Guimaraes'in Manchester United'a transferiyle ilgili son gelişmeler
Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı oyuncunun menajerleriyle temasa geçti
Manchester United, orta saha kadrosundaki dönüşüm sürecine öncülük etmesi için Guimaraes'i birincil hedef olarak belirledi. 28 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'e geldiğinden beri büyük bir sürpriz yarattı ve St James' Park'taki liderlik vasıfları, Old Trafford'daki kulüp yönetiminin dikkatini çekti.
Bu ilgi, sadece oyuncu izleme aşamasının ötesine geçti. Brezilya'dan gelen haberlere göre United, oyuncunun menajerlik şirketiyle olan güçlü ilişkilerini kullanıyor. Bu hamle, bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacak olan Casemiro'nun yerine uzun vadeli bir halef bulma niyetini açıkça gösteriyor.
- Getty
Romano, üst düzey görüşmeleri doğruladı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United ile Guimaraes'in temsilcileri arasında yakın zamanda bir görüşme yapıldığını doğruladı. Bu temas önemli bir adım olsa da, Romano anlaşmanın henüz sonuçlanmaktan çok uzak olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Romano, YouTube kanalında "Doğrulayabileceğim şey, evet, son haftalarda bir görüşme gerçekleşti" dedi. "Bruno Guimaraes'in menajerleri ile Manchester United arasında birkaç hafta önce bir görüşme gerçekleşti. Brezilya'dan gelen bilgiler doğru.
"Bir görüşme gerçekleşti ve Manchester United, menajerlik ajansıyla çok iyi ilişkiler içinde. Bruno, dünyanın en büyük menajerlik ajanslarından biri tarafından temsil ediliyor, bu yüzden üst düzey kulüplerin üst düzey menajerlerle görüşmesi normaldir. Bu kesinlikle normal. Ancak o görüşmeden kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasına, yaz aylarında oyuncuyla buluşup sözleşme imzalamaya kadar hala uzun bir yol var."
Newcastle'ın takımın simgesi konusunda sergilediği kararlı tutum
Newcastle'ın kaptanına yönelik her türlü teklife direnmesi bekleniyor. Magpies, Guimaraes'i projesinin kalbinde yer alan bir isim olarak görüyor ve özellikle de sözleşmesi 2028'e kadar devam ederken, kilit bir oyuncuyu doğrudan ilk dörtteki bir rakibe kaptırmak istemiyor.
Romano, "Newcastle için o çok önemli bir oyuncu" dedi. "[Sandro] Tonali, Bruno Guimaraes... Newcastle, ilgilenen tüm kulüplerin işini kolaylaştırmayacak, özellikle de aynı pozisyonda oynayan bu iki üst düzey oyuncu için."
- Getty Images Sport
Manchester United için alternatif transfer hedefleri
Guimaraes, Casemiro'nun yerini alacak en güçlü aday olsa da, Kırmızı Şeytanlar çeşitli profilleri değerlendirirken seçeneklerini açık tutuyor. Kulübün, Elliot Anderson, Carlos Baleba ve Adam Wharton gibi isimlerin de yer aldığı bir listeyle diğer Premier Lig oyuncularını takip ettiği bildiriliyor.