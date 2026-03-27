İsveç Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı Dünya Kupası play-off maçı (3-1) öncesinde Sverige Television'a verdiği röportajda Bardghji, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibindeki durumundan duyduğu hoşnutsuzluğu açıkça dile getirdi ve hatta daha fazla süre alabilmek için aktif bir şekilde talepte bulundu.
Çeviri:
"Daha fazla oynamayı hak ediyorum!" FC Barcelona'nın yeni transferi Hansi Flick'e sataşıyor
"Sabırlıyım ama açıkçası daha fazla oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum," dedi: "Yüzde yüz memnun değilim ama futbol böyle bir şey. Kadroda uzun süredir yer alanlara saygı duyuyorum, onlar benim takım arkadaşlarım. Neler yapabileceğimi biliyorum ve kendime büyük güvenim var."
20 yaşındaki Bardghji, yaz aylarında FC Kopenhag'dan Barcelona'ya 2,5 milyon euroya transfer olmuştu, ancak VfB Stuttgart'tan da yoğun ilgi gördüğü söyleniyor. Ancak Flick yönetimindeki ilk sezonunda genellikle yedek kulübesinde oturuyor ya da maçın son dakikalarında oyuna giriyor.
LaLiga'da şu ana kadar sadece dört kez ilk 11'de yer aldı, en azından bunlardan birinde son derece ikna edici bir performans sergiledi. Aralık ayında Katalanların Real Betis'e karşı aldığı 5-3'lük çılgın galibiyette bir gol ve bir asistle katkıda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a karşı yaptığı asist dışında, bunlar şu ana kadar kazandığı tek puanlar.
Flick'in Bardghji'nin ayrılmasını engellediği iddia ediliyor
Kış aylarında bile bu sağ kanat oyuncusunun kiralanabileceğine dair spekülasyonlar vardı; ancak o dönemde, Katalan takımının takım yapısını korumak için tam da Flick'in kalması konusunda ısrar ettiği söyleniyordu.
Yılın başında Flick, Bardghji'den adeta övgüyle bahsetmişti. "Ondan çok memnunum. Ona güvenimi her gösterdiğimde mükemmel bir performans sergiliyor," demişti o zamanlar. Ancak Flick'in memnuniyeti, Bardghji'nin sahada geçirdiği süreye pek yansımadı. 22 maçta Bardghji sadece 615 dakika sahada kaldı. İsveçli genç oyuncunun en büyük sorunu ise Flick değil, Lamine Yamal gibi görünüyor.
Çünkü Bardghji, şu anda dünya futbolundaki belki de en büyük yeteneğin geleneksel pozisyonunda oynuyor. Sezonun ilk yarısında bazı sakatlık sorunlarına rağmen, Yamal bir kez daha Barça hücumunun temel direği. 18 yaşındaki bu olağanüstü futbolcu, 40 resmi maçta şu anda 21 gol ve 16 asistle oynuyor.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda durdurulamazdı (son 3 maçta 3 gol, 2 asist), oysa Bardghji bu prestijli turnuvada hiç forma şansı bulamadı ve üst üste üç maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
Bardghji, İsveç formasıyla Dünya Kupası elemelerinde felaket bir performans sergiledi, ancak hâlâ umutları var
Bu kader, şimdi İsveç milli takımında da onu yakaladı. Ukrayna’yı 3-1 yendikleri play-off yarı finalinde Anthony Elanga sağ kanatta tercih edildi. Önümüzdeki Salı günü Polonya ve takım arkadaşı Robert Lewandowski ile oynanacak her şeyi belirleyecek maçta bu durum değişecek mi? Şüpheli.
Bardghji, İsveç'in tamamen başarısız geçen Dünya Kupası elemeleri sırasında A milli takımdaki ilk adımlarını attı. İsviçre ve Kosova'nın da yer aldığı B Grubu'nda Tre Kronor, tam bir rezalet yaşadı ve sadece iki puan toplayabildi. İsveç, 2024'te Uluslar Ligi C Ligi'nde grup birinciliğini elde edip bir üst lige yükselmeyi başardığı için, play-off'lar üzerinden Dünya Kupası biletini almayı hala umut edebiliyor.
Roony Bardghji: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asist FC Kopenhag 84 15 1 FC Barcelona 22 2 4