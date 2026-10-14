United'ın bu sezon Avrupa'nın en üst düzey sahnesine dönüşüne rağmen yönetim, kıtanın seçkin kulüpleriyle rekabet edebilecek bir kadro için yeterli takviyeyi yapmadı. Son düdüğün ardından yönetimin transfer desteğinin yetersizliğine dikkat çeken Martinez, Amazon Prime'a şunları söyledi: “Kendimi çok tutmam gerekiyor. Ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunu yansıtıyor.

“Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Şimdi ise üst kademeden, yönetimden daha fazlasını bekliyoruz: Rekabet edebilmemiz için daha fazla oyuncu getirmelerini. Çünkü birçok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico'nun da bugün müthiş bir takımı vardı ve kazanmayı hak etti.

“Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım, oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak önemli.”