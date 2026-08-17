18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Daha fazlasını yapmalıyız' - David Moyes, Everton'ın daha fazla transfer yapması çağrısında bulundu ve Grealish iddialarına yanıt verdi

D. Moyes
Everton
J. Grealish
Premier Lig

David Moyes, Everton'ın yaz dönemi faaliyetleri hakkında sessizliğini bozdu ve transfer penceresi kapanmadan önce kulübün hâlâ "çok daha fazla" şey yapması gerektiğini kabul etti. Kadroya şimdiden birkaç yeni isim katılmış olsa da Everton teknik direktörü, mevcut grubun hâlâ son hâlinden çok uzak olduğuna inanıyor.

  • Moyes kadro derinliğinin daha da artmasını istiyor

    Everton Teknik Direktörü Moyes, kulübün transfer çalışmaları hakkında sessizliğini bozdu ve yaza hareketli bir başlangıç yapılmasına rağmen mevcut kadronun hâlâ tamamlanmadığını kabul etti. Sezon öncesi dönemin ilk kapsamlı röportajında konuşan İskoç teknik adam, geçen sezonki 13.'lüğün üzerine çıkmak isteyen Merseyside ekibinin önündeki görevin büyüklüğü konusunda açık sözlüydü.

    Moyes, mevcut durumu samimi bir şekilde değerlendirirken Sky Sports'a şu ifadeleri kullandı: "Kadroyu güçlendirmek için hâlâ epey fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Mümkünse daha fazlasını yapmak isterim, kalan birkaç haftanın nasıl geçeceğini görmemiz gerekiyor." Son tarih yaklaşırken, teknik direktörün taktiksel gereksinimlerini karşılamak adına Everton hâlâ birkaç transfer daha hedefliyor.


    • Reklam
  • Hayden Hackney Middlesbrough 2025-26Getty

    Şimdiye kadarki yaz transfer çalışmalarını değerlendiriyoruz

    Everton, bu transfer döneminde şimdiden önemli bir harcama yaptı; yeni isimler için yaklaşık 74 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli ödendiği tahmin ediliyor. Buna, geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Tyrique George ve Merlin Rohl’un bonservisleriyle kadroya katılması da dahil.

    Bu isimlere Hayden Hackney, Christian Norgaard ve Brennan Johnson da eklendi. Sonuncusu, Dwight McNeil’in ters yönde gittiği ses getiren bir takas anlaşmasının parçası olarak geldi. Moyes bu takviyelerden memnun olduğunu dile getirirken, bazılarının yeni ortamlarına alışmak için zamana ihtiyacı olacağını da kabul etti.

    63 yaşındaki teknik adam, yeni transferlerini değerlendirirken şöyle dedi: "Kadroya kattığımız oyunculardan memnunum. Şunu unutmamak gerekir ki onların ikisi geçen yıl zaten buradaydı, biz de sadece bonservislerini aldık. Hayden’ın Championship’ten Premier League’e uyum sağlamasının biraz zaman alacağını düşünüyorum; Championship’ten gelen oyuncularda bu oldukça sık görülen bir durum."


  • Sağ bek arayışı

    Everton için süregelen sorunlardan biri sağ bek pozisyonu oldu; Moyes bu bölgeye bir yıldan uzun süredir oyuncu almak istiyordu. Bunu kış transfer döneminden bu yana bir öncelik olarak belirlemiş olmasına rağmen kulüp hâlâ uzun vadeli bir çözüm bulabilmiş değil.

    Şu anda özellikle hangi bölgeleri güçlendirmek istediği sorulduğunda, West Ham ve Manchester United'ın eski teknik direktörü net bir yanıt vermedi; transfer döneminin son haftalarında rakip kulüpleri planlarından haberdar etmemek için kartlarını açık etmemeyi tercih etti. "Size söylemeyeceğim. Ama ne gerektiğinin çok iyi farkındayız ve bunu gerçekleştirmeye çalışmak için yoğun şekilde çalışıyoruz."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Jack Grealish Everton 2025-26Getty

    Grealish hakkındaki spekülasyonlar ve önümüzdeki yol

    Everton'a dönüşle anılmayı sürdüren isimlerden biri, 2025/26 sezonunda kulüpte kiralık olarak verimli bir dönem geçiren Jack Grealish olmaya devam ediyor. İngiltere milli oyuncusu kısa süre önce Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynanan Community Shield yenilgisinde görev aldı ve Moyes'a da doğal olarak yaratıcı orta sahayı Merseyside'a geri getirme ihtimali soruldu.

    Kanat oyuncusuyla ilgili konu açıldığında temkinli tavrını korudu ve sansasyonel bir dönüş bekleyenlere cesaret verecek herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. Moyes, "Hayır, şu anda değil. Bu konuda konuşmak bana düşmez, Jack Man City'nin oyuncusu ve diğer kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" diye ısrar etti.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY