"Daha iyi olabilirdi" - Ronald Koeman, Dünya Kupası'nda iki gol atan Brian Brobbey'i övdü, ancak İsveç'i ezici bir skorla mağlup ettikten sonra beş yıldızlı Hollanda milli takımını eleştirdi

Japonya ile oynanan ve 2-2 berabere biten sinir bozucu maçın ardından Koeman, takımının sonuç alma baskısı altında olduğunu kabul etti. Bu hayati galibiyet, Hollanda kampına sükûnet getirdi; aynı zamanda tarihi bir dönüm noktasına da tanıklık edildi: Gakpo’nun gecenin ikinci golü, turnuvanın toplam gol sayısını sadece 33 maçta 100’e çıkardı; bu, 1958’den bu yana Dünya Kupası’nda en hızlı ulaşılan 100. gol oldu. Rahatlamasını vurgulayan Koeman, üç puanın hayati önemi konusunda kararlı bir tavır sergiledi.

“Elbette her maçı kazanmak istersiniz. Ayrıca turnuvaya bir galibiyetle başlamak istersiniz, bu huzur verir,” diye açıkladı Koeman. Taktik kararlarıyla ilgili daha önceki eleştirilere değinerek gülümseyerek şunları ekledi: “Belki de oyuncu değişiklikleri önceki maça göre bu sefer daha iyiydi.”

Daha ciddi bir tonla sözlerine devam etti: “Bu maçı kazanmak için daha fazla baskı vardı, bunun kazanılması gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Ama ben hiçbir gerginlik hissetmedim. Bir teknik direktör olarak, böyle bir ilk maçın ardından oyuncuların nasıl çalıştığını ve ne kadar katkı sağladığını hissedersiniz. O zaman her şeyin yolunda olduğunu anlarsınız.”