Sydney doğumlu Jackman, 2011'de Norwich'e yatırım yapmak için gelen ilk teklifi geri çevirdiğini açıklamıştı. Bu tutum şimdi yeniden değerlendiriliyor ve yakında Wrexham sahipleri Reynolds ve Mac'in yanı sıra NFL efsanesi Brady ve onun Birmingham ekibiyle karşı karşıya gelmesi mümkün görünüyor.

Diğer alanlardan süperstarların varlığı, ışıltı ve gösteriş kattıkları için Britanya futbolu adına olumlu değerlendiriliyor; Pennant da EFL saflarında ünlü isimleri memnuniyetle karşılayanlar arasında yer alıyor.

Eski Arsenal, Birmingham, Liverpool ve Stoke kanat oyuncusu, NetBet Sport'un katkılarıyla GOAL'e konuşurken şunları söyledi: “Eğer buna para koyacaklarsa, elbette bu iyi bir şey. Bu, işi daha eğlenceli hale getirecek, daha iyi oyuncular getirecek ve seviye yükselecek.

“Bence Wrexham'daki başarıyı, üst üste üç terfiyle nelerin başarılabileceğini gördüler. Birmingham gibi bir kulüp de çok ama çok büyük bir kulüp, büyük bir tarihe sahip.

“Muhtemelen bir noktada Premier League'de olmamız gerektiğini söyleyeceklerdir ve doğru destek, doğru yatırım, iyi oyuncularla birlikte play-off'larda yer bulamamaları için hiçbir neden yok. Play-off'lara girdiğinizde ise her şey mümkün. Oradan herkes Premier League'e çıkabilir. Sekizinci ya da üçüncü bitirmeniz fark etmez, kendinizi elenmiş de bulabilirsiniz, Premier League'de de.”