"Daha iyisini bekliyorduk" - Paul Pogba'nın Monaco'daki zorlukları "ailenin tüm üyeleri için zor" diyor kardeşi Mathias.

Pogba'nın Monaco ile profesyonel futbola geri dönüşü büyük bir engelle karşılaştı. Orta saha oyuncusu, devam eden fiziksel sorunlarını aşmakta zorlanıyor. Doping cezasının sona ermesinin ardından geçen yaz Prenslik kulübüyle sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de kariyerini yeniden canlandırmayı umuyordu. Ancak, Dünya Kupası şampiyonu, 5 Aralık'tan bu yana tekrarlayan baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu durum, Monaco'nun Şampiyonlar Ligi eleme turları kadrosundan çıkarılmasına neden oldu.

RMC Sport'a konuşan Mathias, kardeşinin şu anki durumuna ilişkin karamsar bir değerlendirme yaptı. Paul'un uzun süredir sahalardan uzak kalması nedeniyle ondan hemen etki beklentisinin belki de çok yüksek olduğunu ve elit seviyedeki yoğunluğun acı gerçeğinin onu yakaladığını öne sürdü.

"Bu sadece onun için değil, ailedeki herkes için de sinir bozucu. Ona hemen %100 geri dönemeyeceğini söyledim," diyen Mathias, transferin ilk heyecanını yansıttı. "Onun dönüşünden daha iyisini bekliyorduk. Ama gerçek bu. Vücudu bu tür yüksek yoğunluklu ritme alışık değil."