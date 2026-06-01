"Daha fazla galibiyet almak isterdim" - Rekor kıran Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı Bruno Fernandes, Premier Lig şampiyonluğu hayaline sıkı sıkıya sarılırken, kupa konusunda içini döktü

Manchester United kaptanı Fernandes, kariyerinin bu aşamasında koleksiyonunda daha fazla madalya olmasını beklediğini itiraf etti. Kısa süre önce Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen 31 yaşındaki futbolcu, kulüpte geçirdiği süre boyunca iki ulusal kupa kazandı ancak futbolun en büyük ödüllerini kazanma arzusu hâlâ devam ediyor.

Fernandes, ESPN'e verdiği demeçte, "Elbette daha fazlasını kazanmak isterdim; bu, kendim ve kulüp için beklediğim şey değildi" dedi. "Ama çok güzel zamanlar geçirdim. Bazı finallere ulaşmayı başardık; bazılarını kazandık, bazılarını kazanamadık. Ancak hedefim her zaman en büyük turnuvaları kazanmak olmuştur ve Premier League de bunun bir parçası. Hala içimde o rüya var ve umarım bunu gerçekleştirebilirim."