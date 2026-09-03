Temkinli yaklaşım, yetenekli oyun kurucu için son derece endişe verici bir dönemin ardından geliyor. Musiala, sezon öncesinde oynanan iki ayrı maçta sahada yere yığılmasından bu yana Kompany'nin takımında forma giymedi. Oyuncunun kendisi de şu anda tedavi edilebilir absans nöbetleri yaşadığını paylaştı.

Bu nörolojik ataklar, Bayern'in yaz hazırlıkları sırasında sadece dört gün içinde iki kez yaşanınca büyük endişe yarattı. İlk olay, Bundesliga'daki rakiplerinden RB Leipzig'e karşı oynanan sezon öncesi maçta meydana geldi. Sadece üç gün sonra, 18 Ağustos'ta Alman yıldız bir başka hazırlık karşılaşmasında ikinci kez yere yığıldı.