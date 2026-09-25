Oyuncularının yeni bir teknik direktör yönetiminde ilk başta gergin olduğunu kabul etmesine rağmen Xavi, Hollanda'nın sonuçta üç puanı da hak ettiğini düşündü. Oyunun akışına etkileyici katkıları nedeniyle yedek oyuncularla ilk kez forma giyen isimleri özellikle öne çıkardı.

ESPN'in aktardığına göre Xavi, "Bugün Almanya'dan daha iyiydik, biraz daha fazlasına sahiptik. İkinci yarıda gerçekten çok iyiydik, oyun anlayışımızı gösterdik" dedi.

"Çok mutluyum. İlk yarı aşağı yukarı eşitti. Ama oyuna giren oyuncular [yedekten], özellikle de ilk kez forma giyenler, beni çok mutlu etti. Kişilik, hırs, istek gösterdiler. Nasıl oynamamız gerekiyorsa ikinci yarıda öyle oynadık."