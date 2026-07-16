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Thomas Hindle

Çeviri:

"Daha da büyüyecek" - Atlanta, Dünya Kupası'nın en iyi ev sahibi şehriydi, ancak her zaman bir futbol merkezi olmuştur

FEATURES
Analysis
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Atlanta United

Atlanta’nın bir futbol kültürü oluşturmak için Dünya Kupası’na ihtiyacı yoktu. Sekiz maç ve yarım milyondan fazla taraftar festivali ziyaretçisi, şehrin neredeyse 60 yıldır inşa ettiği şeyi sadece teyit etti.

ATLANTA -- Maçın başlamasına üç saat kala, adam havada su şişesini sallıyordu. Atlanta Stadyumu’nda neredeyse kimse yoktu; ancak seyirciler seyrek kalabalıkla dolu koridorlarda dolaşırken, stadyum çalışanı yine de oradaydı ve 3 dolarlık uygun bir fiyata su satmak için yüksek sesle bağırıyordu.

Gerçek bir futbol şehrinin neredeyse tam ortasında yer alan bir stadyum için bu, çok uygun bir manzaraydı. Kuzey Amerika’da pek çok yer, bu yaz futbol olayını başarıyla gerçekleştirmek için zorlandı. Sanki futbol onlara dayatılmış gibi hissettikleri bu şehirler, ellerinden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyor. Çoğu, bu güzel oyunu sadece bir ay boyunca, hareketli bir ay boyunca geçici olarak kucaklayan spor merkezleri. Atlanta ise farklı hissettiriyor.

Atlanta ise bu anı uzun zamandır bekliyordu. Ve bu bekleyişin karşılığını kesinlikle aldı.

“Atlanta başka bir şey olmaya çalışmıyor,” diye konuştu GOAL’a, 30 yıldır şehirde futbol haberlerini takip eden yorumcu ve medya kişiliği Jason Longshore. “Atlanta, tam da Atlanta’dır. Burada ‘Atlanta her şeye etki eder’ diye bir söz ve popüler bir marka var; bunu müzikte, tarzda, her şeyde görebilirsiniz. Atlanta’nın futbola yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekten benzersiz olmuştur.”

Atlanta, futbol kültürünü sıfırdan inşa etti. Dünya Kupası gelmeden çok önce, nesiller boyu oyuncular, antrenörler ve taraftarlar bu sporu kendilerine ait hale getirmişti. Sonunda büyük yatırımlar da geldi, ancak kültür hâlâ yerel, ulaşılabilir ve hiç çekinmeden Atlanta’ya özgü bir havaya sahip. Amerika’da futbolun pahalı ve özgün olmadığı sık sık söylenir. Atlanta mükemmel değil, ama olduğu gibi kabul ediliyor.

Ve bu durum, Dünya Kupası süresince de kendini gösterdi.

  • Atlanta NASLGetty

    "Her yerden oyuncular transfer ettiler"

    Ancak her şey tarihle başlar. Atlanta Chiefs, o dönemde Atlanta Braves’in bir yöneticisi olan Dick Cecil’in kulübün kurulmasına destek vermesiyle 1967 yılında faaliyetlerine başladı. Takımın yıldız oyuncularından biri olan Kaizer Motaung, daha sonra Güney Afrika’ya dönerek Atlanta takımının adından ve kimliğinden ilham alarak Kaizer Chiefs’i kurdu. Cecil, 1966 Dünya Kupası’na dair anlatılardan etkilenmiş ve profesyonel futbolun kendi şehrinde de başarılı olabileceğine inanmıştı.

    Bu, özellikle stratejik bir girişimdi. O dönemde Atlanta, bir göçmen şehri değildi. Bu nedenle Cecil, her yerden oyuncu transfer etti. 14 farklı ülkeden yetenekli futbolculara cazip sözleşmeler teklif etti; bunun karşılığında oyuncuların altı ay boyunca forma giyip, geri kalan altı ayda antrenörlük yapmalarını şart koştu. Bu karışım, sadece bir taraftar kitlesi oluşturmaya yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda olağanüstü etkili bir futbol takımı ortaya çıkmasını da sağladı. Takım, Manchester City ile dostluk maçları oynadı (ve onları iki kez yendi). 1968’de ilk NASL Şampiyonluğu’nu kazandılar.

