Everton, bu transfer döneminde şimdiden önemli bir harcama yaptı; yeni isimler için yaklaşık 74 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli ödendiği tahmin ediliyor. Buna, geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Tyrique George ve Merlin Rohl’un bonservisleriyle kadroya katılması da dahil.

Bu isimlere Hayden Hackney, Christian Norgaard ve Brennan Johnson da eklendi. Sonuncusu, Dwight McNeil’in ters yönde gittiği ses getiren bir takas anlaşmasının parçası olarak geldi. Moyes bu takviyelerden memnun olduğunu dile getirirken, bazılarının yeni ortamlarına alışmak için zamana ihtiyacı olacağını da kabul etti.

63 yaşındaki teknik adam, yeni transferlerini değerlendirirken şöyle dedi: "Kadroya kattığımız oyunculardan memnunum. Şunu unutmamak gerekir ki onların ikisi geçen yıl zaten buradaydı, biz de sadece bonservislerini aldık. Hayden’ın Championship’ten Premier League’e uyum sağlamasının biraz zaman alacağını düşünüyorum; Championship’ten gelen oyuncularda bu oldukça sık görülen bir durum."



