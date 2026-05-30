Daha ilk maçında en büyük "ölümcül hatayı" yaptı: Luis Enrique, AS Roma'da feci bir şekilde başarısızlığa uğradığında

Bratislava ile oynanan rövanş maçında teknik direktör, süperstarını ilk 11'de sahaya sürdü, ancak Totti'nin asistiyle 1-0 öne geçtikleri 74. dakikada onu oyundan aldı. Slovan maçın son dakikalarında skoru eşitledi ve Roma, ilk turnuvadaki şampiyonluk hayallerine erken veda etmek zorunda kaldı. Serie A'da ise ilk üç maçta tek bir galibiyet bile alınamadı; Totti artık 90 dakika boyunca sahada kalsa da durum değişmedi. Giderek daha da netleşen bir şey vardı: Taraftarların ve uzmanların "BarcaRoma" sloganıyla umdukları şey için Luis Enrique'nin elinde yeterli oyuncu yoktu. Sezon sonunda takım, Juventus'un ardından ortalama olarak en fazla top hakimiyetine sahip ikinci takım olsa da, Roma oyuncuları topu ayağında tutma süresini nadiren tehlikeli pozisyonlara dönüştürebildi. Ve Luis Enrique, sisteminde değişiklik yapmayı reddetti.
Roma'nın sezonu bir daha ivme kazanamadı ve sonunda ligi yedinci sırada tamamladı. Sevdikleri oyuncuyu koşulsuz olarak desteklemeyen yeni teknik direktöre karşı Roma taraftarlarının güvensizliği arttı ve sonunda Luis Enrique'nin evinin yakınında ailesine sözlü saldırıda bulundular. "Buna artık tahammül edemedi. Sonra ayrıldı. Yorgun düşmüştü ve bir yıl ara vermeye ihtiyacı vardı," diye geriye dönüp baktı Sabatini. Serie A'nın son haftasından önce Luis Enrique, Roma teknik direktörlüğünden istifa etti. Daha sonraki görevlerinde, FC Barcelona'da, İspanya Milli Takımı'nda ve şu anda Paris Saint-Germain'de, fikirlerini başarılı ve giderek daha da muhteşem bir futbolla birleştirmeyi başaran Luis Enrique, AS Roma'da bunu başaramadı. Ve Giallorossi taraftarları için, bir yıl bile dolmadan gelen bu ayrılık, Bratislava'da bir "ölümcül günah" ile başlayan bir sürecin son noktasıydı.