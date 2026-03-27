"Daha önümüzde uzun bir yol var" - Newcastle orta saha oyuncusu ile ilgili görüşmenin gerçekleştiği doğrulanırken, Bruno Guimaraes'in Manchester United'a transferiyle ilgili son gelişmeler

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United ile Guimaraes'in temsilcileri arasında yakın zamanda bir görüşme yapıldığını doğruladı. Bu temas önemli bir adım olsa da, Romano anlaşmanın henüz sonuçlanmaktan çok uzak olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Romano, YouTube kanalında "Doğrulayabileceğim şey, evet, son haftalarda bir görüşme gerçekleşti" dedi. "Bruno Guimaraes'in menajerleri ile Manchester United arasında birkaç hafta önce bir görüşme gerçekleşti. Brezilya'dan gelen bilgiler doğru.

"Bir görüşme gerçekleşti ve Manchester United, menajerlik ajansıyla çok iyi ilişkiler içinde. Bruno, dünyanın en büyük menajerlik ajanslarından biri tarafından temsil ediliyor, bu yüzden üst düzey kulüplerin üst düzey menajerlerle görüşmesi normaldir. Bu kesinlikle normal. Ancak o görüşmeden kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasına, yaz aylarında oyuncuyla buluşup sözleşme imzalamaya kadar hala uzun bir yol var."