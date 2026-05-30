LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images
Daniel Buse

Çeviri:

Daha ilk maçında en büyük "ölümcül hatayı" yaptı: Luis Enrique, AS Roma'da feci bir şekilde başarısızlığa uğradığında

Luis Enrique
Kısmen muhteşem bir oyun tarzıyla Luis Enrique, PSG’de başarılı bir teknik direktör oldu. Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma şansı var. Ancak ilk büyük teknik direktörlük görevinde başarısız oldu.

Luis Enrique’nin futbol yeteneği tartışılmazdı: 1991 ile 1996 yılları arasında Real Madrid’in hücum hattında 150’den fazla maça çıktı ve ardından, tam da Real Madrid’in ezeli rakibi FC Barcelona’ya transfer olan az sayıdaki oyuncudan biri oldu. Orada da uzun yıllar boyunca 200'den fazla maçta başarılı bir performans sergiledi ve 2004 yılında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. 

Dört yıl sonra, bolca deneyimle donanmış Luis Enrique, antrenörlük işine atıldı. FC Barcelona'nın ikinci takımında, Katalanlar'da terfi alan Pep Guardiola'nın yerini aldı. Hırslı Luis Enrique tam da bu Pep'in pozisyonuna göz dikmişti, ancak düzenli olarak ertelendi – çünkü Guardiola, Barça'da çok başarılıydı. 

  • Guardiola 2011 yazında ayrılmayı düşünse de sonunda kalmaya karar verdiğinde, Luis Enrique artık bıktı: Ayrılacağını açıkladı – ve kulüpler, "yeni Guardiola"yı kendilerine çekmek için sıraya girdi. O zamanlar 41 yaşında olan Enrique, 2011 yazında ilk kez bir birinci takımın başına geçmek üzere AS Roma'yı seçti. Ancak bu, mükemmel bir eşleşme olmadı; tüm taraflar sadece bir yıl sonra bunu fark etti. 

    Luis Enrique, Roma kadrosunu kendisi oluşturdu

    Oysa Luis Enrique’nin Roma ile şampiyonluk mücadelesine girebilmesi için koşullar mükemmeldi. Roma, geçen sezon sadece altıncı sırada kalmış olsa da, kısa bir süre önce ABD’den Thomas DiBenedetto’yu yeni kulüp sahibi olarak kazanmış ve bu isim 90 milyon avroluk bir transfer bütçesi ayırmıştı. Luis Enrique bu bütçeyi iyi değerlendirdi ve büyük transferler yaptı: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jose Angel (Gijon), Gabriel Heinze (Marsilya), Simon Kjaer (Wolfsburg), Erik Lamela (River Plate), Miralem Pjanic (Lyon), Bojan Krkic (Barcelona), Dani Osvaldo (Espanyol) ve Fabio Borini (Parma) ebedi şehre geldi, böylece kulüp efsaneleri Francesco Totti ve Daniele De Rossi'nin etrafında yepyeni bir takım ortaya çıktı. 

    Luis Enrique, Barça'nın sistemini taklit etmek istiyor

    Ancak bir "yeni transfer", Roma taraftarları tarafından pek hoş karşılanmadı: Luis Enrique, eski Barça oyuncusu Ivan de la Pena'yı yardımcı antrenörü olarak kadroya kattı; ancak bu isim tam da Lazio'da dört yıl boyunca forma giymişti ve Giallorossi taraftarları bunu hâlâ unutmuş değildi. Luis Enrique bunu umursamadı. Tıpkı yeni kadrosunun, kısa sezon hazırlık döneminin ardından yeni teknik direktörün fikirlerini ve talimatlarını uygulamakta zorlandığı gerçeğini de umursamadığı gibi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Luis Enrique takımından tam da FC Barcelona'nın Tiki-Taka'nın zirve yaptığı dönemde vaaz edilen şeyi görmek istiyordu: Topa sahip olmak, topa sahip olmak, topa sahip olmak – ve top bir kez kaybedildiğinde karşı pres. 

