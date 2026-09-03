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“Daha fazla baskı yapmak istemiyorum”: Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'den Jamal Musiala'nın sağlık endişesiyle ilgili önemli açıklama
Musiala ilk takım dönüşüne yaklaşıyor
Bayern Teknik Direktörü Kompany, Musiala'nın fiziksel durumu hakkında olumlu bir güncelleme paylaştı. Çarşamba günü konuşan Belçikalı teknik adam, Almanya milli oyuncusunun yakında forma giyebileceğini doğruladı. Musiala, yaz aylarında yaşadığı nörolojik bir sorunun ardından A takım görevlerinden tamamen uzak kaldı.
Bu nedenle Bayern'in kısa süre önce oynadığı DFB-Pokal maçında da süre alamadı ve takım arkadaşlarının ikinci lig ekibi Osnabruck'u 4-1 mağlup etmesini kenardan izledi. Son dönemdeki yokluğuna rağmen Kompany, hücum orta sahasının yakın geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Teknik direktör, rekabetçi maçlara dönüşün nihayet yaklaştığını ifade etti.
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Kompany, orta saha oyuncusuna baskı yapmayı reddetti
Musiala ilerleme kaydederken, Kompany genç yıldızı tamamen hazır olmadan sahalara döndürme konusunda acele etmemekte kararlı. Teknik direktör, Alman oyun kurucunun cumartesi günü Schalke'ye karşı oynanacak Bundesliga maçında bir seçenek "olabileceğini" açıkladı. Ancak eski savunmacı, nihai kararı oyuncunun iyiliğinin belirleyeceğinde ısrar etti. Musiala'nın yalnızca sağlığı açısından zaman tamamen doğru olduğunda geri döneceğini net şekilde ifade etti.
Osnabruck'a karşı kupada alınan rahat galibiyetin ardından medyaya konuşan Kompany, temkinli yaklaşımını vurgulayarak şöyle dedi: "Ama bu çocuk üzerinde daha fazla baskı yaratmak istemiyorum."
Absans nöbetlerini yöneten orta saha oyuncusu
Temkinli yaklaşım, yetenekli oyun kurucu için son derece endişe verici bir dönemin ardından geliyor. Musiala, sezon öncesinde oynanan iki ayrı maçta sahada yere yığılmasından bu yana Kompany'nin takımında forma giymedi. Oyuncunun kendisi de şu anda tedavi edilebilir absans nöbetleri yaşadığını paylaştı.
Bu nörolojik ataklar, Bayern'in yaz hazırlıkları sırasında sadece dört gün içinde iki kez yaşanınca büyük endişe yarattı. İlk olay, Bundesliga'daki rakiplerinden RB Leipzig'e karşı oynanan sezon öncesi maçta meydana geldi. Sadece üç gün sonra, 18 Ağustos'ta Alman yıldız bir başka hazırlık karşılaşmasında ikinci kez yere yığıldı.
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Bundesliga'ya yükselen Schalke, cumartesi günü rakip olacak
Bayern Münih şimdi cumartesi günü Bundesliga'da lige yeni yükselen Schalke ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kompany, Musiala'yı deplasman kadrosuna dahil edip etmeme ya da orta saha oyuncusuna toparlanması için biraz daha zaman verip vermeme konusunda karar vermek zorunda. Eğer forma giyemezse, sağlık ekibi tedavi edilebilir durumunu izlemeyi sürdürecek. Sonuç olarak kulüp, Almanya milli futbolcusunun sahalara güvenli bir dönüş için çalışırken hiçbir baskı hissetmemesini sağlayacak.
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