Getty/GOAL
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'Daha eğlenceli' - Hugh Jackman, Norwich ve Birmingham'ın Wrexham modelini takip etmesiyle birlikte Tom Brady ve Ryan Reynolds'ın yanına EFL'ye hoş geldi dediği isim oldu
Jackman, Norwich hissesiyle ilgili görüşmeler yapıyor
Jackman, Kızıl Ejderhalar'ın eş başkanı Reynolds ile birlikte beyazperdede boy gösterdi ve yıllar içinde EFL maçlarını da takip etti. Annesi Norfolk'ta doğup büyüdüğü ve hâlâ orada yaşadığı için Norwich ile kişisel bağlara sahip.
Hollywood parasını harcamaya hazır görünen 57 yaşındaki Avustralyalı, Kanaryalar ile aile bağını resmileştirmeye de hazırlanıyor gibi duruyor. talkSPORT'a şu ifadeleri kullandı: “Bununla çok ama çok ilgileniyorum ve şu anda bunun hakkında konuşuyorum. Carrow Road'a birkaç kez gittim ve Kanaryalar'ı seviyorum, ayrıca bu yıl terfi edeceğiz. Benim tahminim bu. Tahminim, Norwich ile Wrexham'ın bu yıl terfi edeceği yönünde.”
- Getty/GOAL
Wolverine yıldızı, EFL'de Reynolds ve Brady'ye rakip olacak
Sydney doğumlu Jackman, 2011'de Norwich'e yatırım yapmak için gelen ilk teklifi geri çevirdiğini açıklamıştı. Bu tutum şimdi yeniden değerlendiriliyor ve yakında Wrexham sahipleri Reynolds ve Mac'in yanı sıra NFL efsanesi Brady ve onun Birmingham ekibiyle karşı karşıya gelmesi mümkün görünüyor.
Diğer alanlardan süperstarların varlığı, ışıltı ve gösteriş kattıkları için Britanya futbolu adına olumlu değerlendiriliyor; Pennant da EFL saflarında ünlü isimleri memnuniyetle karşılayanlar arasında yer alıyor.
Eski Arsenal, Birmingham, Liverpool ve Stoke kanat oyuncusu, NetBet Sport'un katkılarıyla GOAL'e konuşurken şunları söyledi: “Eğer buna para koyacaklarsa, elbette bu iyi bir şey. Bu, işi daha eğlenceli hale getirecek, daha iyi oyuncular getirecek ve seviye yükselecek.
“Bence Wrexham'daki başarıyı, üst üste üç terfiyle nelerin başarılabileceğini gördüler. Birmingham gibi bir kulüp de çok ama çok büyük bir kulüp, büyük bir tarihe sahip.
“Muhtemelen bir noktada Premier League'de olmamız gerektiğini söyleyeceklerdir ve doğru destek, doğru yatırım, iyi oyuncularla birlikte play-off'larda yer bulamamaları için hiçbir neden yok. Play-off'lara girdiğinizde ise her şey mümkün. Oradan herkes Premier League'e çıkabilir. Sekizinci ya da üçüncü bitirmeniz fark etmez, kendinizi elenmiş de bulabilirsiniz, Premier League'de de.”
Daha fazla ünlü Britanya futbol kulüplerine yatırım yapacak mı?
Önümüzdeki yıllarda Britanya futbolunda daha da fazla ünlü yatırımının görülüp görülmeyeceği sorulduğunda, Pennant şunları ekledi: “Muhtemelen görürsünüz ama bence bu daha çok onların isimleri, yüzlerinin işin üzerinde olmasıyla ilgili. Oyuna o kadar çok para akıttıklarını düşünmüyorum. Bence bunu yapan onların arkasındaki insanlar ve onlar sadece öncülük ediyor.
“Ama Wrexham için işe yaradı, kulübün adını duyurdu, aynı zamanda kulübe biraz para enjekte etti ve onu biraz daha başarılı hale getirdi. Yani işe yarıyorsa, bunun daha fazla yaşanmaması için bir neden yok.
“Birmingham City için yeni şeyler inşa etmek, yeni bir stadyum yapmak gibi büyük planları var. O yüzden evet, insanlar işin içine girmek istiyorsa ve bu oyun için faydalıysa, bunda hiçbir sorun görmüyorum.”
- Getty/GOAL
Snoop Dogg ve Ferrell, diğer paydaşlar arasında yer alıyor
Wrexham, 2021'de Reynolds ve Mac'i Kuzey Galler'de ağırlayarak modern trendi başlattı. O noktadan sonra rekorlarla dolu bir yükseliş yaşadılar; art arda gelen üç terfiyle National League'den Championship'e çıktılar ve Premier League'e yaklaşmış oldular.
Birmingham da gözünü en üst lige dikmiş durumda, Norwich ise Jackman ile görüşmeler sürerken benzer planlar yapacaktır. Britanya futbolundaki diğer süperstar yatırımcılar arasında Swansea'de Snoop Dogg, Ipswich'te Ed Sheeran, Bournemouth'ta Michael B Jordan ve Leeds'te Will Ferrell de yer alıyor.
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