AFP
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‘Daha iyiydik!’: Xavi, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Jurgen Klopp'un Almanya'sını oyun olarak geride bıraktığını savundu
Gakpo son anda bir puanı kurtardı
Xavi ve Klopp, perşembe günü Johan Cruyff Arena'da oynanan ve 1-1 biten keyifli maçla yeni uluslararası teknik direktörlük dönemlerine başladı. Almanya, 32. dakikada Felix Nmecha'nın golüyle öne geçti ve merakla beklenen karşılaşmada deplasman galibiyetine uzanmaya hazır görünüyordu.
Ancak Cody Gakpo, uzatma dakikalarında Ruben van Bommel'in nokta atışı ortasına şık bir vole vurarak topu ağlara gönderdi. Bu dramatik geç gol, puanların paylaşılmasını sağladı.
Geç gelen eşitlik golü Hollanda'ya kritik bir puan kazandırırken, zorlu geçen ilk bölümün ardından takımının gösterdiği istekli geri dönüş Xavi'yi fazlasıyla cesaretlendirdi.
- AFP
Yeni bir ölçüt belirlemek
Oyuncularının yeni bir teknik direktör yönetiminde ilk başta gergin olduğunu kabul etmesine rağmen Xavi, Hollanda'nın sonuçta üç puanı da hak ettiğini düşündü. Oyunun akışına etkileyici katkıları nedeniyle yedek oyuncularla ilk kez forma giyen isimleri özellikle öne çıkardı.
ESPN'in aktardığına göre Xavi, "Bugün Almanya'dan daha iyiydik, biraz daha fazlasına sahiptik. İkinci yarıda gerçekten çok iyiydik, oyun anlayışımızı gösterdik" dedi.
"Çok mutluyum. İlk yarı aşağı yukarı eşitti. Ama oyuna giren oyuncular [yedekten], özellikle de ilk kez forma giyenler, beni çok mutlu etti. Kişilik, hırs, istek gösterdiler. Nasıl oynamamız gerekiyorsa ikinci yarıda öyle oynadık."
Geçersiz sayılan goller ve hayal kırıklığı
Beraberlik hayal kırıklığı da yarattı, çünkü Hollanda bu hararetli mücadelede iki golünün iptal edildiğini gördü. Virgil van Dijk'ın ilk yarıdaki kafa golü, Brian Brobbey'nin Almanya kalecisi Marc-André ter Stegen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Xavi, bu kararın yanlış olduğunu düşündü ve golün geçerli sayılması gerektiğine inandı. Ayrıca oyuna sonradan giren Mexx Meerdink'in geç dakikalardaki gol girişimi de Alman ceza sahasında yaşanan hareketli bir karambolün ardından iptal edildi.
“İlk yarı çok kötü değildi ama ikinci yarı oynamak istediğimiz oyun buydu,” diye konuşan Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek çok konuda gelişmemiz gerekiyor; seken toplar, ikili mücadeleler, daha iyi savunma, birçok şey... Ama çok memnunum.
“Çok mutluyum ve çok minnettarım çünkü bu benim ilk maçım. Belki bunu hak etmiyorumdur ama bana gösterdikleri karşılama inanılmazdı, atmosfer harikaydı. Herkese teşekkür ederim.”
- Getty Images Sport
Brobbey darbesi ve sonraki adımlar
Olumlu geçen akşam, ilk yarıda forvet Brobbey'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle biraz gölgelendi ve oyuncu oyuna devam edemedi. Xavi, bu mevcut milli maç döneminde forvetin kalan üç Uluslar Ligi karşılaşmasını kaçıracağını doğruladı. Bunun sonucunda, yoğun fikstür öncesinde kadronun hücum seçeneklerini güçlendirmek için kısa süre içinde bir yedek oyuncu kadroya çağrılacak.
Hollanda'nın şimdi hızla toparlanıp önündeki sınava odaklanması gerekiyor. Xavi, takımının ikinci yarıdaki momentumu pazar günü Sırbistan'a karşı deplasmanda oynanacak kritik maça taşımasını isteyecektir.
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