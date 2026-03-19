"Daha iyi bir karar veremezdi" - Sert eleştirilerin ardından Spurs yıldızına yaz transfer döneminde takımdan ayrılması tavsiye edildi

Tottenham’ın son dönemdeki zorluklarına rağmen Pagliuca, kalecinin itibarının hâlâ sağlam olduğunu vurguluyor. Ancak, 2023 yazında Empoli’den Kuzey Londra’ya transfer olan İtalyan oyuncu için, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele eden bir kulübün cazibesi göz ardı edilemeyecek kadar güçlü olabilir. Calciomercato’ya konuşan efsanevi kaleci, herhangi bir kararın alınmasında İtalyan devinin prestijinin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Pagliuca şunları söyledi: "Daha iyi bir karar veremezdi. Şampiyonlar Ligi finaline yeni ulaşmış bir takım sizi ararsa, nasıl hayır diyebilirsiniz? Şimdi kötü bir sezon geçirdi, ilk yılında olduğu kadar iyi performans gösteremedi, ancak tüm takımın sorunlar yaşadığını gördük, teknik direktör değiştirdiler, ardından Şampiyonlar Ligi'nde yerini başka birine kaptırdı ve onun yerini alan kişi felaket bir performans sergiledi."