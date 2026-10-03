Beautiful Sports International
Çeviri:
“Daha da fazla gol atabilirdik!”: Youri Tielemans, Belçika’yı galibiyete kaptan olarak taşımasının ardından mesaj gönderdi
Tielemans, Belçika'yı Liege'de evinde farklı galibiyete taşıdı
Belçika kaptanı Youri Tielemans, ülkesini Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 3-0'lık galibiyete taşımasının ardından gurur duyduğunu söyledi. Kevin De Bruyne'nin attığı iki gol ve Romelu Lukaku'nun klas kafa vuruşu, ev sahibi ekibe net bir galibiyet getirdi.
Bu sonuçla Belçika, A Grubu'nda puanını altıya yükseltti ve grup lideri Fransa ile birlikte iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.
Tielemans, açık geçen mücadelede oyunun temposunu kontrol etmede kilit rol oynadı.
- Photo News
Kaptan, orta sahadaki açık alanları ve kaçan fırsatları öne çıkardı
Maçın ardından konuşan Tielemans, Türkiye’nin geniş alana yayılan oyun tarzının doğrudan Belçika’nın işine yaradığını ve merkez bölgelerde büyük boşluklar bıraktığını belirtti. Galibiyetten memnun olsa da Manchester United orta sahası, takımının hücum anlarında daha da acımasız olması gerektiğini söyledi.
Belçika çok sayıda pozisyon üretti; Dodi Lukebakio, Lukaku üçüncü golü atmadan önce iki kez direğe takıldı.
Tielemans, takımın son bölgedeki uygulamasını geliştirebileceğine inanıyor.
“Evimizde kazanmak hedefimizdi” diyen Tielemans, şöyle devam etti: “Açık bir maçtı ama fırsatlarımızı değerlendirdik ve daha da fazla gol atabilirdik. Çok açık oynadılar ve orta sahada çok fazla alan bıraktılar. Son bölgede hâlâ daha iyi kararlar vermemiz gerekiyor.”
Taktik esneklik, Belçika'nın orta sahadaki üstünlüğünü sağlıyor
Tielemans, oyunu yönlendirmek ve Türkiye'nin önde kurduğu savunma hattını değerlendirmek için De Bruyne ile etkili bir uyum yakaladı. Belçika orta sahası, konuk ekibin baskı düzenini istikrarlı şekilde kırarak tehlikeli geçiş hücumları hazırladı.
Belçika'nın disiplinli savunma yapısı, Türkiye'nin topa sahip olmasına rağmen gol bulmasına izin vermedi.
Tielemans, takımın maç içindeki durumları değerlendirme becerisini övdü.
- ANP
Belçika, A Grubu'nda kalan maçlara odaklanıyor
Tielemans ve takım arkadaşları, grupta liderlik koltuğundaki Fransa'yı geride bırakmayı hedeflerken odaklarını Uluslar Ligi grup aşamasının bir sonraki bölümüne çevirdi. Kaptan, Belçika'nın güçlü bir takım ivmesi yakaladığından hâlâ emin.
Türkiye, ilk puanlarını ararken A Grubu'nun son sırasında yer alıyor.
Belçika, Liege'deki başarısının ardından sonraki milli maçlarda bunun üzerine koymayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun