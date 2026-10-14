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Adhe Makayasa
Çeviri:

“Daha fazlasını bekliyorum!” Öfkeli Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e yenilginin ardından Manchester United yöneticisi Jason Wilcox'u eleştirdi ve yaz transferlerini sorguladı

L. Martinez
M. United
Atletico Madrid - M. United
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Lisandro Martinez, salı günü Atletico Madrid deplasmanında alınan yenilginin ardından Manchester United yönetiminin son dönemdeki transfer faaliyetlerini sorgulayarak yönetime sert sözlerle yüklendi. Arjantinli savunmacı, İspanya'nın başkentindeki hayal kırıklığı yaratan Avrupa gecesinin ardından doğrudan futbol direktörü Jason Wilcox'u hedef aldı.

  • Arjantinli savunmacı kulüp yönetimini sert biçimde eleştirdi

    Arjantinli stoper, Manchester United'ın yaz transfer stratejisinden duyduğu derin rahatsızlığı Salı günü İspanyol ekibine deplasmanda 2-0 yenilmelerinin ardından açıkça dile getirdi. Kulüp, Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andrey Santos gibi yeni oyuncuları kadrosuna katmak için yaklaşık 192 milyon sterlin harcamış olsa da bu sert eleştirinin hedefinde sportif yönetim vardı. Pablo Barrios'un 50. saniyede attığı ilk gol ve Ademola Lookman'ın ikinci yarıdaki golüyle gelen ağır yenilgi, Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle daha da kötüleşti. Böylece takımın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti beş maça çıktı.

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    Yönetim kadrosuna yapılan işe alımlar kamuoyunun merceği altında

    United'ın bu sezon Avrupa'nın en üst düzey sahnesine dönüşüne rağmen yönetim, kıtanın seçkin kulüpleriyle rekabet edebilecek bir kadro için yeterli takviyeyi yapmadı. Son düdüğün ardından yönetimin transfer desteğinin yetersizliğine dikkat çeken Martinez, Amazon Prime'a şunları söyledi: “Kendimi çok tutmam gerekiyor. Ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunu yansıtıyor.

    “Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Şimdi ise üst kademeden, yönetimden daha fazlasını bekliyoruz: Rekabet edebilmemiz için daha fazla oyuncu getirmelerini. Çünkü birçok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico'nun da bugün müthiş bir takımı vardı ve kazanmayı hak etti.

    “Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım, oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak önemli.”

  • Teknik direktörlük koltuğu üzerindeki baskı giderek artıyor

    Manchester United'ı Premier League puan tablosunda 13. sırada bırakan ve yalnızca bir galibiyetle sonuçlanan kötü gidişat, teknik direktör Michael Carrick'in geleceğinin daha fazla sorgulanmasına yol açtı.

    Takımın geçen sezon yakaladığı ivmeyi kaybetmesinden yakınan Martinez, şunları ekledi: “Geçen sezon her şeyi yaptık, harika bir takım olmak için temelleri attık. Buraya gelip takımımın burada harika bir sonuç almak için çabaladığını görmemek can sıkıcı, hayal kırıklığı yaratıyor.”

    Bir teknik direktör değişikliğinin kulübün mevcut krizine tek başına çözüm olacağı görüşünü reddeden 28 yaşındaki savunmacı, “Sürekli teknik direktör değiştiriyorsunuz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem.” dedi.

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    Kıyasıya rekabet kırılgan ivmeyi sınıyor

    Carrick'in ekibini, bu hafta sonu ligde oynayacağı ezeli rakibi Leeds United deplasmanı öncesinde zorlu bir sınav bekliyor. Manchester United, 1986'dan bu yana ligdeki ilk altı maçında topladığı en düşük puanı almanın yüküyle Elland Road'a gidiyor. Geçen hafta Tottenham Hotspur ile berabere kaldıktan sonra düşüşünü durdurması gereken takımın teknik ekibi, sakatlıklar ve ceza nedeniyle eksilen savunma hattına da çözüm bulmak zorunda.

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