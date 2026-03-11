İki gol, bir asist ve sayılamayacak kadar çok tehlikeli pozisyon: Michael Olise, FC Bayern'in Atalanta Bergamo'yu 6-1 mağlup ettiği maçın ardından hak ettiği şekilde maçın en iyi oyuncusu seçildi. Bu, içe dönük bir kişilik olan Fransız oyuncu için, bolca basınla uğraşmak zorunda kalması gibi hoş olmayan bir sonuç doğurdu. Onun için bundan daha iğrenç bir şey olamazdı.
Çeviri:
Daha önce bunu hiç başaramamıştı! Michael Olise, FC Bayern'de bir ilke imza attı
Zorunlu maçınadamı fotoğraflarında Olise, gümüş kupanın yerine kirli bulaşık yığını verilmiş ve onu yıkaması istenmiş gibi bakıyor. Sonra da her şey yetmezmiş gibi İngilizce yayın yapan CBS kanalına röportaj için gönderildi.
Ballon d'Or? Michael Olise: "Önce kupalar"
Efsanevi uzmanlar Jamie Carragher, Thierry Henry ve Micah Richards onu alkışlarla ve "Michael! Michael!" sesleriyle karşıladılar. Olise gülümsedi. Richards, kupanın başaramadığını başardı: Olise'yi güldürdü - herkesin önünde, onu geçenlerde bir restoranda gördüğünü söyledi. ("O yanlış bir şey yapmadı, sadece iyi yemeklerin tadını çıkardı.")
Bu muhteşem karşılama ve hoş anekdot nedeniyle huysuz bir röportaj bekleyenler yanıldılar. Olise her zamanki gibi tek kelimelik cevaplar verdi. Yine de, Crystal Palace'ta oynadığı dönemde "tarihin en kötü röportajı" olarak viral olan bir TV röportajına kıyasla hafif bir ilerleme göze çarpıyordu. Ya da Münih'e geldikten kısa bir süre sonra, meslektaşı Jamal Musiala'nın Olise'nin tüm sorularını cevaplamak zorunda kaldığı röportaja kıyasla.
Bu kez 24 yaşındaki oyuncu, "Bayern gibi bir kulüpte hedef her şeyi kazanmaktır" dedi. Peki Ballon d'Or ödülünü kazanma şansı ne durumda? "Buna odaklanmıyorum. Sezonun daha uzun bir süre var. Eğer olursa, güzel olur. Ama önce kupalar."
- Getty Images
Avrupa'da Michael Olise'den daha fazla asist yapan kimse yok
Olise'nin istatistikleri onu otomatik olarak Ballon d'Or adayları arasına sokuyor. Sağ kanat oyuncusu 37 maçta 41 puan topladı. 15 gol ve 26 asistle, Avrupa'nın en iyi 5 liginde hiçbir oyuncu ondan daha fazla asist yapamadı. Olise, FC Bayern'deki ilk sezonunda elde ettiği 43 puanı geçmek için artık sadece üç puana ihtiyaç duyuyor.
Bu etkileyici rakamlara rağmen, Olise Bergamo'da attığı iki golle bir ilki başardı: FC Bayern formasıyla ilk kez gerçekten büyük bir Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. Geçen sezon, hem lig aşamasında FC Barcelona ve Paris Saint-Germain'e karşı hem de Bayer Leverkusen ve Inter Milan ile oynanan eleme maçlarında gol atamadı. Bu sezon ise daha önce sadece Pafos'a karşı gol attı, ancak Chelsea, PSG veya Arsenal'e karşı gol atamadı.
Olise'nin Atalanta'ya karşı muhteşem performansını tamamlayan bir başka istatistik daha vardı: İki golü, asistleri ve bir hücum oyuncusu için neredeyse tüm istatistiklerde en iyi değerleri kaydetmesinin yanı sıra, Bayern Münih'te en fazla top kazanımı yapan oyuncu da (8) oldu.
- Getty
Vincent Kompany, Michael Olise'yi Kevin De Bruyne ile karşılaştırıyor
Teknik direktör Vincent Kompany, basın toplantısında Olise'nin tutumunu özellikle vurguladı: "Buraya, dünyanın en iyi oyuncularından biri olma şansını yakalayacağı bir zihniyetle geldi. Çok detaycı bir şekilde çalışıyor."
Aslında "oyuncuları birbirleriyle karşılaştırmak istemiyorum, çünkü hepsi farklı" diyen Kompany, büyük günü kutlamak için bunu yine de yaptı ve sürpriz bir aday seçti: "Kevin De Bruyne ile birlikte oynadım ve yetenekli bir oyuncu olmaktan süperstar olmaya kadar olan kariyerini takip ettim. Michael gibi o da detaylara çok önem veriyordu." Kompany ve De Bruyne, uzun süre Manchester City ve Belçika milli takımında birlikte oynadılar.
Detaylara önem veren Olise, Bergamo'da elbette kendisine sarı kart cezası verileceğini de biliyordu. Bu nedenle, maçın son dakikalarında bir köşe vuruşunu, hakem Espen Eskas ona sarı kart gösterene kadar geciktirdi. Bu olayın spor hukuku açısından bir sonucu olmazsa, Olise sadece Bergamo ile oynanacak olan son 16 turu rövanş maçını kaçıracak ve Real Madrid veya Manchester City ile oynanacak çeyrek final maçında tekrar sahada olacak.