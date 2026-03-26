"Daha fazla oynamayı hak ediyorum!" - Barcelona'nın yıldızı, şok edici bir açıklamayla kulüpte "yüzde 100 mutlu olmadığını" itiraf etti
İsveçli genç yıldızın öfkesi doruğa ulaştı
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda toplamda sadece 22 maça çıkabildi ve bu maçların büyük çoğunluğunda ikinci yarıda oyuna girerek yer aldı. Bardghji, sahaya çıktığı her seferinde muazzam potansiyelinin ipuçlarını sergilese de, bu milli maç arası sırasında yedek kulübesinde kalmaya tahammülünün nihayet sınırına ulaştığı görülüyor.
Bardghji, Barça'daki yedek rolüne ilişkin sessizliğini bozdu
Diario Sport'un aktardığına göre, Sverige Television'a konuşan kanat oyuncusu, kulüpteki mevcut durumu sorulduğunda çekinmeden cevap verdi. Bardghji, durumundan memnun olmadığını itiraf etti ve antrenmanlardaki performansının yanı sıra kısa süreli oyuna girişlerinin, Flick'in taktik düzeninde daha önemli bir rol almayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti.
"Gerçek şu ki, şu ana kadar çok az süre aldım. Sabırlıyım ama dürüst olmak gerekirse, daha fazla oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum," dedi. "%100 mutlu değilim ama futbol böyle. Uzun süredir kadroda olanlara saygı duyuyorum, onlar benim takım arkadaşlarım. Neler yapabileceğimi biliyorum, kendime çok güveniyorum."
Yaz transfer dönemi yaklaşırken transfer söylentileri yoğunlaşıyor
Genç oyuncunun açıklamaları, Blaugrana’daki uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Ocak transfer döneminde Avrupa’nın çeşitli kulüpleri onun durumunu yakından takip ediyordu; özellikle Portekiz’in dev kulübü FC Porto’nun sezon ortasında bu oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösterdiği belirtiliyordu.
O dönemde Hansi Flick'in kadroyu bir arada tutma konusunda kararlı olduğu ve İsveçli oyuncunun ayrılmasını engellediği bildirildi. Ancak yaz transfer dönemi yaklaşırken durum değişmiş görünüyor. Bardghji kendini hala değeri bilinmeyen bir oyuncu olarak görmeye devam ederse, kulüp kadro içinde uzun süreli bir huzursuzluğu önlemek için teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.
Barcelona’nın transfer planları, oyuncunun ayrılmasına neden olabilir
Barça yaz transfer döneminde bir kanat oyuncusu daha transfer ederse ya da Marcus Rashford'u Manchester United'dan tamamen satın alırsa, Bardghji'nin düzenli süre alabilmesi daha da zorlaşabilir.
Flick'in sezonun son haftalarında İsveçli oyuncuyu daha fazla sahaya sürmeyi tercih edip etmeyeceği ya da kiralama veya satışa razı olup olmayacağı henüz belli değil, ancak Bardghji, Spotify Camp Nou'da artık ikinci planda kalmaktan memnun olmayacağını açıkça belirtti.