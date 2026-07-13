“Daha fazla insanı bu sohbete dahil etmek” – TikTok Dünya Kupası: İçerik üreticiler, Kuzey Amerika’da futbol izleme alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor?

Rachel DeMita’ya, kaleye biraz fazla yakın durduğu konusunda uyarıldı. Portekiz’in Dünya Kupası grup aşamasındaki DR Kongo maçı başlamadan bir saat önce, Cristiano Ronaldo kaleye doğru serbest vuruşlar yapıyordu ve kaleciyi arka arkaya kurtarışlara zorluyordu. DeMita, sağ direğin hemen arkasında, elinde telefonuyla her vuruşu kaydediyordu – ta ki kalecilerden biri ondan yerinden çekilmesini isteyene kadar. Tek bir ıskalama, topun doğrudan ona doğru gitmesine neden olabilirdi.
Olayların bu kadar yakınında olması, onun rolünü özetliyor. TikTok’ta @rademita adıyla daha çok tanınan DeMita, 2026 FIFA Dünya Kupası Yaratıcı Muhabirleri olarak seçilen 30 yaratıcıdan biri. Onların bu erişimi, farklı bir tür turnuvayı yansıtıyor: kısa, tıklanabilir ve ikinci ekran için tasarlanmış; yaratıcılar bazen geleneksel medyadan daha fazla oyunculara ve sahaya yaklaşıyor. Bu, birçok açıdan sosyal medyada yaşanan bir Dünya Kupası. DeMita ve diğer 29 içerik yaratıcısı da bunun kanıtı.
TikTok’un Küresel Spor Direktörü Rollo Goldstaub, bir e-postada “Heyecan verici olan şey, futbolun TikTok’ta sadece izlenmekle kalmayıp, aktif olarak katılımın da sağlanmasıdır” dedi. “Taraftarlar golleri kutluyor, kadroları tartışıyor, tepkilerini paylaşıyor, beceri öğretileri paylaşıyor, unutulmaz anları yeniden yaşıyor ve turnuva etrafında kendi geleneklerini yaratıyor. Bu, topluluğun tutkusunun daha da fazla insanı bu sohbete dahil etmesine yardımcı olan bir pozitif döngü yaratıyor.”