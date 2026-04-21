"Daha iyisini hak ediyorsunuz" - West Ham ile Crystal Palace'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Wolverhampton Wolves resmi olarak küme düştü

Wolverhampton Wanderers
Premier Lig

Wolverhampton Wanderers’ın Premier Lig’den düşmesi artık resmiyet kazandı – bu durum, takımın kendi performansıyla değil, Pazartesi gecesi West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçla kesinleşti. Bu sonuç, konudaki son gerilimi de ortadan kaldırdı. Rob Edwards yönetiminde 33 maçın ardından 17 puanda kalan Wolves, matematiksel olarak ligde kalma şansını yitirdi.

    Kaçınılmaz

    Bu düşüş aylardır kendini gösteriyordu; Pazartesi günü ise kaçınılmaz hale geldi.

    Bu sezon hiçbir zaman tam anlamıyla havaya giremedi. Wolves, Ocak ayına kadar ligde galibiyet alamadı ve o zamandan beri Aston Villa ve Liverpool'a karşı elde ettiği sürpriz sonuçlar da dahil olmak üzere gösterdiği hafif yükseliş, her zaman çok az ve çok geç gibi geldi. Erken dönemde verilen hasar çoktan verilmişti.

    Wolves'un geçici yöneticisi Nathan Shi, zorlu bir sezonun ardından kulübün kararlılıkla yanıt vereceğini vurguladı.

    "Küme düşmemizin kesinleşmesi, Wolves ile bağlantılı herkes için zor bir an," dedi yaptığı açıklamada. "Bu son derece hayal kırıcı bir sonuç olsa da, Aralık ayında göreve geldiğimden beri net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalar sürüyor.

    "Nelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda netiz ve şu anda odak noktamız kulübü güçlendirmek, ivme kazanmak ve taraftarlarımızın inanabileceği bir takım oluşturmak. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki aylara kararlılıkla yaklaşacağız.

    "Siz daha iyisini hak ediyorsunuz ve size gerçekten gurur duyabileceğiniz bir kulüp sunmak, bundan sonra yapacağımız her şeyin itici gücü olacak."

    İstatistiklere ilişkin

    Wolves, bu sezon sadece üç galibiyet alabildi ve önlerinde hâlâ beş maç var. Ligde en çok gol yiyen ikinci takım (61) ve henüz 30 sayıya ulaşamayan tek takım; şu anda sadece 24 gol atabildiler.

  • Wolves'un en son küme düşmesi

    Wolves, en son 2011-12 sezonunda Premier Lig'den küme düşmüştü. İngiltere'nin en üst ligine geri dönmeleri altı sezon sürmüştü.

    Şimdi ne olacak?

    Küme düşme kesinleşmiş olabilir, ancak sezonun bitmesine daha var. Wolves, sezonun son maçında Burnley ile karşılaşmadan önce Tottenham, Sunderland, Brighton ve Fulham ile mücadele edecek.

Wolverhampton Wanderers
