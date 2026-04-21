"Daha iyisini hak ediyorsun" - West Ham ile Crystal Palace'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Wolves, Premier Lig'den resmen küme düştü
Küme düşme kaçınılmaz hale geldi
Bu düşüş aylardır kapıda duruyordu; Pazartesi günü ise kaçınılmaz hale geldi. Bu sezon hiçbir zaman tam anlamıyla rayına oturamadı. Wolves, Ocak ayına kadar ligde tek bir maç bile kazanamadı; o zamandan bu yana Aston Villa ve Liverpool’a karşı elde edilen sürpriz sonuçlar da dahil olmak üzere görülen hafif toparlanma, her zaman yetersiz ve geç kalmış gibi geldi. Erken dönemde verilen hasar çoktan verilmişti.
İstatistiklere ilişkin
Wolves, 2025-26 Premier Lig sezonunda geriye kalan beş maç varken bu sezon sadece üç galibiyet alabildi. Ligde en fazla gol yiyen ikinci takım (61) olan Wolves, henüz 30 gol barajını aşamayan tek takım olarak 24 golde kalmış durumda.
Wolves'un en son küme düşmesi
Wolves, en son 2011-12 sezonunda Premier Lig'den küme düşmüştü. İngiltere'nin en üst ligine geri dönmeleri altı sezon sürmüştü. Geçici yönetici Nathan Shi, zorlu bir sezonun ardından kulübün kararlılıkla harekete geçeceğini vurguladı.
"Küme düşmemizin kesinleşmesi, Wolves ile bağlantılı herkes için zor bir an," dedi yaptığı açıklamada. "Bu son derece hayal kırıcı bir sonuç olsa da, Aralık ayında göreve geldiğimden beri net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.
"Nelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda netiz ve şu anda odak noktamız kulübü güçlendirmek, ivme kazanmak ve taraftarlarımızın inanabileceği bir takım oluşturmak. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki aylara kararlılıkla yaklaşacağız.
"Siz daha iyisini hak ediyorsunuz ve size gerçekten gurur duyabileceğiniz bir kulüp sunmak, bundan sonra yapacağımız her şeyin itici gücü olacak."
Şimdi ne olacak?
Küme düşme kesinleşmiş olabilir, ancak sezonun bitmesine daha var. Wolves, sezonun son maçında Burnley ile karşılaşmadan önce Tottenham, Sunderland, Brighton ve Fulham ile mücadele edecek.