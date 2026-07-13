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TikTok World CupGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

“Daha fazla insanı bu sohbete dahil etmek” – TikTok Dünya Kupası: İçerik üreticiler, Kuzey Amerika’da futbol izleme alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor?

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Analysis
Dünya Kupası

FIFA’nın “Creator Correspondent” programı, 30 TikTok influencer’ına Dünya Kupası’nda olağanüstü bir erişim imkânı sağladı ve sosyal medyanın Kuzey Amerika’da futbol haberlerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair bir fikir verdi.

Rachel DeMita’ya, kaleye biraz fazla yakın durduğu konusunda uyarıldı. Portekiz’in Dünya Kupası grup aşamasındaki DR Kongo maçı başlamadan bir saat önce, Cristiano Ronaldo kaleye doğru serbest vuruşlar yapıyordu ve kaleciyi arka arkaya kurtarışlara zorluyordu. DeMita, sağ direğin hemen arkasında, elinde telefonuyla her vuruşu kaydediyordu – ta ki kalecilerden biri ondan yerinden çekilmesini isteyene kadar. Tek bir ıskalama, topun doğrudan ona doğru gitmesine neden olabilirdi.

Olayların bu kadar yakınında olması, onun rolünü özetliyor. TikTok’ta @rademita adıyla daha çok tanınan DeMita, 2026 FIFA Dünya Kupası Yaratıcı Muhabirleri olarak seçilen 30 yaratıcıdan biri. Onların bu erişimi, farklı bir tür turnuvayı yansıtıyor: kısa, tıklanabilir ve ikinci ekran için tasarlanmış; yaratıcılar bazen geleneksel medyadan daha fazla oyunculara ve sahaya yaklaşıyor. Bu, birçok açıdan sosyal medyada yaşanan bir Dünya Kupası. DeMita ve diğer 29 içerik yaratıcısı da bunun kanıtı.

TikTok’un Küresel Spor Direktörü Rollo Goldstaub, bir e-postada “Heyecan verici olan şey, futbolun TikTok’ta sadece izlenmekle kalmayıp, aktif olarak katılımın da sağlanmasıdır” dedi. “Taraftarlar golleri kutluyor, kadroları tartışıyor, tepkilerini paylaşıyor, beceri öğretileri paylaşıyor, unutulmaz anları yeniden yaşıyor ve turnuva etrafında kendi geleneklerini yaratıyor. Bu, topluluğun tutkusunun daha da fazla insanı bu sohbete dahil etmesine yardımcı olan bir pozitif döngü yaratıyor.”

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    "Rüzgâr yön değiştiriyor"

    Dünya Kupası’na erişim zor olabilir. Ve şüphesiz ki, geleneksel basılı ve görsel-işitsel medya ile TikTok içerik üreticilerinin genellikle tercih ettiği 60 saniye veya daha kısa videolar arasında geleneksel olarak bir çelişki vardır. Geleneksel olarak bu zıtlık, basın tribünlerinde, saha kenarında ve internette de kendini göstermiştir. Ancak günümüzde bu sınırlar giderek bulanıklaşmaktadır.

    “Rüzgar yön değiştiriyor ve bunu bazı büyük medya kuruluşlarında bile görüyoruz. Yaratıcıların ne yaptığını takip ediyorlar çünkü biz sadece sporun kendisini değil, aynı zamanda taraftarların ne dediğini de yakından takip ediyoruz ve bence ihtiyacınız olan da budur,” dedi DeMita.

    Bu durum, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası için özellikle geçerli. Bu spor, ev sahibi üç ülkeden ikisi olan Kanada ve ABD’de hâlâ niş bir spor. TikTok ile ortaklık kurmak, içerik üreticileriyle içerik üretimi için doğrudan ödeme yapmayan FIFA için stratejik bir girişimdi. Oyuna yeni taraftarlar çekmek mi istiyorsunuz? Onlara kolayca sindirebilecekleri bir şey sunun.

    “Futbol inanılmaz derecede görsel ve duygusal bir spor. Muhteşem bir gol, inanılmaz bir kurtarış ya da unutulmaz bir sevinç gösterisi, sadece birkaç saniye içinde tam bir hikâye anlatabilir; bu da onu kısa formatlı ortamlarda doğal olarak ilgi çekici kılar,” dedi Goldstaub.

    Ancak ilginç bir şekilde, daha derinlemesine analizler de ön plana çıktı.

