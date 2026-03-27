"Daha fazla oynamayı hak ediyorum!" FC Barcelona'nın yeni transferi Hansi Flick'e sataşıyor

"Sabırlıyım ama açıkçası daha fazla oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum," dedi: "Yüzde yüz memnun değilim ama futbol böyle bir şey. Kadroda uzun süredir yer alanlara saygı duyuyorum, onlar benim takım arkadaşlarım. Neler yapabileceğimi biliyorum ve kendime büyük güvenim var."

20 yaşındaki Bardghji, yaz aylarında FC Kopenhag'dan Barcelona'ya 2,5 milyon euroya transfer olmuştu, ancak VfB Stuttgart'tan da yoğun ilgi gördüğü söyleniyor. Ancak Flick yönetimindeki ilk sezonunda genellikle yedek kulübesinde oturuyor ya da maçın son dakikalarında oyuna giriyor.

LaLiga'da şu ana kadar sadece dört kez ilk 11'de yer aldı, en azından bunlardan birinde son derece ikna edici bir performans sergiledi. Aralık ayında Katalanların Real Betis'e karşı aldığı 5-3'lük çılgın galibiyette bir gol ve bir asistle katkıda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a karşı yaptığı asist dışında, bunlar şu ana kadar kazandığı tek puanlar.