"Daha iyisini hak ediyorsunuz" - West Ham ile Crystal Palace'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Wolverhampton Wolves resmi olarak küme düştü

Bu düşüş aylardır kendini gösteriyordu; Pazartesi günü ise kaçınılmaz hale geldi.

Bu sezon hiçbir zaman tam anlamıyla havaya giremedi. Wolves, Ocak ayına kadar ligde galibiyet alamadı ve o zamandan beri Aston Villa ve Liverpool'a karşı elde ettiği sürpriz sonuçlar da dahil olmak üzere gösterdiği hafif yükseliş, her zaman çok az ve çok geç gibi geldi. Erken dönemde verilen hasar çoktan verilmişti.

Wolves'un geçici yöneticisi Nathan Shi, zorlu bir sezonun ardından kulübün kararlılıkla yanıt vereceğini vurguladı.

"Küme düşmemizin kesinleşmesi, Wolves ile bağlantılı herkes için zor bir an," dedi yaptığı açıklamada. "Bu son derece hayal kırıcı bir sonuç olsa da, Aralık ayında göreve geldiğimden beri net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalar sürüyor.

"Nelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda netiz ve şu anda odak noktamız kulübü güçlendirmek, ivme kazanmak ve taraftarlarımızın inanabileceği bir takım oluşturmak. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki aylara kararlılıkla yaklaşacağız.

"Siz daha iyisini hak ediyorsunuz ve size gerçekten gurur duyabileceğiniz bir kulüp sunmak, bundan sonra yapacağımız her şeyin itici gücü olacak."