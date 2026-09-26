Anderson, orta saha mücadelesine hazırlanırken İngiltere'nin kendi sahasında kontrolü ele alabilmesi için İspanya'nın alametifarikası olan topa sahip olma oyununu bozmanın kritik olacağını kabul etti. Rakibin güçlü yönleri ve gereken taktik yaklaşım üzerine konuşan Anderson, şunları ekledi: "Evet, belli ki topa sahip olmaya çok dayalı bir takım. Topa sahip olmayı seviyorlar, ki bizim de yapmak istediğimiz bu, bu yüzden ilginç bir maç olacak. Üzerlerine gideceğiz ve bence karşı karşıya gelen iki iyi takım olacak."