"Daha fazlasını bekliyorum" - Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick, performans seviyesi nedeniyle Lyon teknik direktöründen uyarı aldı

Fonseca, Endrick’in mevcut formuyla ilgili hayal kırıklığını kamuoyuna açıkladı ve 19 yaşındaki oyuncunun sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Düzenli olarak A takımda forma giyebilmek için Real Madrid’den Lyon’a altı aylık kiralık olarak transfer olan forvet, başlangıçta hızlı bir giriş yapsa da sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte bu ivmeyi sürdürmekte zorlanıyor.

Pazar günü Lyon'un Lorient ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, genç oyuncu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Fonseca Cuma günü yaptığı açıklamada, "Endrick'in performansından memnun değilim" dedi. "Ben buraya oyuncuları yıkmaya gelmedim ama Endrick gibi bir oyuncudan daha fazlasını bekliyorum ve bence onun daha fazlasını yapma yükümlülüğü var."