Getty Images Sport
Çeviri:
“Daha iyi olmalıyız” diyen Alexander Isak, Andoni Iraola dönemindeki galibiyetsiz başlangıç sürerken Liverpool’dan gelişim talep etti
Direnç, Isak için yeterli değil
Isak, cumartesi günü Anfield'da yaşanan dramatik öğleden sonranın ardından endişelerini dile getirdi; burada Liverpool, Forest ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde bir puanı kurtarmak için önemli bir karakter ortaya koysa da İsveçli milli oyuncu, kulübün bu sezonki yüksek hedeflerine ulaşması için tek başına mücadele ruhunun yeterli olmayacağını vurgulamakta gecikmedi. Bu sonuç, Liverpool'u Iraola yönetimindeki ilk lig galibiyetini arayan taraf olarak bıraktı; Merseyside'daki taktik geçiş üzerinde baskı yaratmaya başlayan yavaş bir başlangıç söz konusu.
Isak, takımın mevcut eksiklerini, özellikle de bir maçta geri döndükten sonra kontrolü sürdürme konusundaki yetersizliğini açık sözlülükle anlattı. "Bence mücadele ruhu ve asla vazgeçmeme konusunda bir sorun yok. Bence bunu geçen hafta da gösterdik. Açıkçası bugün de maça oldukça kötü başladık. Gol atıp momentumu yakaladığımızda, bence daha iyi olmamız gereken yer orası, çünkü bugün yine bundan kısa süre sonra gol yedik," dedi Isal, TNT Sports'a.
- Getty Images Sport
Anfield'da drama: Forest, Liverpool'u durdurdu
Maç, Iraola'nın takımı için hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçla başladı; ev sahibi ekip ilk dakikalarda ritmini bulmakta zorlandı. Forest bu tutukluktan en iyi şekilde yararlandı ve ilk yarının ortalarında Dan Ndoye'un ev sahibi tribünleri susturan golüyle öne geçti. Liverpool, sonunda Isak'ın 60. dakikadaki soğukkanlı golüyle karşılık verdi, ancak bu sevinç kısa sürdü; Morgan Gibbs-White penaltı noktasından konuk ekibi yeniden öne geçirdi.
Liverpool hücumunun odak noktası olarak büyük beklentileri devralan Isak, bu yeni dönemde ileri uçta oynamanın ağırlığını hissettiğini kabul etti. Bu sezon daha büyük bir sorumluluk hissedip hissetmediği sorulduğunda, "Evet, tabii ki. Sonuçta forvet olarak işin bu. İlk golü atmaktan dolayı tabii ki çok mutluyum ve umarım gollerin devamı gelir" yanıtını verdi. Gole rağmen, eski Newcastle oyuncusu bireysel övgülerle ya da sezon için belirli kişisel hedefler koymakla ilgilenmedi. "Pek değil. Bence her forvet, oynadığı her maçta gol atmak ister."
Iraola felsefesine uyum sağlamak
Önceki dönemden Iraola'nın yüksek tempolu oyun anlayışına geçiş, Anfield taraftarları arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu ve Isak, kadronun hâlâ bir uyum sürecinde olduğunu kabul etti. Bournemouth ve Rayo Vallecano'daki başarısıyla tanınan İspanyol teknik adam, belirli bir taktik disiplin talep ediyor ancak bu anlayış, Premier League sezonunun ilk haftalarında Liverpool için henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Buna rağmen Isak, antrenman sahasında ortaya konan yoğun çalışmanın sonunda sahaya daha istikrarlı ve kazanan bir oyun olarak yansıyacağına inanıyor.
Isak, "İyi gidiyor. Yeni bir oyun tarzına ve yeni bir menajere alışmak her zaman zaman alır. Ama onun bizden oynamamızı istediği oyunu oynamaya çalışmak için gerçekten çok sıkı çalışıyoruz ve bence bunu daha iyi yapmaya başladığımızda, sonuçların geleceğinden hiç şüphem yok" dedi.
- Getty
İç saha rahatlığı ve ileriye bakış
Kadro adına çıkarılabilecek olumlu noktalardan biri, takım en iyi formunu bulmakta zorlanırken bile Anfield'a dönüş ve taraftarların sarsılmaz desteğiydi. Isak, gidip gelen mücadele sırasında taraftarların yarattığı atmosferi övgüyle anlattı. "Muhteşemdi. Bence taraftarlarımız harikaydı. Burada, evimizde yeniden olmaktan gerçekten çok mutluyum ve tekrar buraya dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi ve Kop tribünü önünde oynama fırsatından açıkça büyük keyif aldığı görüldü.
Liverpool, yetenekli hücum hattından en yüksek verimi alabilmek için geçişlerde kırılgan görünen savunma hattını toparlamak zorunda. Hafta ortasında Ipswich Town deplasmanına çıkacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun