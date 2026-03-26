"Daha fazla oynamayı hak ediyorum!" - Barcelona'nın yıldızı, şok edici bir açıklamayla kulüpte "yüzde 100 mutlu olmadığını" itiraf etti

Diario Sport'un aktardığına göre, Sverige Television'a konuşan kanat oyuncusu, kulüpteki mevcut durumu sorulduğunda çekinmeden cevap verdi. Bardghji, durumundan memnun olmadığını itiraf etti ve antrenmanlardaki performansının yanı sıra kısa süreli oyuna girişlerinin, Flick'in taktik düzeninde daha önemli bir rol almayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti.

"Gerçek şu ki, şu ana kadar çok az süre aldım. Sabırlıyım ama dürüst olmak gerekirse, daha fazla oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum," dedi. "%100 mutlu değilim ama futbol böyle. Uzun süredir kadroda olanlara saygı duyuyorum, onlar benim takım arkadaşlarım. Neler yapabileceğimi biliyorum, kendime çok güveniyorum."