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"Daha iyisini yapamazsan" - Declan Rice, Three Lions efsanesi Stuart Pearce'i şaşkına çevirdikten sonra Harry Kane ve İngiltere milli takım arkadaşlarına sert bir mesaj vermesi için çağrıldı
Pearce, Arsenal'in orta saha liderinden daha fazlasını bekliyor
Pearce, başarının anahtarının Rice’ın baskın bir lider olarak tüm potansiyelini ortaya koymasında yattığına inanıyor. Milli takımda 78 kez forma giyen Pearce, orta saha oyuncusunun turnuvanın en iyi oyuncusu olmak için gerekli fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. İstikrarlı bir performans sergilemesine rağmen, Arsenal oyuncusundan dünya elitini tanımlayan “çelik gibi bir azim” sergilemesi isteniyor.
Pearce, Daily Mail'e şunları söyledi: "En iyi oyuncular bir dereceye kadar naziktir, ancak sahada istedikleri yere ulaşmak için çelik gibi bir kararlılığa sahiptirler. Hata yaptığı zamanlarda soyunma odasında bulundum ve çok olumlu tepki verdi.
Dec'in fiziksel gücü ve top kontrolü sayesinde tek başına bir maçı kazanabileceğini düşünüyorsunuz. Ve şöyle düşünüyorsunuz: 'Belki biraz daha fazlasını yapabilir.' Muhtemelen West Ham'da oynadığı günlerde ben de aynı şeyi düşünmüştüm, ancak bunu pek çok oyuncu için söyleyemezsiniz."
- Getty Images Sport
Duran toplarda üstünlük sağlama ihtiyacı
Pearce'ın Rice'ın sorumluluk almasını istediği belirli bir alan, Harry Kane gibi köklü yıldızların ayaklarına basmak anlamına gelse bile, duran toplar konusudur. Rice'ın yeteneğini değerlendiren Pearce, orta saha oyuncusunun uluslararası sahnede yeterince tekrarlanmamış dünya klasında anlar yarattığını gördüğünü belirtti.
Kendi güçlü serbest vuruşlarıyla ünlü olan Pearce, "Serbest vuruşlarla ünlüydüm ve Dec'in [Nisan 2025'te] Real Madrid'e karşı iki muhteşem serbest vuruş golü attığını gördüm. O zamandan beri onun bir serbest vuruş attığını neredeyse hiç görmedim. Dec gibi ben de serbest vuruşlardan gol atabilirdim ve onun yerinde olsaydım takım arkadaşlarıma şöyle derdim: 'Yolumdan çekilin. Bunu ben atacağım ve benden daha iyisini yapamıyorsanız hepsini ben atacağım.'"
Uluslararası arenanın gerçeklerine uyum sağlamak
Pearce, bireysel sorumlulukların ötesinde, İngiltere milli takımının maça yaklaşımında kendi oyunculuk günlerine kıyasla bir değişim olduğunu belirtti. O, takımın daha "zeki" ve "sokak akıllı" hale geldiğine inanıyor; bu, geleneksel İngiliz azminden uzaklaşsa da, modern turnuva futbolunda başarı için gerekli bir evrim.
"Şu anda kesinlikle daha zeki bir takımız. Benim zamanımda herkes aynıydı," diye açıkladı Pearce. "Fiziksel bir mücadeleydi; İngiltere'nin oynadığı gibi oynardık ve biri uydurma bir şekilde yere düşerse, kalkması için ona bağırırdık. O dönem geride kaldı. İngiliz futbolunda çok daha sokak akıllı hale geldik ve bazı açılardan bu üzücü. Premier Lig'de oyuncuların gereksiz yere yere düştüğünü izliyoruz ve bu seyircilerin hoşuna gitmiyor. Şikayet sesleri duyuluyor."
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Tuchel’in kupa kazanma hedefi
Seçkin oyunculardan en yüksek verimi alma çabası, FA’nın 60 yıldır süren büyük bir uluslararası kupa zaferi bekleyişine son verme hedefinin temelini oluşturuyor. Federasyon, üst üste iki Avrupa Şampiyonası finalinde yaşanan yenilgilerin ardından Gareth Southgate’in yerine Thomas Tuchel’i taktiksel lider olarak atamak üzere, oldukça tartışmalı bir yapısal karar aldı.
İngiltere, Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesine resmi olarak başlıyor. Dallas'ta güçlü Hırvatistan takımıyla karşılaşacak olan İngiltere, ardından Gana ile oynayacak ve grup aşamasını Panama ile oynayacağı maçla tamamlayacak.