    “Büyümeyi asıl tetikleyen şey, insanların sadece maç özetlerini izlememesi. Tepkileri, taktiksel analizleri, kamera arkası görüntülerini, içerik üreticilerinin yorumlarını ve dünyanın dört bir yanından taraftarların bakış açılarını izliyorlar. Bu farklı giriş noktaları, sporu özellikle yeni veya daha sıradan taraftarlar için daha erişilebilir hale getiriyor,” diye ekledi Goldstaub.

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    "Neler olduğunu açıklamaya yardımcı olacağım"

    Hakemler internette haksız yere eleştiriliyor. Bu, sosyal medyanın dezavantajlarından biri. Herkesin bir görüşü var, ancak çok azı gördüklerini gerçekten anlıyor. Bu Dünya Kupası’nda da durum farklı değil. Burada hakem kararları mutlaka daha tartışmalı değil. Ancak tartışılan kararlar daha fazla içerik üretiyor. Öfke, platformlarda yaygınlaşıyor.

    David Gerson — TikTok kullanıcı adı refsneedlovetoo — işte bunu biraz olsun değiştirmek istiyor. FIFA lisanslı bir hakem olan Gerson, kullanıcı adını kararları açıklayan içeriklere dayandırıyor.

    “Platformumun misyonu, insanları hakemlerin haklı olduğuna ikna etmek değil. Platformumun misyonu, bu güzel oyunu seven herkes için olumlu ve destekleyici bir ortam yaratmak. Biliyorsunuz, en yakın olduğum grubun bir parçası hakemlerdir, ancak ben koçluk da yaptım, futbolcu da oldum. Seyirci de oldum,” dedi Gerson.

    Aslında, öfke yerine açıklamaların, oyunun izlenme şekli etrafında biraz daha olumlu bir ortam yarattığını fark etti. Yorum bölümlerine göz attığınızda, konuyu kişisel hale getiren trollerin eleştirildiğini görebilirsiniz.

    “Asla hakaret etmem. Asla olumsuz bir şey söylemem. Hakemin görüşüne katılmasam bile, onun kötü bir insan olduğunu söylemem. Ne olduğunu açıklamaya çalışırım: işte onun bakış açısı, dikkate aldığı hususlar bunlar, bu yüzden böyle bir karar vermiş olabilir,” dedi Gerson. “Sadece insanların daha iyi anlamasına yardımcı oluyorum.”

    Elbette bu, onu kişisel saldırılara oldukça açık hale getiriyor. İlk zamanlarda işler zordu. Bazı cesaret verici özel mesajlar alırken, oldukça nefret dolu mesajlar da aldı.

    “Sosyal medyada ilk zamanlarımda, bana mesaj atan biri vardı; nerede yaşadığımı bildiğini ve evimin önünde, ailemin gözü önünde beni durduracağını söyledi. Bu yüzden başlangıçta birkaç kez polise şikayette bulunmak zorunda kaldım,” diye itiraf etti.

    Ancak bugünlerde Gerson işlerini gayet iyi idare ediyor. Ve durumlar çok daha olumlu. Kanalının TikTok’ta neredeyse 400.000 takipçisi var. ABD Futbol Federasyonu’na üç kez danışmanlık yaptı. Hakemlere yönelik taciz sorunuyla da mücadele etti.

    Sosyal medyada nefret dolu yorumlarla dolu bir dünyada Gerson oldukça samimi ve dengeli bir isim. Bu yaz, zamanını stadyumlara hakem kıyafeti giyerek gidip taraftarlara hakemlikle ilgili sorular sorarak geçirdi. Ortaya çıkan tartışmalı kararlar kanalında ele alınıyor.

    “Birkaç yıl önce, bir Dünya Kupası bileti bile bir başarı sayılabilirdi. Artık, bir kültürün kültürünü gerçekten değiştiriyorsunuz ve bu güzel oyunu herkes için daha da güzelleştiriyorsunuz,” dedi.

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    "Onları daha insancıl göstermeye çalışıyorum"

    400.000'den fazla takipçisi tarafından matchday.fc olarak tanınan Cody Nguyen, üç yıl önce tartışma yaratacak paylaşımlar yaparak başladı. Futbolla ilgili tartışmalara elinden geldiğince dahil olmaya çalıştı. Bunun bazen olumsuz bir tavır sergilemek anlamına geldiğini de itiraf etti.

