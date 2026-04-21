"Daha iyisini hak ediyorsun" - West Ham ile Crystal Palace'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Wolves, Premier Lig'den resmen küme düştü

Wolves, en son 2011-12 sezonunda Premier Lig'den küme düşmüştü. İngiltere'nin en üst ligine geri dönmeleri altı sezon sürmüştü. Geçici yönetici Nathan Shi, zorlu bir sezonun ardından kulübün kararlılıkla harekete geçeceğini vurguladı.

"Küme düşmemizin kesinleşmesi, Wolves ile bağlantılı herkes için zor bir an," dedi yaptığı açıklamada. "Bu son derece hayal kırıcı bir sonuç olsa da, Aralık ayında göreve geldiğimden beri net ve kararlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

"Nelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda netiz ve şu anda odak noktamız kulübü güçlendirmek, ivme kazanmak ve taraftarlarımızın inanabileceği bir takım oluşturmak. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki aylara kararlılıkla yaklaşacağız.

"Siz daha iyisini hak ediyorsunuz ve size gerçekten gurur duyabileceğiniz bir kulüp sunmak, bundan sonra yapacağımız her şeyin itici gücü olacak."