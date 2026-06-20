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"Daha iyi olabilirdi" - Ronald Koeman, Dünya Kupası'nda iki gol atan Brian Brobbey'i övdü, ancak İsveç'i ezici bir skorla mağlup ettikten sonra beş yıldızlı Hollanda milli takımını eleştirdi
Koeman, Brobbey’in ‘mükemmel’ açılış golünü övdü
Hollandalı baş antrenörün taktiksel ayarlamaları erken sonuç verdi; forvet olarak maça başlayan Brobbey, 17 dakika içinde iki gol atarak takımının ezici bir galibiyet almasını sağladı. Beşinci dakikada, kaleci Bart Verbruggen’in Brobbey’e attığı uzun pasla başlayan hızlı yedi paslık bir kontra atak, Brobbey’in kanattaki Cody Gakpo’yu bulmasının ardından, Brobbey’in ceza sahasına girip Gakpo’nun alçak ortasını gole çevirmesiyle sonuçlandı. On iki dakika sonra Brobbey, İsveçli Isak Hien’i geride bırakarak Denzel Dumfries’in ortasından ikinci golünü attı.
Özellikle ilk golü değerlendiren Koeman, Sunderland forvetinin vuruşunu övgüyle karşıladı. Koeman, “O ilk golde aranan her şey vardı; Brian’ın bu konuda iyi olduğunu biliyoruz,” dedi. “Her şey, onu iyi pozisyona sokan Bart Verbruggen ile başladı. Ardından çok hızlı bir atak geliştirdik ve Brian yine kale önündeydi. Kaleciden başlayarak daha mükemmel bir gol olamaz.”
- AFP
Beş yıldızlı performansa rağmen iyileştirme için alan var
Daha önce Tunus’u aynı skorla mağlup eden İsveç’e karşı 5-1’lik ezici galibiyete rağmen Koeman, Oranje’nin daha da gelişmesi gerektiği konusunda ısrar etti. Brobbey'in iki golünün yanı sıra Gakpo da iki gol attı ve Crysencio Summerville bir gol kaydetti; böylece Memphis Depay ve Gakpo'dan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atan üçüncü Hollandalı oyuncu oldu. Ancak Koeman, İsveç'in maç ortasında yaptığı taktiksel değişikliklere karşı taktiksel hatalar yapıldığını belirterek, takımının ivmeyi sürdürmek için bir üst seviyeye çıkması gerektiğini vurguladı.
Teknik direktör, genel performansı değerlendirirken ayaklarını yere sağlam bastı. "Harika bir sonuç, ancak 'bu daha iyi olabilirdi' diyeceğimiz yeterince an var. O zaman tam anlamıyla eksiksiz bir maç oynarsınız. Bu maç da neredeyse öyle oldu," dedi Koeman. Özellikle ilk yarıdaki zorluklara dikkat çekti: "5-1'lik galibiyete rağmen, rakip farklı oynamaya başladığında bunu fark etmemizin çok zaman aldığı anlar var; bu da devre arasına kadar biraz fazla zorlanmamıza neden oldu."
Japonya’daki çıkmazın ardından gerginlik azaldı
Japonya ile oynanan ve 2-2 berabere biten sinir bozucu maçın ardından Koeman, takımının sonuç alma baskısı altında olduğunu kabul etti. Bu hayati galibiyet, Hollanda kampına sükûnet getirdi; aynı zamanda tarihi bir dönüm noktasına da tanıklık edildi: Gakpo’nun gecenin ikinci golü, turnuvanın toplam gol sayısını sadece 33 maçta 100’e çıkardı; bu, 1958’den bu yana Dünya Kupası’nda en hızlı ulaşılan 100. gol oldu. Rahatlamasını vurgulayan Koeman, üç puanın hayati önemi konusunda kararlı bir tavır sergiledi.
“Elbette her maçı kazanmak istersiniz. Ayrıca turnuvaya bir galibiyetle başlamak istersiniz, bu huzur verir,” diye açıkladı Koeman. Taktik kararlarıyla ilgili daha önceki eleştirilere değinerek gülümseyerek şunları ekledi: “Belki de oyuncu değişiklikleri önceki maça göre bu sefer daha iyiydi.”
Daha ciddi bir tonla sözlerine devam etti: “Bu maçı kazanmak için daha fazla baskı vardı, bunun kazanılması gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Ama ben hiçbir gerginlik hissetmedim. Bir teknik direktör olarak, böyle bir ilk maçın ardından oyuncuların nasıl çalıştığını ve ne kadar katkı sağladığını hissedersiniz. O zaman her şeyin yolunda olduğunu anlarsınız.”
- AFP
Sakatlık endişeleri ve Memphis Depay’in rolü
Hollandalılar için gece tamamen olumlu geçmedi; zira Brobbey’in göze çarpan performansı, fiziksel rahatsızlık nedeniyle yarıda kaldı. Koeman, forvetin olası bir sağlık sorunuyla uğraştığını açıkladı; bu durum, kadro derinliğinin sınandığı önümüzdeki maçlarda forvet hattında yeni değişikliklere yol açabilir.
"Belki [Donyell] Malen yakında tekrar forvet pozisyonunda oynayacak," diyen Koeman, Brobbey'in maçın sonlarına doğru hamstring rahatsızlığı yaşadığını belirtti. Ayrıca, tam formuna kavuşmak için çalışan Memphis Depay'ın durumuna da değindi. "Fiziksel durumu gittikçe iyileşiyor, o zaman Memphis ile maça başlayabileceğimiz bir an gelebilir. Ancak bu, diğer oyuncuların nasıl performans gösterdiğine de bağlı. Memphis, üstlendiği rolden dolayı diğer oyuncular için de son derece önemli ve olumlu bir etki yaratıyor. Şu anda rolünü kabul ediyor. Ne kadar süreceği belli değil ama."