"Daha da büyüyecek" - Atlanta, Dünya Kupası'nın en iyi ev sahibi şehriydi, ancak her zaman bir futbol merkezi olmuştur

ATLANTA -- Maçın başlamasına üç saat kala, adam havada su şişesini sallıyordu. Atlanta Stadyumu’nda neredeyse kimse yoktu; ancak seyirciler seyrek kalabalıkla dolu koridorlarda dolaşırken, stadyum çalışanı yine de oradaydı ve 3 dolarlık uygun bir fiyata su satmak için yüksek sesle bağırıyordu.

Gerçek bir futbol şehrinin neredeyse tam ortasında yer alan bir stadyum için bu, çok uygun bir manzaraydı. Kuzey Amerika’da pek çok yer, bu yaz futbol olayını başarıyla gerçekleştirmek için zorlandı. Sanki futbol onlara dayatılmış gibi hissettikleri bu şehirler, ellerinden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyor. Çoğu, bu güzel oyunu sadece bir ay boyunca, hareketli bir ay boyunca geçici olarak kucaklayan spor merkezleri. Atlanta ise farklı hissettiriyor.

Atlanta ise bu anı uzun zamandır bekliyordu. Ve bu bekleyişin karşılığını kesinlikle aldı.

“Atlanta başka bir şey olmaya çalışmıyor,” diye konuştu GOAL’a, 30 yıldır şehirde futbol haberlerini takip eden yorumcu ve medya kişiliği Jason Longshore. “Atlanta, tam da Atlanta’dır. Burada ‘Atlanta her şeye etki eder’ diye bir söz ve popüler bir marka var; bunu müzikte, tarzda, her şeyde görebilirsiniz. Atlanta’nın futbola yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekten benzersiz olmuştur.”

Atlanta, futbol kültürünü sıfırdan inşa etti. Dünya Kupası gelmeden çok önce, nesiller boyu oyuncular, antrenörler ve taraftarlar bu sporu kendilerine ait hale getirmişti. Sonunda büyük yatırımlar da geldi, ancak kültür hâlâ yerel, ulaşılabilir ve hiç çekinmeden Atlanta’ya özgü bir havaya sahip. Amerika’da futbolun pahalı ve özgün olmadığı sık sık söylenir. Atlanta mükemmel değil, ama olduğu gibi kabul ediliyor.

Ve bu durum, Dünya Kupası süresince de kendini gösterdi.