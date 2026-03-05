Getty Images Sport
"Daha fazla saygı hak ediyordu!" - Neymar, takım arkadaşının sözleşmesinin feshedilmesini gördükten sonra Santos'u eleştiriyor gibi görünüyor
Neymar, Basso'nun ayrılması nedeniyle yönetim kurulunu eleştirdi
Neymar ve Basso, Neymar'ın Peixe'ye muhteşem dönüşünden bu yana yakın bir bağ kurmuştu. Tecrübeli forvet, arkadaşının kulüpten ayrılma şekline karşı kamuoyuna açıklama yapmak zorunda hissetti ve Basso gibi profesyonel bir oyuncunun yönetim kurulu ve spor departmanı tarafından daha saygılı bir şekilde muamele görmesi gerektiğini belirtti.
Neymar Instagram'da sert çıktı
Instagram'da milyonlarca takipçisiyle düşüncelerini paylaşan Neymar, ayrılan savunma oyuncusuna içten bir mesaj yayınladı. "Jhonny Basso... Yeni hayatında bol şanslar kardeşim, bu şekilde ayrıldığını görmek beni üzdü... Sen çok profesyonelsin ve daha fazla saygıyı hak ediyorsun! Ama hayat böyle, değil mi? Sana sadece iyi şeyler diliyorum... Her zaman senin için tezahürat edeceğim," diye yazdı Brezilya milli takım oyuncusu.
Neymar, kamuoyuna yansıyan hayal kırıklığına rağmen, Santos yönetim kurulunun kararını kabul ederken, baş antrenör Juan Pablo Vojvoda'nın taktik vizyonuna uygun oyuncuları seçme hakkına sahip olduğunu kabul etti. Ancak, güvenilir bir günlük antrenman partnerinin bu şekilde ayrılmasının duygusal yükü, 10 numaralı oyuncu için başlangıçta görmezden gelinemeyecek kadar ağırdı.
Perde arkasındaki bağ
İkili arasındaki dostluk, CT Rei Pele'nin sahalarının ötesine uzanıyordu. Basso, mevcut kadroda Neymar'ın en yakın sırdaşlarından biri olarak görülüyordu ve forvetin Mangaratiba'daki malikanesini sık sık ziyaret ediyordu. ESPN'ye göre Neymar, Basso'nun maç kadrolarından düzenli olarak çıkarılmasına rağmen "ortamı asla kirletmeyen" örnek bir profesyonel olduğunu düşünerek durumu "adaletsiz" olarak görüyordu.
Basso'nun kulüpteki zamanı, saha içindeki performansı açısından sınırlıydı. 2023'te takıma katılan Basso, Peixe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol attı. Ancak, kulüp ilk takım kadrosunu sadeleştirmek için onu transfer etmeye karar vermeden önce sadece iki maçta forma giydiği için, mevcut sezonda fırsatları önemli ölçüde azaldı.
Finansal hamleler ve kadro değişiklikleri
Santos'un Basso ile yollarını ayırma kararı, sadece taktiksel tercihlerden ibaret değildi. Kulüp, özellikle eski Benfica savunmacısı Lucas Verissimo'nun transferi gibi yüksek profilli takviyeleri kolaylaştırmak için maaş bütçesinde yer açmak istiyordu. Ayrıca, mevcut yönetim Basso'yu, Portekiz ekibi Arouca'ya ödenmemiş ücretlerle ilgili transfer yasağı da dahil olmak üzere, mali sorunlara neden olan önceki yönetimin bir kalıntısı olarak görüyordu.
Basso şimdi yeni bir meydan okuma ararken, Santos hızla dikkatini sahaya geri çevirmeli. Campeonato Brasileiro'da yoğun bir programla karşı karşıyalar, önümüzdeki Mirassol deplasmanı ve ardından Corinthians ile oynayacakları yüksek riskli maç dahil. Neymar'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların kulübün hiyerarşisiyle kalıcı bir sürtüşmeye yol açıp açmayacağı, kulübün iç sahada başarıya ulaşma hedefiyle birlikte göreceğiz.