    "De Rossi ofisime geldi ve 'O kadar çok yeni konsept geliştiriyor ki, sanki daha önce hiç futbol oynamamışım gibi hissediyorum' dedi," diye Roma'nın sportif direktörü Walter Sabatini, İspanyol spor gazetesi AS'ye Luis Enrique'nin çalışmalarının etkilerini anlattı. Tek sorun: Sezon başında sonuçlar pek iyi değildi. FC Valencia ile oynanan son hazırlık maçı 0-3 kaybedildi – ve bir hafta sonra Roma, Slovan Bratislava ile Avrupa Ligi ön eleme maçında karşı karşıya geldi. 

    Luis Enrique, AS Roma'da: Francesco Totti, tüm dikkatleri üzerine çeken konu olacak

    "Roma'da bir kural vardır: Totti'ye saldıran kişi ölümcül bir günah işler. Ondan şüphe eden ise ölmüştür," dedi Sabatini, Slovakya'da yaşanan olayların üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra. Çünkü Luis Enrique, Roma efsanesini ilk başta yedek kulübesine oturtmuştu – ve bunun medyada ne gibi yankı uyandıracağının gayet farkındaydı. Roma taraftarları dehşete kapıldı ve Totti'nin ikinci yarıda oyuna girdiği 0-1'lik yenilginin ardından şaşkına döndü. "Totti'yi kadroya almayarak kendi mezarını kazdığını biliyordu," dedi Sabatini. 

    Luis Enrique, sportif açıdan bir karar vermişti. "Bu acımasızca tutarlı bir karardı," dedi eski Roma sportif direktörü. Ancak koçun hafife aldığı şey, ligin ilk maçı başlamadan önce maruz kaldığı sert tepkilerdi. Basın toplantıları boyunca tek konu Totti idi ve Luis Enrique, yeni teknik direktör ile Roma efsanesi arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde söylentiler çıkmasına rağmen, bu konuya ilk başta dostça yorumlarda bulundu: "Francesco, takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir oyuncu. Kimseyle tartışmadım," dedi Luis Enrique hemen. 

  • Roma'nın sezonu bir türlü ivme kazanamadı

    Bratislava ile oynanan rövanş maçında teknik direktör, süperstarını ilk 11'de sahaya sürdü, ancak Totti'nin asistiyle 1-0 öne geçtikleri 74. dakikada onu oyundan aldı. Slovan maçın son dakikalarında skoru eşitledi ve Roma, ilk turnuvadaki şampiyonluk hayallerine erken veda etmek zorunda kaldı. Serie A'da ise ilk üç maçta tek bir galibiyet bile alınamadı; Totti artık 90 dakika boyunca sahada kalsa da durum değişmedi. Giderek daha da netleşen bir şey vardı: Taraftarların ve uzmanların "BarcaRoma" sloganıyla umdukları şey için Luis Enrique'nin elinde yeterli oyuncu yoktu. Sezon sonunda takım, Juventus'un ardından ortalama olarak en fazla top hakimiyetine sahip ikinci takım olsa da, Roma oyuncuları topu ayağında tutma süresini nadiren tehlikeli pozisyonlara dönüştürebildi. Ve Luis Enrique, sisteminde değişiklik yapmayı reddetti. 

    Roma'nın sezonu bir daha ivme kazanamadı ve sonunda ligi yedinci sırada tamamladı. Sevdikleri oyuncuyu koşulsuz olarak desteklemeyen yeni teknik direktöre karşı Roma taraftarlarının güvensizliği arttı ve sonunda Luis Enrique'nin evinin yakınında ailesine sözlü saldırıda bulundular. "Buna artık tahammül edemedi. Sonra ayrıldı. Yorgun düşmüştü ve bir yıl ara vermeye ihtiyacı vardı," diye geriye dönüp baktı Sabatini. Serie A'nın son haftasından önce Luis Enrique, Roma teknik direktörlüğünden istifa etti. Daha sonraki görevlerinde, FC Barcelona'da, İspanya Milli Takımı'nda ve şu anda Paris Saint-Germain'de, fikirlerini başarılı ve giderek daha da muhteşem bir futbolla birleştirmeyi başaran Luis Enrique, AS Roma'da bunu başaramadı. Ve Giallorossi taraftarları için, bir yıl bile dolmadan gelen bu ayrılık, Bratislava'da bir "ölümcül günah" ile başlayan bir sürecin son noktasıydı. 

