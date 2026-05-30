Daha ilk maçında en büyük "ölümcül hatayı" yaptı: Luis Enrique, AS Roma'da feci bir şekilde başarısızlığa uğradığında

Ancak bir "yeni transfer", Roma taraftarları tarafından pek hoş karşılanmadı: Luis Enrique, eski Barça oyuncusu Ivan de la Pena'yı yardımcı antrenörü olarak kadroya kattı; ancak bu isim tam da Lazio'da dört yıl boyunca forma giymişti ve Giallorossi taraftarları bunu hâlâ unutmuş değildi. Luis Enrique bunu umursamadı. Tıpkı yeni kadrosunun, kısa sezon hazırlık döneminin ardından yeni teknik direktörün fikirlerini ve talimatlarını uygulamakta zorlandığı gerçeğini de umursamadığı gibi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Luis Enrique takımından tam da FC Barcelona'nın Tiki-Taka'nın zirve yaptığı dönemde vaaz edilen şeyi görmek istiyordu: Topa sahip olmak, topa sahip olmak, topa sahip olmak – ve top bir kez kaybedildiğinde karşı pres.

"De Rossi ofisime geldi ve 'O kadar çok yeni konsept geliştiriyor ki, sanki daha önce hiç futbol oynamamışım gibi hissediyorum' dedi," diye Roma'nın sportif direktörü Walter Sabatini, İspanyol spor gazetesi AS'ye Luis Enrique'nin çalışmalarının etkilerini anlattı. Tek sorun: Sezon başında sonuçlar pek iyi değildi. FC Valencia ile oynanan son hazırlık maçı 0-3 kaybedildi – ve bir hafta sonra Roma, Slovan Bratislava ile Avrupa Ligi ön eleme maçında karşı karşıya geldi.