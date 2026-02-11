AFP
"Daha iyisini bekliyorduk" - Paul Pogba'nın Monaco'daki zorlukları "ailenin tüm üyeleri için zor" diyor kardeşi Mathias.
Yüksek beklentilerin ardından gerçeklik sert bir şekilde geri dönüyor
Pogba'nın Monaco ile profesyonel futbola geri dönüşü büyük bir engelle karşılaştı. Orta saha oyuncusu, devam eden fiziksel sorunlarını aşmakta zorlanıyor. Doping cezasının sona ermesinin ardından geçen yaz Prenslik kulübüyle sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de kariyerini yeniden canlandırmayı umuyordu. Ancak, Dünya Kupası şampiyonu, 5 Aralık'tan bu yana tekrarlayan baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu durum, Monaco'nun Şampiyonlar Ligi eleme turları kadrosundan çıkarılmasına neden oldu.
RMC Sport'a konuşan Mathias, kardeşinin şu anki durumuna ilişkin karamsar bir değerlendirme yaptı. Paul'un uzun süredir sahalardan uzak kalması nedeniyle ondan hemen etki beklentisinin belki de çok yüksek olduğunu ve elit seviyedeki yoğunluğun acı gerçeğinin onu yakaladığını öne sürdü.
"Bu sadece onun için değil, ailedeki herkes için de sinir bozucu. Ona hemen %100 geri dönemeyeceğini söyledim," diyen Mathias, transferin ilk heyecanını yansıttı. "Onun dönüşünden daha iyisini bekliyorduk. Ama gerçek bu. Vücudu bu tür yüksek yoğunluklu ritme alışık değil."
"Biz robot değiliz" - Mathias fiziksel yorgunluk hakkında
Mathias, ailenin desteğini sürdürdüğünü ancak fiziksel aksilikler konusunda toplu bir hayal kırıklığı yaşandığını açıkladı. İki yıl boyunca sahalardan uzak kaldıktan sonra profesyonel futbolun ritmine uyum sağlamanın son derece zor olduğunu vurgulayan Mathias, Paul'un vücudunun ani iş yükü artışından dolayı uyarı sinyalleri gönderdiğini belirtti.
"Biz robot değiliz," diye devam etti Mathias. "Geri döndüğünüzde, bunu yavaş yavaş yapmalısınız, aksi takdirde vücudunuz size sinyaller gönderir. Ona da tam olarak bu oluyor."
'Dayanıklı' orta saha oyuncusu için zihinsel mücadele
Fiziksel sorunların ötesinde, Mathias, bu durumun eski Manchester United orta saha oyuncusu ve yakın çevresi üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı da ortaya koydu. Adını temize çıkarmak ve sahalara dönmek için uzun bir hukuki mücadele veren oyuncu, tekrarlayan kas sakatlığıyla, hala en üst seviyede oynayabileceğini kanıtlamak isteyen bir oyuncu için büyük bir darbe aldı.
"Sabırlı ve dirençliyiz. En iyi seviyesine geri dönmek için gerekli sabrı gösterecektir" diye ekledi. "Çalışıyor. Zor olan daha çok zihinsel açıdan. Beklentileriniz yüksek. Heveslisiniz ve sonra yine sırtınızdan bıçaklanıyorsunuz. Tekrar tekrar ayağa kalkmakla ilgili. Birçok şeyin birleşimi. Sahaya geri dönme arzusu var, ama vücudunuz size çok hızlı gitmemenizi söylüyor. Her yerde yüzdeler var: fiziksel, kardiyo, zihinsel... Sabırlı olmamız gerekecek. Her zaman günü gününe baktık."
"Ona cesaret verici mesajlar gönderiyoruz. Gerisi ona kalmış. O bu dünyayı yıllardır tanıyor. Biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz, gerisi ona kalmış."
Şampiyonlar Ligi'nden elenmek acıyı daha da artırıyor
Bu sakatlık, Pogba'nın sezonuna şimdiden somut sonuçlar doğurdu. Monaco, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi eleme turları için kadrosunu açıkladı ve Pogba, kadroda yer almayan en önemli isim oldu. Bu karar, Pogba'nın dönüş tarihine ilişkin belirsizliği ve kulübün önemli Avrupa maçlarında tamamen formda olan oyunculara ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.
Kulüp, Pogba'nın kondisyonunu dikkatli bir şekilde yönettiklerini kamuoyuna açıklasa da, net bir zaman çizelgesinin olmaması, 2018 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun en iyi haline dönmesini umut eden taraftarlar için endişe verici. Şu an için Pogba, rehabilitasyon döngüsünden çıkamıyor ve sezonunu ve belki de en üst düzeydeki kariyerini kurtarmak için "küresel bir savaş" veriyor.
