"Daha fazla zafer, daha fazla zaman" - Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile uzun vadeli sözleşme uzantısı imzaladı
Selecao için uzun vadeli vizyon
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve teknik direktör Ancelotti, sözleşmelerini resmi olarak dört yıl daha uzattı; böylece İtalyan teknik adamın görevi 2030 Dünya Kupası’na kadar devam edecek. Bu uzatma, Ancelotti’nin 2025 yılının Mayıs ayı sonlarında göreve gelmesinden bu yana takım içinde ve seçici Brezilya taraftarları arasında kazandığı büyük güveni yansıtıyor.
Göreve geldiğinden bu yana, eski Real Madrid teknik direktörü Brezilya futbolunun yeniden yapılanmasında merkezi bir figür haline geldi. CBF bünyesindeki çeşitli departmanlarla yakın işbirliği içinde çalışan Ancelotti, profesyonel mükemmellik ve taktiksel istikrarla tanımlanan bir ilişki kurdu. Federasyon, 2002'de son kez kupa kazanan beş kez dünya şampiyonu Brezilya'nın eski ihtişamına kavuşması için bu niteliklerin vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Bu değişiklik, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América'da üst üste çeyrek finalde elenme gibi hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından geldi.
Ancelotti’nin zirveye olan bağlılığı
Sözleşmesini uzatma kararıyla ilgili olarak konuşan Ancelotti, ülkeyle kurduğu derin bağı dile getirdi. “Bir yıl önce Brezilya’ya geldim. İlk andan itibaren futbolun bu ülke için ne anlama geldiğini anladım. Bir yıldır Brezilya milli takımını yeniden dünyanın zirvesine taşımak için çalışıyoruz. Ancak CBF ve ben daha fazlasını istiyoruz. Daha fazla zafer, daha fazla zaman ve daha fazla emek. Dört yıl daha birlikte devam edeceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2030 Dünya Kupası'na kadar birlikte yol alacağız. CBF'ye güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Sıcak karşılamanız ve gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler Brezilya” dedi.
İtalyan teknik adamın görevdeki ilk yılında Selecao'yu 10 maçta yönetti. Bu dönemde beş galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet kaydetti; takımı 18 gol atarken, 8 gol yedi. Bu istatistikler bir temel oluştururken, odak noktası artık tamamen önümüzdeki dört yıl içinde Brezilya'yı dünya futbolunda hakim güç haline getirme uzun vadeli projesine kayıyor.
CBF yönetimi tarihi anlaşmayı övüyor
CBF Başkanı Samir Xaud, Ancelotti’nin geleceğinin güvence altına alınmasının önemini açıkça dile getirdi. “Bugün, CBF ve Brezilya futbolu için tarihi bir gün. Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin yenilenmesi, beş kez dünya şampiyonu olan Seleção’ya giderek daha güçlü, modern ve rekabetçi bir yapı sunma taahhüdümüzün bir başka sağlam adımıdır. Brezilya'yı dünya futbolunun en üst seviyesinde tutmak için her gün çalışırken, diğer milli takımlarımızın gelişimine, CBF tarafından düzenlenen turnuvalara ve ülke çapındaki kulüplerin ve federasyonların güçlendirilmesine de büyük önem veriyoruz," dedi Xaud.
Sağlam bir gelecek projesi oluşturmak
Brezilya önündeki zorlu mücadelelere hazırlanırken, Ancelotti’nin sağladığı uzun vadeli istikrarın taraftarlar arasında yankı bulması bekleniyor. Ancelotti’nin ilk büyük sınavı, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda olacak.
Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti ile karşılaşacağı C Grubu'na çekildi. Hedef net: Ancelotti'nin taktiksel uzmanlığı ve engin deneyimini Brezilya futbolunun doğal yeteneğiyle harmanlayarak 2026 ve 2030 Dünya Kupası döngülerinde kupa kazanmak.