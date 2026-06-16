"Daha kötüsü de olabilirdi" - İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer, beklenmedik yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirirken neler yaptığını paylaşıyor

Kadro açıklamasının tartışmasız en çok konuşulan konusu olan Palmer’ın kadroya alınmaması kararı, pek çok taraftar için şok etkisi yarattı. Thomas Tuchel, Kuzey Amerika’daki turnuva için uçağa binmeyi hak edenlerin başka oyuncular olduğunu düşünerek, yaratıcı oyun kurucular arasında farklı seçenekleri tercih etti.

Palmer'ın Premier Lig'de 11 gol kaydettiği bir sezonun ardından, istikrarındaki düşüş ve ufak sakatlık endişeleri, Alman teknik direktörün desteğini kaybetmesine neden olmuş gibi görünüyor.

24 yaşındaki forvet, Manchester City'den büyük yankı uyandıran transferinden bu yana hem Chelsea hem de milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu, ancak şimdi kendini kenardan izlerken buluyor. Milli takım arkadaşları Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere Florida'ya inerken, Palmer ise futbolun en büyük etkinliğini kaçırmanın hayal kırıklığını atlatmak için dinlenmeye yöneldi.



