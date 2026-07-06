Daha fazla sorumluluk da dahil: Alman milli takım oyuncusuna BVB’de iddiaya göre cüretkar bir maaş artışı bekliyor

Geçtiğimiz sezonun sonunda, yedi yılın ardından sözleşmesi yenilenmemişti. Yine de Brandt, kaptan Emre Can ve ikinci kaptan Nico Schlotterbeck’in ardından takım içinde önemli bir liderlik rolü üstlendi.

Şimdi bu rolü Anton üstlenecek. Bu terfiyle birlikte, stoper için önemli bir maaş artışı - şu ana kadar duyumlara göre yılda yaklaşık 5,5 milyon avro kazanıyor - ve raporda belirtildiği üzere “takımın en önemli oyuncularından biri” statüsüne yakışır yeni bir sözleşme de gelebilir.

Anton’un şu ana kadar Borussia Dortmund ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor; yeni bir sözleşme ise muhtemelen 2030 yılına kadar sürebilir. Bu konuyla ilgili görüşmelerin önümüzdeki haftalarda yapılması planlanıyor.