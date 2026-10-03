Maçın ardından konuşan Tielemans, Türkiye’nin geniş alana yayılan oyun tarzının doğrudan Belçika’nın işine yaradığını ve merkez bölgelerde büyük boşluklar bıraktığını belirtti. Galibiyetten memnun olsa da Manchester United orta sahası, takımının hücum anlarında daha da acımasız olması gerektiğini söyledi.

Belçika çok sayıda pozisyon üretti; Dodi Lukebakio, Lukaku üçüncü golü atmadan önce iki kez direğe takıldı.

Tielemans, takımın son bölgedeki uygulamasını geliştirebileceğine inanıyor.

“Evimizde kazanmak hedefimizdi” diyen Tielemans, şöyle devam etti: “Açık bir maçtı ama fırsatlarımızı değerlendirdik ve daha da fazla gol atabilirdik. Çok açık oynadılar ve orta sahada çok fazla alan bıraktılar. Son bölgede hâlâ daha iyi kararlar vermemiz gerekiyor.”