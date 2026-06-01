"Daha fazla galibiyet almak isterdim" - Rekor kıran Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı Bruno Fernandes, Premier Lig şampiyonluğu hayaline sıkı sıkıya sarılırken, kupa konusunda içini döktü
Fernandes, Old Trafford'daki kupa başarılarını değerlendiriyor
Manchester United kaptanı Fernandes, kariyerinin bu aşamasında koleksiyonunda daha fazla madalya olmasını beklediğini itiraf etti. Kısa süre önce Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen 31 yaşındaki futbolcu, kulüpte geçirdiği süre boyunca iki ulusal kupa kazandı ancak futbolun en büyük ödüllerini kazanma arzusu hâlâ devam ediyor.
Fernandes, ESPN'e verdiği demeçte, "Elbette daha fazlasını kazanmak isterdim; bu, kendim ve kulüp için beklediğim şey değildi" dedi. "Ama çok güzel zamanlar geçirdim. Bazı finallere ulaşmayı başardık; bazılarını kazandık, bazılarını kazanamadık. Ancak hedefim her zaman en büyük turnuvaları kazanmak olmuştur ve Premier League de bunun bir parçası. Hala içimde o rüya var ve umarım bunu gerçekleştirebilirim."
Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinin peşinde
2025-26 sezonunun ikinci yarısında gösterdiği güçlü performansın ardından Manchester United, ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledi. Fernandes için, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına geri dönmek, hem kulübün prestiji hem de dünyanın önde gelen yaratıcı orta saha oyuncularından biri olarak kendi kişisel hedefleri açısından hayati önem taşıyor.
Fernandes, "Elbette Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bu, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli takımlarıyla oynayabileceğiniz en önemli turnuva diyebiliriz" diye ekledi. "Bu, benim yapmak istediğim bir şey. En iyilerle oynamak ve onların seviyesinde olabileceğimi göstermek için o seviyede olmak istiyorum."
Michael Carrick'in etkisi
Old Trafford'da şu anda hakim olan iyimserliğin büyük bir kısmı, Michael Carrick'in göreve getirilmesinden kaynaklanıyor. Eski United orta saha oyuncusu, Ocak ayında Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından geçici teknik direktörlük görevini devraldı ve görevde kaldığı 16 maçın 12'sini kazanmasının ardından Mayıs ayında bu göreve kalıcı olarak atandı. Fernandes, daha önce kimliğini bulmakta zorlanan kadroya yeniden can veren kişinin Carrick olduğunu belirtiyor.
"Bence takıma çok olumlu bir enerji kattı; çok olumlu olmaya çalıştı çünkü açıkçası bir teknik direktör değişimi sürecindeydik ve bu, takım için her zaman zor bir dönemdir," diye açıkladı Fernandes. "Olumlu olmaya çalıştı; elbette yeni fikirler ve farklı bir oyun tarzı getirdi, bu da bazı oyuncuların tekrar başrol oyuncusu olabilmeleri için bir çıkış yolu bulmaları açısından önemliydi. Ve sonuçlar da bunu gösterdiği için, elbette ki iyi oldu. Böyle devam etmeyi umuyoruz."
Bruno'nun tarihi mirası
Fernandes, tek bir sezonda en fazla asist rekorunu kırarak adını Premier Lig tarihine resmen yazdırdı. United kaptanı, 2025-26 sezonunda 21 asistle şaşırtıcı bir performans sergiledi ve daha önce Arsenal efsanesi Thierry Henry (2002-03) ile Manchester City'nin oyun kurucusu Kevin De Bruyne (2019-20) tarafından paylaşılan 20 asistlik uzun süredir kırılamayan rekoru geride bıraktı. Bu tarihi başarı, onu ligin en büyük yaratıcılarının mutlak zirvesine yerleştirdi.
Ocak 2020'de Old Trafford'a gelerek takıma dönüşüm getiren Portekizli yıldız, şaşırtıcı bir tutarlılık ve dayanıklılık sergiledi. Fernandes, tüm turnuvalarda Manchester United formasıyla 327 maça çıktı ve takımın vazgeçilmez kalbi olarak kendini kanıtladı. 107 gol atıp 108 asist yaparak 215 gole doğrudan katkı sağladı.