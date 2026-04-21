Getty Images Sport
Çeviri:
"Daha iyisini hak ediyorsunuz" - West Ham ile Crystal Palace'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Wolverhampton Wolves resmi olarak küme düştü
- Getty Images Sport
Kaçınılmaz
Bu düşüş aylardır kendini gösteriyordu; Pazartesi günü ise kaçınılmaz hale geldi.
Bu sezon hiçbir zaman tam anlamıyla havaya giremedi. Wolves, Ocak ayına kadar ligde galibiyet alamadı ve o zamandan beri Aston Villa ve Liverpool'a karşı elde ettiği sürpriz sonuçlar da dahil olmak üzere gösterdiği hafif yükseliş, her zaman çok az ve çok geç gibi geldi. Erken dönemde verilen hasar çoktan verilmişti.
Wolves'un geçici yöneticisi Nathan Shi, zorlu bir sezonun ardından kulübün kararlılıkla yanıt vereceğini vurguladı.
"Küme düşmemizin kesinleşmesi, Wolves ile bağlantılı herkes için zor bir an," dedi yaptığı açıklamada. "Bu son derece hayal kırıcı bir sonuç olsa da, Aralık ayında göreve geldiğimden beri net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalar sürüyor.
"Nelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda netiz ve şu anda odak noktamız kulübü güçlendirmek, ivme kazanmak ve taraftarlarımızın inanabileceği bir takım oluşturmak. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki aylara kararlılıkla yaklaşacağız.
"Siz daha iyisini hak ediyorsunuz ve size gerçekten gurur duyabileceğiniz bir kulüp sunmak, bundan sonra yapacağımız her şeyin itici gücü olacak."
- (C)GettyImages
İstatistiklere ilişkin
Wolves, bu sezon sadece üç galibiyet alabildi ve önlerinde hâlâ beş maç var. Ligde en çok gol yiyen ikinci takım (61) ve henüz 30 sayıya ulaşamayan tek takım; şu anda sadece 24 gol atabildiler.
Wolves'un en son küme düşmesi
Wolves, en son 2011-12 sezonunda Premier Lig'den küme düşmüştü. İngiltere'nin en üst ligine geri dönmeleri altı sezon sürmüştü.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Küme düşme kesinleşmiş olabilir, ancak sezonun bitmesine daha var. Wolves, sezonun son maçında Burnley ile karşılaşmadan önce Tottenham, Sunderland, Brighton ve Fulham ile mücadele edecek.