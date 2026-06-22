Buna göre El Khannouss, bu amaçla menajerlik şirketini bile değiştirdi – bundan böyle HCM Sports Management ile sözleşmesi bulunuyor; bu ajans, diğerlerinin yanı sıra Frenkie de Jong (FC Barcelona) ve Viktor Gyökeres’e (FC Arsenal) de danışmanlık yapıyor.

Yeni temsilcileri, henüz somut bir teklif gelmemiş olsa da, olası yeni kulüpler için piyasayı aktif olarak araştırmaya başlamış durumda. Bununla birlikte, Dünya Kupası'nda göstereceği iyi performanslarla daha büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi umuyor.

Afrika Kupası'nın son şampiyonu olan takımda, Brezilya (1-1) ve İskoçya (1-0) ile oynanan iki grup maçında El Khannouss ilk 11'de yer aldı ve iyi bir izlenim bıraktı. Bayern Münih'in transfer listesindeki Ismael Saibari ile birlikte en dikkat çeken oyunculardan biriydi.