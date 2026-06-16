Getty Images Sport
Çeviri:
"Daha kötüsü de olabilirdi" - İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer, beklenmedik yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirirken neler yaptığını paylaşıyor
Tuchel’in kadrosundan dikkat çeken bir ismin dışlanması
Kadro açıklamasının tartışmasız en çok konuşulan konusu olan Palmer’ın kadroya alınmaması kararı, pek çok taraftar için şok etkisi yarattı. Thomas Tuchel, Kuzey Amerika’daki turnuva için uçağa binmeyi hak edenlerin başka oyuncular olduğunu düşünerek, yaratıcı oyun kurucular arasında farklı seçenekleri tercih etti.
Palmer'ın Premier Lig'de 11 gol kaydettiği bir sezonun ardından, istikrarındaki düşüş ve ufak sakatlık endişeleri, Alman teknik direktörün desteğini kaybetmesine neden olmuş gibi görünüyor.
24 yaşındaki forvet, Manchester City'den büyük yankı uyandıran transferinden bu yana hem Chelsea hem de milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu, ancak şimdi kendini kenardan izlerken buluyor. Milli takım arkadaşları Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere Florida'ya inerken, Palmer ise futbolun en büyük etkinliğini kaçırmanın hayal kırıklığını atlatmak için dinlenmeye yöneldi.
İbiza’daki yaşam ile İngiltere’deki Miami sıcağı
Palmer, spot ışıklarından uzaklaşmak için tanıdık bir sığınağa geri döndü ve uzun bir tatil için Akdeniz’e gitti. Kısa süre önce, ünlü O Beach kulübünün sahibi Wayne Lineker ile birlikte İbiza’da dinlenirken görüldü. Geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından yaptığı ziyaretin aksine, bu seyahat, milli takımdan çıkarılmasının yarattığı şokun ardından zihnini sıfırlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Palmer’ın şu anki yaşam tarzı ile İngiltere milli takım kampındaki yaşam arasındaki kontrast son derece belirgin. Üç Aslanlar, açılış maçlarına hazırlanmak için Miami’nin 32 derecelik sıcağında çift antrenmanlarla ter dökerken, Palmer Instagram hesabında çok daha yavaş bir yaşam temposunu yansıtan dokuz fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda arkadaşlarıyla geçirdiği plaj günleri, profesyonel fotoğraf çekimleri ve “COLE’D” markasının tanıtımı yer alıyor; bu görüntüler, oyuncunun beklenmedik bu boş zamanını en iyi şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.
“Daha kötüsü de olabilirdi” konusundaki tartışma
Bu sosyal medya paylaşımı, özellikle Palmer’ın gönderiye eklediği açıklama nedeniyle büyük yankı uyandırdı. “Daha kötüsü de olabilirdi” yazan Chelsea oyuncusu, milli takım kadrosuna alınmamasına karşı sergilediği tutum konusunda takipçileri arasında bir tartışma başlattı. Bazıları bunu, mesleki bir aksilik yaşasa da hayattan zevk almaya yönelik sağlıklı bir bakış açısı olarak değerlendirirken, diğerleri ise oyun kurucunun milli takım kadrosuna dahil olmak için daha belirgin bir istek göstermesi gerekip gerekmediğini sorguladı.
Parlak sarı bir kanepede son derece rahat görünen Palmer’ın yer aldığı bu paylaşım, oyuncunun turnuvanın yarattığı baskıdan kasıtlı olarak uzaklaştığını düşündürüyor. “Daha kötüsü de olabilirdi” ifadesi, bu ay kupa için mücadele etmeyecek olsa da, ABD’nin bunaltıcı neminden ve yüksek riskli uluslararası futbolun getirdiği taleplerden uzaklaşarak huzur ve rahatlık bulduğunu gösteren meydan okurcasına bir hatırlatma niteliğinde.
- Getty
Dikkatler Chelsea’nin sezon öncesi hazırlıklarına yöneliyor
Palmer için öncelik artık 2026-27 iç saha sezonuna en iyi formda girmesini sağlamaya kayacak. 2023'te Batı Londra'ya geldiğinden beri dinlenmek için çok az fırsat bulan Palmer için, bu zorunlu ara, onu ilk kez herkesin tanıdığı isim haline getiren muhteşem formunu yeniden kazanması için gerekli fiziksel ve zihinsel toparlanmayı sağlayabilir. Takım arkadaşları hâlâ yurtdışında mücadele ederken, onun kulübün teknik ekibi gözetiminde tam bir sezon öncesi hazırlık programına katılması bekleniyor.
Uzun vadeli hedefi, İngiltere milli takımına geri dönmek olmaya devam ediyor. Palmer, Stamford Bridge’de yenilenmiş bir başlangıç yapmanın Tuchel’i kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye zorlayacağını umuyor.