    “Her yerden oyuncularla sözleşme imzaladılar,” diye açıkladı Longshore. “Ancak hepsinin İngilizce konuşması gerekiyordu ve onlarla 12 aylık sözleşmeler imzaladılar; çünkü altı ay boyunca futbol oynadılar, ardından gidip altı ay boyunca futbolu öğrettiler ve temelde 1967’den 1972’ye kadar bölgedeki on binlerce çocuğa ve insana futbolu tanıttılar.”

    Tahminlere göre, 1966 yılında Atlanta’da organize futbol oynayan yaklaşık 150 kişi vardı. 1968’in ortasına gelindiğinde bu sayı 16.000’e ulaştı.

    Sonra o çocuklar büyüdü ve futbol izlemeye başladı. Longshore, ikinci neslin bir parçasıydı. 1986 Dünya Kupası’nı izlemiş ve yarı finalde Belçika’ya karşı Maradona’nın attığı iki gol karşısında hayrete düştüğünü hatırlıyor (Arjantin, elbette, turnuvayı kazanacaktı).

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  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    "Hayır, büyük stadyumda oynuyoruz"

    Atlanta United’ı kucaklayan da onun kuşağıydı. Takımın kuruluş süreci karmaşıktı. Söylendiğine göre, Major League Soccer’ın ilk dönemlerinde bu şehirde bir franchise kurma hedefleri vardı. Ancak 1996 Olimpiyatları ile birlikte bu ivme yavaşladı.

    Ayrıca bir stadyum sorunu da vardı. Chiefs'in orijinal stadyumu, 1997'de yıkılmadan önce Atlanta Braves tarafından devralınmış ve daha sonra terk edilmişti. Kelimenin tam anlamıyla, oynanacak hiçbir yer yoktu.

    Ancak Arthur Blank, 2001 yılında Atlanta Falcons’ı satın aldığında, bir MLS takımı kurmak istediğini açıkça belirtti. O zamana kadar Atlanta, daha çeşitli bir yer haline gelmişti. Futbol yeniden büyümeye başlamıştı. MLS’nin bir gün bu şehirde iz bırakacağına şüphe yoktu. Ancak bu bile karmaşıktı. 2000’lerin ortalarında trend, 20.000’den fazla koltuklu stadyumlar inşa etmekti. Blank, belki de düzenli bir banliyö bulup büyük bir yatırım yapabilirdi.

    Ancak Dünya Kupası kapsamında Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan Mercedes-Benz Arena, uygun bir yer olarak değerlendirildi.

    “Atlanta devreye girdiğinde, ‘hayır, biz büyük stadyumda oynayacağız’ dediler ve Blank, Falcons ile Atlanta United’ın aynı seviyede olduğunu söyledi; bu durumda insanlar olaya farklı bir açıdan yaklaşmak zorunda kaldı. Böylece, başka yerlerde belki de elde edemeyeceğiniz türden ana akım medyada yer aldınız,” dedi Longshore.

    Kazanmak da yardımcı oldu.

    Atlanta, ilk sezonundan önce Josef Martinez ve Miguel Almiron’u kadrosuna kattı. Takım, hemen seyirci rekorları kırdı ve ikinci sezonunda MLS Kupası’nı kazandı.

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    "Bu iş daha da büyüyecek"

    Ve böylece bir kültür doğdu – küresel sahnede daha deneyimli olanların da dikkatini çeken bir kültür.

    “Altyapı ve bunun arkasındaki düşünce sürecinden bahsettiğinizde, [Blank] bu süper kulübü kurmak istiyordu ve tabii ki Atlanta, çeşitliliğin tam bir yuvası. Burada kesinlikle her türden kültür, farklı milliyetler, farklı insanlar var ve bence futbolun yaptığı en önemli şeylerden biri de insanları gerçekten birleştirmektir,” dedi eski West Ham orta saha oyuncusu Jack Collison.

