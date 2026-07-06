kicker dergisinin haberine göre, 29 yaşındaki oyuncu, Julian Brandt’ın ayrılmasıyla önümüzdeki sezon boşalacak olan Siyah-Sarılar’ın üçüncü kaptanlığı pozisyonu için favori adaylardan biri haline geldi.
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Daha fazla sorumluluk da dahil: Alman milli takım oyuncusuna BVB’de iddiaya göre cüretkar bir maaş artışı bekliyor
Geçtiğimiz sezonun sonunda, yedi yılın ardından sözleşmesi yenilenmemişti. Yine de Brandt, kaptan Emre Can ve ikinci kaptan Nico Schlotterbeck’in ardından takım içinde önemli bir liderlik rolü üstlendi.
Şimdi bu rolü Anton üstlenecek. Bu terfiyle birlikte, stoper için önemli bir maaş artışı - şu ana kadar duyumlara göre yılda yaklaşık 5,5 milyon avro kazanıyor - ve raporda belirtildiği üzere “takımın en önemli oyuncularından biri” statüsüne yakışır yeni bir sözleşme de gelebilir.
Anton’un şu ana kadar Borussia Dortmund ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor; yeni bir sözleşme ise muhtemelen 2030 yılına kadar sürebilir. Bu konuyla ilgili görüşmelerin önümüzdeki haftalarda yapılması planlanıyor.
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Manchester United, Anton’a ilgi duyuyor gibi görünüyor
Bir sözleşme imzalanması olasılık dışı değil; ne de olsa Anton, BVB’de son derece mutlu. Yine de milli oyuncuya olan ilgi kesinlikle var. Örneğin Manchester United’ın devreye girdiği ve 29 yaşındaki oyuncuyu savunma hattı için ideal bir takviye olarak gördüğü söyleniyor.
Teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Anton, BVB’de vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü. Geçtiğimiz sezonda tüm turnuvalarda toplam 44 maça çıktı ve bu maçlarda üç gol attı.
İyi performansları sayesinde (eski) Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsann, onu Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya da dahil etti. ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada Anton, açılış maçında Curacao karşısında ve eleme turunda Paraguay karşısında olmak üzere iki kez oyuna sonradan girdi.
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