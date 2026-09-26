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'Daha iyi bir maç yok' - Elliot Anderson, dünya şampiyonu İspanya'ya karşı Wembley'deki kapışmayı dört gözle bekliyor
Tamamen dolu Wembley, dev açılış maçına ev sahipliği yapıyor
Tuchel'in ekibi, Uluslar Ligi 3. Grup'taki kampanyasına bu cumartesi günü dünya şampiyonu İspanya'yı tamamen dolu Wembley'de ağırlayarak başlayacak. Bu dev mücadele, iki Avrupa devinin Berlin'deki Euro 2024 finalinden bu yana ilk karşılaşmasına sahne olacak. Londra'da büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu maçın, Hırvatistan ve Çekya'nın da yer aldığı grupta erken dönemin ölçütünü belirlemesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu en büyük sınav için sabırsızlanıyor
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, England maç günü programına konuşurken, yaz aylarındaki başarılarının ardından dünya şampiyonlarının gelişini İngiltere'nin kaydettiği ilerleme için mükemmel bir ölçü olarak gördü.
Dev maç öncesi soyunma odasındaki heyecanın altını çizen Anderson, şunları söyledi: "Onlar açıkça dünya şampiyonu, bu yüzden bu maçı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Yazın olanlardan sonra, kendimizi yeniden gerçekten test etmek ve üst düzey kalitede bir takıma karşı oynamak için bundan daha iyi bir maç olamaz. Yani evet, bunu gerçekten dört gözle bekliyoruz."
Taktik savaşı, nefes kesen bir mücadele vadediyor
Anderson, orta saha mücadelesine hazırlanırken İngiltere'nin kendi sahasında kontrolü ele alabilmesi için İspanya'nın alametifarikası olan topa sahip olma oyununu bozmanın kritik olacağını kabul etti. Rakibin güçlü yönleri ve gereken taktik yaklaşım üzerine konuşan Anderson, şunları ekledi: "Evet, belli ki topa sahip olmaya çok dayalı bir takım. Topa sahip olmayı seviyorlar, ki bizim de yapmak istediğimiz bu, bu yüzden ilginç bir maç olacak. Üzerlerine gideceğiz ve bence karşı karşıya gelen iki iyi takım olacak."
- Every Second Media
Zorlu grup karşılaşmaları kapıda
İngiltere, Dünya Kupası'nda Fransa'yı 6-4 mağlup ederek üçüncülüğü garantilemesinin ardından ivme yakalamakta kararlı olacak. Bu arada İspanya, finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna uzanmasının verdiği büyük özgüvenle Londra'ya geliyor. Wembley'deki sonuç, iki ülke de Hırvatistan ve Çekya karşısında zorlu fikstürlere çıkmadan önce erken bir niyet beyanı niteliği taşıyacak.
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