Daha önce bunu hiç başaramamıştı! Michael Olise, FC Bayern'de bir ilke imza attı

Efsanevi uzmanlar Jamie Carragher, Thierry Henry ve Micah Richards onu alkışlarla ve "Michael! Michael!" sesleriyle karşıladılar. Olise gülümsedi. Richards, kupanın başaramadığını başardı: Olise'yi güldürdü - herkesin önünde, onu geçenlerde bir restoranda gördüğünü söyledi. ("O yanlış bir şey yapmadı, sadece iyi yemeklerin tadını çıkardı.")

Bu muhteşem karşılama ve hoş anekdot nedeniyle huysuz bir röportaj bekleyenler yanıldılar. Olise her zamanki gibi tek kelimelik cevaplar verdi. Yine de, Crystal Palace'ta oynadığı dönemde "tarihin en kötü röportajı" olarak viral olan bir TV röportajına kıyasla hafif bir ilerleme göze çarpıyordu. Ya da Münih'e geldikten kısa bir süre sonra, meslektaşı Jamal Musiala'nın Olise'nin tüm sorularını cevaplamak zorunda kaldığı röportaja kıyasla.

Bu kez 24 yaşındaki oyuncu, "Bayern gibi bir kulüpte hedef her şeyi kazanmaktır" dedi. Peki Ballon d'Or ödülünü kazanma şansı ne durumda? "Buna odaklanmıyorum. Sezonun daha uzun bir süre var. Eğer olursa, güzel olur. Ama önce kupalar."