    Ancak paylaşım üstüne paylaşım yaparken, bu Chelsea taraftarı bunun kendisine uygun olmadığını fark etmeye başladı. Nguyen, iç açıcı hikayelere karşı zaafı olan pozitif bir adamdır. Ve bu tür içeriklerin genellikle ilgi gördüğünü fark etti. Ancak forma konusuna da her zaman bir zaafı vardı. 23 Mart’ta, Curacao’nun iç saha forması hakkında bir video paylaştı ve forma ile başkent Willemstad’ın parlak renkleri arasındaki bağlantıyı açıkladı.

    Video çok sayıda izlenme aldı ve Nguyen, konuları derinlemesine araştırıp bunları 90 saniyenin altına sığdırmanın gerçekten ilgi çekici olabileceğini fark etti. Ardından, Ekvador’la oynanan bir maçta 15 kurtarış yaparak rekor kıran Curacao’lu kaleci Eloy Room hakkında bir hikaye paylaştı. Bu da büyük ilgi gördü.

    “Ana akım medya elbette Messi’leri, Ronaldo’ları, yani yoğun PR desteği alan oyuncuları haber yapıyor. Ama ben sadece sahada olan oyuncuların hikayelerini anlatmayı seviyorum. Onlar kahramanlar. Yaptıkları işte gerçekten çok iyiler. Onlar profesyoneller,” dedi Nguyen.

    Onun Dünya Kupası serisi o andan itibaren çığ gibi büyüdü. Vozinha’nın kalesini gole kapatması, Katar’ın bir puan alması, hatta ABD Milli Takımı’nın yıldızı Alex Freeman’ın NFL ile olan bağlarına derinlemesine bir bakış bile büyük ilgi gördü.

    Perde arkasına dair içerikler de aynı şekilde ilgi gördü. Herkes kanepesinden içerik üretebilir. Nguyen, ünlü sporcularla röportaj yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmanın başarı getirebileceğini keşfetti.

    En büyük ironi ne mi? O daha önce hiç bir futbolcuyla tanışmamıştı.

    “Onları insanlaştırmaya çalışıyorum. Gerçekte nasıl insanlar olduklarını görüyorsunuz; sanki bu adamlar futbol dışında da benim arkadaşlarım olabilirmiş gibi. Onlara bu gözle bakmaya çalışıyorum,” dedi Nguyen.

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    "Sorumluluk hissediyorum"

    Gerson ve Nguyen bir süredir futbolun öncülüğünü yapıyorlar. Ancak burada, içerik tarzlarını bir spor dalından diğerine uyarlayabilen başkaları da var. DeMita bu konuda oldukça ilginç bir örnek. Geleneksel olarak basketbol üzerine yoğunlaşan bir içerik üreticisi olan DeMita – üniversitede bu sporu oynamış ve NBA Finalleri’ni takip etmişti – Dünya Kupası öncesinde futbola geçiş yaptı. Büyük isimleri tanıyordu. MLS maçlarına da sık sık katılmıştı. Ancak içerik tarzının bir spordan diğerine uyarlanabileceğini de biliyordu. Tek gereken, küçük bir ayarlamaydı.

    “Sahada çektiğim eğlenceli sesli videoları kullanmayı çok seviyorum. Kıyafetlerime de büyük önem veriyorum. Bu konuda çok fazla planlama yapıyorum çünkü bu benim gerçekten sevdiğim bir şey – farklı etkinlikler ve durumlar için farklı formalar ve hatta tişörtler almak gibi. Yani asıl mesele o özgün ses,” diye açıkladı.

    Ancak bu, biraz değişmeyi öğrenmeyi de gerektirdi. DeMita’ya maç sonrası röportajlar için oyunculara erişim izni verildi; bu, futbol dünyasında onun için nispeten yeni bir şeydi. Ancak bazı meslektaşlarının aksine, geleneksel medya geçmişine sahipti. Bu da sadece biraz araştırma yapması gerektiği anlamına geliyordu.

    Daha spesifik olarak, oyunculardan elde edebileceği her şeyin taraftarların bilgi açlığını giderdiğini fark etti.

    “Bu oyuncuların hepsi inanılmaz derecede ünlü ve Dünya Kupası dışında farklı kulüplerde oynuyorlar; bu yüzden hayranları sürekli olarak ulaşabilecekleri her türlü içeriği arıyor,” diye açıkladı.

