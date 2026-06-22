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Sebastian HoeneßGetty Images
Christian Guinin

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Daha geçen yaz gelmişti: VfB Stuttgart’ın yıldızı, görünüşe göre şimdiden tekrar ayrılmak istiyor

Dünya Kupası
B. El Khannouss
Transfers
Bundesliga
VfB Stuttgart
Fas

Bilal El Khannouss, daha geçen yaz VfB Stuttgart’a katılmıştı. Şimdi ise tekrar takımdan ayrılabilir.

Bild gazetesinin haberine göre, 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Fas ile katıldığı şu an devam eden Dünya Kupası’nı, diğer kulüplerin dikkatini çekmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor.

  • Buna göre El Khannouss, bu amaçla menajerlik şirketini bile değiştirdi – bundan böyle HCM Sports Management ile sözleşmesi bulunuyor; bu ajans, diğerlerinin yanı sıra Frenkie de Jong (FC Barcelona) ve Viktor Gyökeres’e (FC Arsenal) de danışmanlık yapıyor.

    Yeni temsilcileri, henüz somut bir teklif gelmemiş olsa da, olası yeni kulüpler için piyasayı aktif olarak araştırmaya başlamış durumda. Bununla birlikte, Dünya Kupası'nda göstereceği iyi performanslarla daha büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi umuyor.

    Afrika Kupası'nın son şampiyonu olan takımda, Brezilya (1-1) ve İskoçya (1-0) ile oynanan iki grup maçında El Khannouss ilk 11'de yer aldı ve iyi bir izlenim bıraktı. Bayern Münih'in transfer listesindeki Ismael Saibari ile birlikte en dikkat çeken oyunculardan biriydi.

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  • Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

    VfB Stuttgart, El Khannouss’u bırakmak istemiyor

    VfB Stuttgart ise 22 yaşındaki oyuncunun ayrılması konusunda pek istekli görünmüyor. El Khannouss, geçen yaz Leicester City’den kiralık olarak VfB Stuttgart’a katılmıştı; ardından Mayıs sonunda kulüp, 18 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanmıştı.

    VfB’deki ilk sezonunda teknik direktör Sebastian Hoeneß’in kadrosunda yer alan oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 41 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol attı, 7 asist yaptı. Stuttgart’taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve görünüşe göre sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.

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