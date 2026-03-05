"Daha fazla saygı hak ediyordu!" - Neymar, takım arkadaşının sözleşmesinin feshedilmesini gördükten sonra Santos'u eleştiriyor gibi görünüyor

Instagram'da milyonlarca takipçisiyle düşüncelerini paylaşan Neymar, ayrılan savunma oyuncusuna içten bir mesaj yayınladı. "Jhonny Basso... Yeni hayatında bol şanslar kardeşim, bu şekilde ayrıldığını görmek beni üzdü... Sen çok profesyonelsin ve daha fazla saygıyı hak ediyorsun! Ama hayat böyle, değil mi? Sana sadece iyi şeyler diliyorum... Her zaman senin için tezahürat edeceğim," diye yazdı Brezilya milli takım oyuncusu.

Neymar, kamuoyuna yansıyan hayal kırıklığına rağmen, Santos yönetim kurulunun kararını kabul ederken, baş antrenör Juan Pablo Vojvoda'nın taktik vizyonuna uygun oyuncuları seçme hakkına sahip olduğunu kabul etti. Ancak, güvenilir bir günlük antrenman partnerinin bu şekilde ayrılmasının duygusal yükü, 10 numaralı oyuncu için başlangıçta görmezden gelinemeyecek kadar ağırdı.