    Kişisel anlatım tarzı ile günümüzde nispeten az kişinin sahip olduğu bu erişim imkânının birleşimi, bu spor dalında nispeten yeni olduğu algısı olsa da, onun için başarılı bir yaz dönemi geçmesini sağladı.

    “50 yıldır medya sektöründe çalışan insanların ancak hayal edebileceği türden bir erişim imkânına sahip olduğumun farkındayım,” dedi. “Bunun önemini anlıyorum. Ama aynı zamanda, içeriğimi takip eden herkese gerçekten eğlenceli içerikler sunma sorumluluğunu da hissediyorum.”

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    "TikTok, ikinci ekrandır"

    Elbette, tüm bunların yanında bazı eleştiriler de var. Kısa formatlı içeriklerin futbolun özünü tam olarak yansıtamadığına dair bir algı var. 90 dakikayı – artı iki su molasını – 90 saniyeye sığdırmak, belki de ancak tam olarak izlendiğinde en iyi şekilde anlaşılabilen bir maçtan bir şeyler eksiltir.

    Goldstaub, bu ikisinin bir arada var olabileceğine inanıyor.

    “Taraftarlar, canlı maçı değiştirmek için değil, sporla olan bağlarını derinleştirmek için TikTok’a geliyor,” dedi. “Yayın, deneyimin merkezinde yer almaya devam ediyor. TikTok’un kattığı şey ise bunun etrafındaki her şey: maçın başlamasından önceki heyecan, maç sırasındaki sohbetler ve analizler, maç sonrasındaki tepkiler ve kutlamalar.

    “Birçok taraftar için TikTok, futbol izlemeyi daha ilgi çekici hale getiren ikinci bir ekran. Dünya çapındaki arkadaşlar, içerik üreticiler ve taraftarlarla ortak deneyimler yaratırken, aynı zamanda yeni izleyicileri bu sporla tanıştırıyor.”

    FIFA da üzerine düşeni yaptı ve kullanıcıların başka bir yerde izlemek için kayıt olmaları gerekmeden önce her maçın ilk 10 dakikasını TikTok üzerinden ücretsiz olarak izlenebilir hale getirdi. Bir platformdan diğerine bu akış, sadece insanları spora çekmeyi değil, belki de bu eleştirilerle mücadele etmeyi de amaçlıyor.

    Ayrıca, buradaki amaç bisiklet vuruşlarını, kurtarışları veya maçın önemli anlarını derlemek değil. Bunu FIFA’nın resmi kanalı yapıyor. Bunun yerine, bu platform fikirlerin paylaşılabileceği bir ortamın oluşmasına olanak tanıyor.

    Goldstaub, “[Taraftarlar] tepkilerini paylaşıyor, beceriler öğretiyor, unutulmaz anları yeniden yaşıyor ve turnuva etrafında kendi geleneklerini yaratıyor. Bu da, topluluğun tutkusunun daha fazla insanı bu sohbete dahil etmesine yardımcı olan bir pozitif döngü yaratıyor,” diye ekledi.

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    "Son zamanlarda daha fazla saygı görüyorum"

    DeMita, sonuçta serbest vuruşla vurulmadı. Birkaç fit uzağa çekildi ve bunun yerine Ronaldo’nun kaleciye şutlar attığı bir videoyla 300.000 görüntüleme (ve sayı artıyor) elde etti.

    Başkaları da benzer bir başarı elde etti. She, Nguyen, Gerson ve 27 kişi daha, bu yaz kanallarının büyüdüğünü gördü. FIFA, onlara video başına ödeme yapmıyor. Bu, büyük bir para kazanma girişimi değil.

    Bunun yerine, onlara zaten er ya da geç üstlenmeleri gereken yeni bir tür sorumluluk veriliyor. Sosyal medya ile iç içe geçmiş bir Dünya Kupası’nın her zaman eleştirenleri olacaktı. Gelenekçiler de tam olarak ikna olmayabilir. Ancak platformun gücü, doğru kullanıldığında açıkça görülüyor. Belki de bu, futbol içeriklerinin yeni ufkudur.

    Belki de bu o kadar da kötü bir şey değildir.

    “Bu alanda bir öncüyüm. Son 10 yıldır internetin sahibi gibi bir şeyim,” dedi DeMita. “Ve son zamanlarda daha fazla saygı gördüğümü hissediyorum.”