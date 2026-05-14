"Daha fazla zafer, daha fazla zaman" - Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile uzun vadeli sözleşme uzantısı imzaladı

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve teknik direktör Ancelotti, sözleşmelerini resmi olarak dört yıl daha uzattı; böylece İtalyan teknik adamın görevi 2030 Dünya Kupası’na kadar devam edecek. Bu uzatma, Ancelotti’nin 2025 yılının Mayıs ayı sonlarında göreve gelmesinden bu yana takım içinde ve seçici Brezilya taraftarları arasında kazandığı büyük güveni yansıtıyor.

Göreve geldiğinden bu yana, eski Real Madrid teknik direktörü Brezilya futbolunun yeniden yapılanmasında merkezi bir figür haline geldi. CBF bünyesindeki çeşitli departmanlarla yakın işbirliği içinde çalışan Ancelotti, profesyonel mükemmellik ve taktiksel istikrarla tanımlanan bir ilişki kurdu. Federasyon, 2002'de son kez kupa kazanan beş kez dünya şampiyonu Brezilya'nın eski ihtişamına kavuşması için bu niteliklerin vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Bu değişiklik, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América'da üst üste çeyrek finalde elenme gibi hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından geldi.