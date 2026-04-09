"Daha fazla saygıyı hak etmiştim!" Anthony Davis, Luka Doncic ile yapılan dev transfer nedeniyle Lakers'a tepki gösterdi

NBA tarihinin en şok edici takasını Lakers ile Dallas Mavericks arasında kapalı kapılar ardında şüpheli bir şekilde ayarlayan Nico Harrison'ın telefonuyla Davis tamamen hazırlıksız yakalanmış ve bir an için bunun bir şaka olduğunu bile düşünmüş.

O zamanlar Mavs'ın genel menajeri olan Harrison, anlaşma kesinleştiğinde onu aramış. Davis, "Bana 'Sana söylemiştim, bir gün seni alacağım' dedi" diye anlattı ve kendi ifadesine göre, Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka ile görüşmeden önce telefonu kapatmış.

Davis'in ilk başta Pelinka'ya da inanmadığı, ancak sosyal medyadaki teyitler ve televizyondaki son dakika haberleri sayesinde ikna olduğu belirtiliyor. Davis, o anki duygularını şöyle anlattı: "Kalbim ağzıma geldi. Tek düşündüğüm şuydu: Burada az önce ne oldu?"