    O, “farklı bir şey” için, yani 2019’da kulübün gençlik akademisindeki bir iş için Atlanta’ya taşındı. Collison bir daha geri dönmedi.

    Eski kulübü, geçen yıl sezon öncesi turu kapsamında bu stadyumda bir hazırlık maçı oynadı. Ve şok oldular.

    “Bu oyuncuları ağırlamak inanılmazdı; hatta maçtan önce Mark Noble ve bir iki oyuncuyla konuştuğumda, bu oyuncuların dünyanın en iyi stadyumlarında, muhteşem taraftarların önünde oynadıklarını gördüm. Ancak onlar için, bir sezon öncesi maçı için bu stadyuma gelip ne kadar akıllara durgunluk verici bir yer olduğunu görmek, gerçekten de inanılmaz anların sahnesini hazırlıyor,” dedi Collison.

    Diğer MLS oyuncuları da bu görüşe katılıyor. Fafa Picault, Aralık ayında Inter Miami ile MLS Kupası’nı kazandıktan sonra bu sezon arası Atlanta United’a transfer oldu. Daha mutlu olamazdı.

    “Şehrin farklı yönleri var ve özellikle son birkaç yılda, eskiden buraya oynamaya ve ziyarete geldiğim zamanlara kıyasla, büyük bir Latin kültürü gelişti. Şimdi burada yaşarken, bunun muazzam bir şekilde büyüdüğünü görüyorum,” dedi Picault.

    Bu kültür, sporun ötesine de yayıldı. Falcons ve Atlanta United aynı stadyumu paylaşıyor. NFL takımı da futbol kültürünün ne kadar etkili olabileceğini çok iyi biliyor.

    “Bu kültür giderek daha da büyüyecek,” dedi Falcons’ın koşucu oyuncusu Bijan Robinson, GOAL’a. “Benim için, bir futbol taraftarı olarak, burada başka ülkelerden gelen tüm bu insanları görmek, ülkelerini temsil etmek için zaman ayırıp uçağa binip buraya gelmelerini ve tüm bu çabaları göstermelerini görmek, asıl önemli olan budur.

    Belki de ABD Futbol Federasyonu’nun şehir merkezinin 20 mil güneyinde son teknoloji ürünü yeni antrenman tesisini kurması (Blank’ın finanse ettiği bir proje) pek de tesadüf değildir. ABD Erkek Milli Takımı da burayı seviyor.

    “Tesisler gerçekten inanılmaz. Bence bu, milli takımın çok, çok uzun zamandır ihtiyaç duyduğu şeydi... Bu oldukça özel bir şey ve bence milli takımın gelişmesine kesinlikle yardımcı olacak,” dedi Tyler Adams, USMNT’nin Dünya Kupası kampının başlangıcında.

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  • Atlanta StadiumGetty

    Eşi benzeri olmayan Dünya Kupası başarıları

    Dünya Kupası’nda da durum benzerdi. Atlanta, sekiz Dünya Kupası maçına ev sahipliği yaptı. Taraftar festivali 500.000 ziyaretçiyi ağırladı. Ayrıca Atlanta United’ın birçok temel unsurunu da korudular. Sosisli sandviç ve gazlı içecekler tanesi 2 dolara satılıyordu. 5 dolara bir çizburger alabilirdiniz. Bu Dünya Kupası’nın büyük bir kısmı, taraftarların kabul etmek zorunda kaldığı Amerikan kapitalist sisteminin bir yan ürünü olarak sömürücü bir havaya sahipti. Atlanta ise buna karşı çıktı.

    "2018'deki adaylık sürecinin başından itibaren, Atlanta ve Georgia'nın muhteşem bir FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gereken her şeye sahip olduğunu biliyorduk ve bölgemiz tüm beklentileri aştı.

