"Kimse bana bir şey söylemedi. Ne mesaj, ne de telefon. Tamamen gafil avlandım," dedi 33 yaşındaki oyuncu, NBA'deki meslektaşı Draymond Green'in podcast'inde. Tamamen sportif açıdan bakıldığında takası anlayışla karşıladığını ("Luka, lanet olası Luka'dır!") belirtse de, Lakers tarafının tutumu yine de canını sıkmıştı. "Bence daha fazla saygı hak etmiştim," dedi 2020'de Bubble'da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve 10 kez All-Star seçilen oyuncu.
"Daha fazla saygıyı hak etmiştim!" Anthony Davis, Luka Doncic ile yapılan dev transfer nedeniyle Lakers'a tepki gösterdi
NBA tarihinin en şok edici takasını Lakers ile Dallas Mavericks arasında kapalı kapılar ardında şüpheli bir şekilde ayarlayan Nico Harrison'ın telefonuyla Davis tamamen hazırlıksız yakalanmış ve bir an için bunun bir şaka olduğunu bile düşünmüş.
O zamanlar Mavs'ın genel menajeri olan Harrison, anlaşma kesinleştiğinde onu aramış. Davis, "Bana 'Sana söylemiştim, bir gün seni alacağım' dedi" diye anlattı ve kendi ifadesine göre, Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka ile görüşmeden önce telefonu kapatmış.
Davis'in ilk başta Pelinka'ya da inanmadığı, ancak sosyal medyadaki teyitler ve televizyondaki son dakika haberleri sayesinde ikna olduğu belirtiliyor. Davis, o anki duygularını şöyle anlattı: "Kalbim ağzıma geldi. Tek düşündüğüm şuydu: Burada az önce ne oldu?"
Anthony Davis ve Nico Harrison, Doncic takasının en büyük kaybedenleri
Davis ve Harrison için Mavs'taki takas iyi sonuçlanmadı. Takasın duyurulmasının hemen ardından Harrison, Dallas'ta istenmeyen kişi haline geldi; taraftarlar ayaklandı, sembolik olarak takımlarını toprağa gömdü ve her iç saha maçında Harrison'ın kovulmasını yüksek sesle talep etti. Bu talep, geçen yılın Kasım ayında başka bir seçenek kalmadığı için yerine getirildi.
Peki ya Davis? Çeşitli sakatlıklar nedeniyle bu uzun oyuncu Teksaslılar için sadece 20 kez forma giydi. Ancak oynadığı maçlarda 20,4 sayı ve 11,1 ribaund ortalamalarıyla uzun süreler boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Yine de Davis için Dallas'taki bölüm şimdiden sona erdi.
Şubat ayındaki transfer süresi dolduğunda Mavs, onu Washington Wizards'a gönderdi. Burada, önümüzdeki sezon Trae Young ile birlikte şu anda NBA'in en kötü takımı olan Washington'ı yeniden ayağa kaldırması bekleniyor. Ancak Washington'daki kadronun yeni sezonda tam olarak nasıl olacağı henüz kesinleşmiş değil. Davis'in bu yaz, iki yıllık yeni bir garantili sözleşme için ısrarcı olduğu söyleniyor.
Davis Şubat ayında, "Doğru planı bilmeden" Washington'da kalıp kalmayacağını kesin olarak söylemenin "zor" olduğunu belirtti. 2020'de Lakers ile şampiyon olan Davis, "Kariyerimin bu noktasında şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorum" dedi. "Burada bunu yapıp yapamayacağımı bilmiyorum." Şimdiye kadar kendisine gösterilen ve söylenen her şeyin "olağanüstü" olduğunu vurgulayan Davis, "Ama şimdi takım hakkında ciddi bir şekilde konuşmalıyız" dedi.
Lakers, Doncic konusunda endişelerle playofflara giriyor
Bu takasın en büyük kazananları elbette Lakers oldu ve olmaya devam ediyor. Melekler Şehri’ndeki ilk tam sezonunda Doncic, maç başına 33,5 sayı ortalamasıyla NBA’in en skorer oyuncusu oldu ve en azından bir kez daha MVP adayları arasında adını duyurdu.
Lakers ve Slovenyalı oyuncu için acı bir durum: Playoffların başlamasına kısa bir süre kala Doncic ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık muhtemelen onu ilk playoff turundan mahrum bırakacak. Lakers'ın, hem Doncic hem de sakat olan Austin Reaves olmadan bu turda kalıp kalamayacağı ise büyük bir soru işareti.
NBA: Dün geceki maç sonuçları
Ev Deplasman Sonuç Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 122:116 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 137:111 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 132:120 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 136:119 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 112:101 Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder 110:128 Phoenix Suns Dallas Mavericks 112:107