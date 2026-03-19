Getty Images Sport
Çeviri:
"Daha iyi bir karar veremezdi" - Sert eleştirilerin ardından Spurs yıldızına yaz transfer döneminde takımdan ayrılması tavsiye edildi
Küme düşme endişeleri ve bireysel hatalar
Vicario’nun form düşüklüğü, Tottenham’ın kötü geçen sezonunu yansıtıyor; kulüp şu anda Premier Lig’de 16. sırada ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Liverpool ile oynadıkları son 1-1 berabere kalan maçta, bir serbest vuruş golüne yol açması bu sorunları gözler önüne serdi ve Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher’dan sert eleştiriler aldı. Carragher, "O bir serbest vuruş uzmanı, ama şunu söyleyeyim, Tottenham'ın kaleci uzmanı yok," dedi. "Bu korkunç, kaleciden kesinlikle şok edici bir hata. Diğer adamın [Antonin Kinsky] hafta ortasında oynamasının nedeni, yeterince iyi olmaması... Tottenham'ın kalede büyük sorunları var."
- AFP
Şampiyonlar Ligi finalistlerinin cazibesi
Tottenham’ın son dönemdeki zorluklarına rağmen Pagliuca, kalecinin itibarının hâlâ sağlam olduğunu vurguluyor. Ancak, 2023 yazında Empoli’den Kuzey Londra’ya transfer olan İtalyan oyuncu için, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele eden bir kulübün cazibesi göz ardı edilemeyecek kadar güçlü olabilir. Calciomercato’ya konuşan efsanevi kaleci, herhangi bir kararın alınmasında İtalyan devinin prestijinin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
Pagliuca şunları söyledi: "Daha iyi bir karar veremezdi. Şampiyonlar Ligi finaline yeni ulaşmış bir takım sizi ararsa, nasıl hayır diyebilirsiniz? Şimdi kötü bir sezon geçirdi, ilk yılında olduğu kadar iyi performans gösteremedi, ancak tüm takımın sorunlar yaşadığını gördük, teknik direktör değiştirdiler, ardından Şampiyonlar Ligi'nde yerini başka birine kaptırdı ve onun yerini alan kişi felaket bir performans sergiledi."
İtalyan oyuncunun profilini inceleme
Vicario, İngiltere’deki son dönemdeki performansıyla eleştirilere maruz kalsa da — bu sezon Tottenham formasıyla tüm turnuvalarda 42 maçta 62 gol yemiş olsa da — Pagliuca, Vicario’nun temel özelliklerinin onu Inter için ideal bir “transfer fırsatı” haline getirdiğine inanıyor. Bu değerlendirme, La Gazzetta dello Sport’un kısa süre önce Vicario’yu Juventus’ta Michele Di Gregorio’nun yerini alacak başlıca adaylardan biri olarak göstermesinin ardından geldi. Bu eleştirilere rağmen, deneyimli analist, 29 yaşındaki oyuncunun gelişime açık yönleri olsa da İtalyan kaleciler arasında en yetenekli isimlerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.
Pagliuca, "Vicario kesinlikle İtalya'nın en iyi kalecilerinden biri," dedi. "Henüz bir üst düzey oyuncu değil, ancak bence transfer gerçekleşirse bu, milliyetinin ötesinde bir seçim olacaktır. Vicario, profilinden dolayı seçilecek, hepsi bu. Ve bu gerçekten bir transfer fırsatı gibi görünüyor. Vicario kale arasında çok iyi. Zayıflığı ise kale çizgisinden çıkamaması."
- Getty Images Sport
Tottenham'dan ayrılmak için zamanlama çok önemli
Stratejik açıdan bakıldığında, yaklaşan yaz transfer dönemi Tottenham için bir satış düşünmesi açısından mantıklı bir zaman dilimini temsil ediyor. Vicario’nun sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor, ancak değerinin kariyerinin son yıllarına gelmeden zirveye ulaşma ihtimali göz önüne alındığında, Spurs şu anda İtalya’da artan yoğun ilgiden yararlanmak isteyebilir.
Pagliuca, kalecinin bugüne kadarki kariyerine de değinerek şunları söyledi: "Dünyanın en iyi liginde, birkaç yıl önce Premier League'i kazanmayı hedefleyen bir kulüpte oynadı. Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandı, ancak bu yıl takım neredeyse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya." Hem oyuncu hem de kulüp için Milano'da yeni bir başlangıç, tüm taraflar için en faydalı sonuç olabilir.
Reklam