    “Bu, ev sahibi komite personelimiz, sivil toplum, topluluk ve iş dünyası liderleri, ortaklarımız, kamu kurumları ve gönüllülerimizin hepsinin bir araya gelerek gerçekten özel bir şey yaratmasıyla gerçekleşen gerçek bir takım çalışmasıydı. Spor ve büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için neden dünyanın en iyi şehri olduğumuzu göstermede rol oynayan herkese son derece minnettarız.” – Atlanta Spor Konseyi ve Atlanta Dünya Kupası Ev Sahibi Komitesi Başkanı Dan Corso, yaptığı açıklamada böyle dedi.

  • Argentina fans World CupGetty

    "Sanki deplasman maçı gibiydi"

    Yarı final, gerçekten muhteşem bir spor etkinliğiydi. Atlanta Stadyumu’nun içine girdiğinizde kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Tavan daha kalın görünüyor. Sesler içeride tutulup daha sonra güçlendiriliyor. Başka bir deyişle, burası Arjantin taraftarları için mükemmel bir ortam.

    Futbol sahasındaki maçların sonucu, başlama vuruşundan önce kolayca tahmin edilemez. Çok fazla değişken vardır, değişebilecek pek çok şey vardır. Ancak bu spor sadece atmosferden ibaret olsaydı, İngiltere’nin yarı final maçını taraftarların ıslık çalmasından önce kaybettiği yönünde ikna edici bir argüman ortaya atılabilirdi.

    Maç öncesinde oyuncular milli marşlar için sıraya girdi. “God Save the King”in ilk notası gürültüyü zar zor aştı. Ardından Arjantin taraftarlarının ıslık duvarında kayboldu. Arjantin milli marşı ise tüm gücüyle söylendi.

    Ve sonra drama başladı. Bu maçın fiziksel ve sert geçeceği belliydi. İngiltere-Arjantin karşılaşmalarının zengin bir geçmişi var. Aynı zamanda aralarında büyük bir düşmanlık da var. Tarihsel olarak birbirlerini gerçekten yenmek isteyen iki takım. Ve her aşırı hevesli Arjantinli müdahaleyle birlikte seyirciler coştu. Jude Bellingham bir müdahaleye tepki gösterdi. Seyirciler onu yuhaladı. Elliot Anderson, Lionel Messi’ye sert bir şekilde çarptı. Stadyum öfkeden sarsıldı. Arjantin ise son 10 dakikada iki gol atarak 1-0’lık geriye düşüşünü tersine çevirdiğinde, Atlanta bu turnuvanın en belirleyici sahnesine sahne olacak bir ortama dönüştü.

    Elbette bu, pek çok Güney Amerika takımıyla ilişkilendirilen bir deneyim. Ancak bu turnuvadaki diğer stadyumlar Arjantinli taraftarların yarattığı kaos, heyecan ve sıklıkla görülen düzensizlikle başa çıkmakta zorlanırken, Atlanta onlara coşmaları için bir ortam yarattı. Thomas Tuchel, İngiltere’nin 2-1 mağlubiyetinin ardından “deplasman maçı gibi hissettirdi” dedi. Haksız sayılmazdı.

    Yine de burada taraftarlar arasında herhangi bir düşmanlık yoktu. Gecenin sonunda her iki takımın taraftarları da şehirdeki barlarda dolaşıyordu. Stadyumdan 10 dakikalık yürüme mesafesindeki bir İrlanda barında, altı Arjantinli taraftar bir masada oturmuş, boş hatıra bira bardaklarını masaya bırakmış, bir tur daha içki sipariş etmiş ve İspanyolca yüksek sesle konuşuyorlardı. Gözleri bulanık ve biraz sendeleyen iki İngiltere taraftarı yanlarından geçip herkesin elini sıktı.

    “İspanya’dan nefret ediyorum,” dedi İngiltere taraftarlarından biri Arjantinli gruba.

    Masadakiler güldü. Sonra, öfke duymadan bardan çıkıp kalabalık sokağa adım attılar ve gecenin karanlığına karıştılar.

    Kaybetmek için bundan daha iyi bir futbol şehri yok.