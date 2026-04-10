"Daha fazlasını bekliyorum" - Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick, performans seviyesi nedeniyle Lyon teknik direktöründen uyarı aldı
Fonseca iyileştirme talep ediyor
Fonseca, Endrick’in mevcut formuyla ilgili hayal kırıklığını kamuoyuna açıkladı ve 19 yaşındaki oyuncunun sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Düzenli olarak A takımda forma giyebilmek için Real Madrid’den Lyon’a altı aylık kiralık olarak transfer olan forvet, başlangıçta hızlı bir giriş yapsa da sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte bu ivmeyi sürdürmekte zorlanıyor.
Pazar günü Lyon'un Lorient ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, genç oyuncu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Fonseca Cuma günü yaptığı açıklamada, "Endrick'in performansından memnun değilim" dedi. "Ben buraya oyuncuları yıkmaya gelmedim ama Endrick gibi bir oyuncudan daha fazlasını bekliyorum ve bence onun daha fazlasını yapma yükümlülüğü var."
Lyon'un düşüşü sırasında form düşüşü
Fonseca'nın eleştirisinin zamanlaması, Fransız devinin hayal kırıklığı yaratan bir sonucunun ardından geldi; 5 Nisan'da Angers ile oynanan ve 0-0 berabere biten maçta Endrick büyük ölçüde kenarda kalmıştı. Bu sonuç, Lyon'un tüm turnuvalarda galibiyetsiz serisini dokuz maça çıkardı; bu düşüş, takımın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını garantileyen sıralardan uzaklaşmasına ve ligde altıncı sıraya gerilemesine neden oldu.
Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu, 15 maçta 6 gol atarak saygın bir performans sergilese de, takımın genel olarak yaşadığı zorluklar nedeniyle keskinliği kayboldu. Lyon, son altı maçında sadece üç kez fileleri havalandırabildi ve bu durum, yıldız forvetlerin golcü kimliğini yeniden kazanması yönündeki baskıyı artırdı.
Uluslararası parıltı ve iç mücadeleler
İlginç bir şekilde, Endrick’in kulüpteki zorlukları, uluslararası sahnedeki son performanslarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Son ara döneminde, genç oyuncu Orlando’da Hırvatistan’ı 3-1 yendikleri dostluk maçında Brezilya’nın en göze çarpan isimlerinden biri oldu; oyuna sonradan girerek bir penaltı kazandırdı ve bir asist yaptı. Ancak Fonseca, oyuncunun kulüp görevlerine döndüğünde seyahat yorgunluğuna ilişkin her türlü mazereti hemen reddetti.
Fonseca, oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirirken, "Orlando'dan dönüş yolculuğundan dolayı biraz yorgun olduğunu söyledi" dedi. "Ama bence daha fazlasını yapma sorumluluğu var." Teknik direktörün yorumları, uluslararası maç takviminin yoğunluğuna bakılmaksızın, bu yüksek profilli kiralık oyuncunun örnek teşkil etmesini beklediğini gösteriyor.
Şampiyonlar Ligi umutları için kritik dönem
Bu Pazar günü Lorient ile evlerinde oynayacakları maç öncesinde, hem oyuncular hem de kulüp için riskler oldukça yüksek. Ligue 1 sezonunun bitmesine sadece altı hafta kala Lyon, şu anda üçüncü sıradaki Lille’in iki puan gerisinde bulunuyor. İlk üçte bitirmek, Avrupa’nın en prestijli turnuvasına doğrudan katılma hakkı anlamına geldiğinden, Groupama Stadyumu’nda hata yapma lüksü pek yok.