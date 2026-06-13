"Daha iyisini yapamazsan" - Declan Rice, Three Lions efsanesi Stuart Pearce'i şaşkına çevirdikten sonra Harry Kane ve İngiltere milli takım arkadaşlarına sert bir mesaj vermesi için çağrıldı

Pearce, başarının anahtarının Rice’ın baskın bir lider olarak tüm potansiyelini ortaya koymasında yattığına inanıyor. Milli takımda 78 kez forma giyen Pearce, orta saha oyuncusunun turnuvanın en iyi oyuncusu olmak için gerekli fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. İstikrarlı bir performans sergilemesine rağmen, Arsenal oyuncusundan dünya elitini tanımlayan “çelik gibi bir azim” sergilemesi isteniyor.

Pearce, Daily Mail'e şunları söyledi: "En iyi oyuncular bir dereceye kadar naziktir, ancak sahada istedikleri yere ulaşmak için çelik gibi bir kararlılığa sahiptirler. Hata yaptığı zamanlarda soyunma odasında bulundum ve çok olumlu tepki verdi.

Dec'in fiziksel gücü ve top kontrolü sayesinde tek başına bir maçı kazanabileceğini düşünüyorsunuz. Ve şöyle düşünüyorsunuz: 'Belki biraz daha fazlasını yapabilir.' Muhtemelen West Ham'da oynadığı günlerde ben de aynı şeyi düşünmüştüm, ancak bunu pek çok oyuncu için söyleyemezsiniz."