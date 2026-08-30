Isak, cumartesi günü Anfield'da yaşanan dramatik öğleden sonranın ardından endişelerini dile getirdi; burada Liverpool, Forest ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde bir puanı kurtarmak için önemli bir karakter ortaya koysa da İsveçli milli oyuncu, kulübün bu sezonki yüksek hedeflerine ulaşması için tek başına mücadele ruhunun yeterli olmayacağını vurgulamakta gecikmedi. Bu sonuç, Liverpool'u Iraola yönetimindeki ilk lig galibiyetini arayan taraf olarak bıraktı; Merseyside'daki taktik geçiş üzerinde baskı yaratmaya başlayan yavaş bir başlangıç söz konusu.

Isak, takımın mevcut eksiklerini, özellikle de bir maçta geri döndükten sonra kontrolü sürdürme konusundaki yetersizliğini açık sözlülükle anlattı. "Bence mücadele ruhu ve asla vazgeçmeme konusunda bir sorun yok. Bence bunu geçen hafta da gösterdik. Açıkçası bugün de maça oldukça kötü başladık. Gol atıp momentumu yakaladığımızda, bence daha iyi olmamız gereken yer orası, çünkü bugün yine bundan kısa süre sonra gol yedik," dedi Isal, TNT Sports'a.