“Daha fazla insanı bu sohbete dahil etmek” – TikTok Dünya Kupası: İçerik üreticiler, Kuzey Amerika’da futbol izleme alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor?

Hakemler internette haksız yere eleştiriliyor. Bu, sosyal medyanın dezavantajlarından biri. Herkesin bir görüşü var, ancak çok azı gördüklerini gerçekten anlıyor. Bu Dünya Kupası’nda da durum farklı değil. Burada hakem kararları mutlaka daha tartışmalı değil. Ancak tartışılan kararlar daha fazla içerik üretiyor. Öfke, platformlarda yaygınlaşıyor.

David Gerson — TikTok kullanıcı adı refsneedlovetoo — işte bunu biraz olsun değiştirmek istiyor. FIFA lisanslı bir hakem olan Gerson, kullanıcı adını kararları açıklayan içeriklere dayandırıyor.

“Platformumun misyonu, insanları hakemlerin haklı olduğuna ikna etmek değil. Platformumun misyonu, bu güzel oyunu seven herkes için olumlu ve destekleyici bir ortam yaratmak. Biliyorsunuz, en yakın olduğum grubun bir parçası hakemlerdir, ancak ben koçluk da yaptım, futbolcu da oldum. Seyirci de oldum,” dedi Gerson.

Aslında, öfke yerine açıklamaların, oyunun izlenme şekli etrafında biraz daha olumlu bir ortam yarattığını fark etti. Yorum bölümlerine göz attığınızda, konuyu kişisel hale getiren trollerin eleştirildiğini görebilirsiniz.

“Asla hakaret etmem. Asla olumsuz bir şey söylemem. Hakemin görüşüne katılmasam bile, onun kötü bir insan olduğunu söylemem. Ne olduğunu açıklamaya çalışırım: işte onun bakış açısı, dikkate aldığı hususlar bunlar, bu yüzden böyle bir karar vermiş olabilir,” dedi Gerson. “Sadece insanların daha iyi anlamasına yardımcı oluyorum.”

Elbette bu, onu kişisel saldırılara oldukça açık hale getiriyor. İlk zamanlarda işler zordu. Bazı cesaret verici özel mesajlar alırken, oldukça nefret dolu mesajlar da aldı.

“Sosyal medyada ilk zamanlarımda, bana mesaj atan biri vardı; nerede yaşadığımı bildiğini ve evimin önünde, ailemin gözü önünde beni durduracağını söyledi. Bu yüzden başlangıçta birkaç kez polise şikayette bulunmak zorunda kaldım,” diye itiraf etti.

Ancak bugünlerde Gerson işlerini gayet iyi idare ediyor. Ve durumlar çok daha olumlu. Kanalının TikTok’ta neredeyse 400.000 takipçisi var. ABD Futbol Federasyonu’na üç kez danışmanlık yaptı. Hakemlere yönelik taciz sorunuyla da mücadele etti.

Sosyal medyada nefret dolu yorumlarla dolu bir dünyada Gerson oldukça samimi ve dengeli bir isim. Bu yaz, zamanını stadyumlara hakem kıyafeti giyerek gidip taraftarlara hakemlikle ilgili sorular sorarak geçirdi. Ortaya çıkan tartışmalı kararlar kanalında ele alınıyor.

“Birkaç yıl önce, bir Dünya Kupası bileti bile bir başarı sayılabilirdi. Artık, bir kültürün kültürünü gerçekten değiştiriyorsunuz ve bu güzel oyunu herkes için daha da güzelleştiriyorsunuz,” dedi.