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Gregg Berhalter GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Daha da büyük taraftarlar" - Eski ABD Milli Takımı teknik direktöründen gururlu bir Dünya Kupası babasına: Chicago Fire'dan Gregg Berhalter, oğlu Sebastian'ın 2026'ya hazırlanırken yeni bir sayfa açıyor

Analysis
ABD
G. Berhalter
FEATURES
S. Berhalter
Chicago Fire FC
Dünya Kupası
ABD 1
M. Pochettino

GOAL, Chicago Fire teknik direktörüyle bu yaz için planları, takımla olan bağı ve 2022 yılına dair anıları hakkında konuştu

Gregg Berhalter’ın bir anlığına kendini düşüncelere kaptırdığı bir an vardır. Bu çok uzun sürmez, ama gerçekten olur. 2026 yılına dair uzun bir sohbet sırasında 2022’yi hatırlaması istendiğinde, “ya öyle olsaydı” düşüncesi bir anlığına aklından geçer.

Berhalter, GOAL'a 2022 takımından bahsederken, "O kadar genç olmamız neredeyse utanç verici," diyor, "çünkü o grubun birbirine ne kadar yakın olduğuna bakılırsa, bence çocuklar gerçekten bir şeyler başarabilirdi."

ABD erkek milli takımının Katar'daki Dünya Kupası'nı belirleyen o grubun büyük bir kısmı, ABD'de belirleyici bir yaz için geri döndü. USMNT'nin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosundaki toplam 13 oyuncu, 2022'den geri döndü. Ancak teknik direktör geri dönmedi. Artık takım Mauricio Pochettino'nun ve 20 aydır öyle.

Berhalter için 2026 her zaman bir hayaldi. Şimdi ise hâlâ bir "ya olsaydı?" sorusu olarak kalabilir.

Ancak o kısa şaşkınlık anı dışında, Berhalter bu konuyu öyle düşünmüyor. USMNT'nin eski teknik direktöründe kıskançlık yok. Büyük bir hayal kırıklığı vardı, ama o da dağıldı. Berhalter, planladığından çok farklı bir şekilde 2026'ya hazırlanırken, duyguları daha önce hiç hissetmediği bir sevinç etrafında yoğunlaşıyor.

Yıllar boyunca Berhalter, 2026 Dünya Kupası'nı bir teknik direktör olarak yaşamayı bekliyordu, ancak şimdi bunu daha iyi bir şekilde yaşayacak: bir baba olarak. USMNT görevinden sonra kendi duygularıyla boğuşurken, Berhalter hızla bir bakış açısı buldu ve bu bakış açısı, oğlu Sebastian'ın bir zamanlar her şeyden çok değer verdiği bir konuma yükselmesine odaklandı.

Birçok açıdan, genç olanı, büyük olan olmadan başaramazdı. Birçok başka açıdan da, onunla birlikte başaramazdı. Berhalter, bunun rahatlatıcı olduğunu söylüyor. Bu gerçek, onun USMNT teknik direktörlüğünden USMNT'nin en büyük hayranına dönüşmesine yardımcı oldu.

Oğlunun yükselişiyle ilgili olarak "Bu benim için kesinlikle yardımcı oldu" diyor. "Bence bunun nedeni, onun şu anda bulunduğu yerde olmasının ve geldiği noktaya ulaşmasının tamamen kendisiyle ilgili olması. Bence benim için çatışma, onu seçenin babası olması durumunda, onun başarılarından bir şeyler eksiltmiş olabileceğin düşüncesinden kaynaklanabilirdi.

Michael Bradley, Bob Bradley'in USMNT takımında oynadığı dönemde takımın en önemli yıldızlarından biri olduğunda da benzer bir çatışma haksız bir şekilde ortaya çıkmıştı.

"İnsanlar, 'Ah, belki de sadece babası olduğu içindir' derdi. Artık böyle bir şey söylenemez. O, bunu yüzde 100 kendi başına kazandığını tüm kalbiyle biliyor. Bu harika bir şey ve onunla gerçekten gurur duyuyorum. Bu yolculuk, sadece oğlunuzu da izleyebildiğiniz için bizi daha da büyük taraftarlara dönüştürdü."

Peki, bu yaz Berhalter için nasıl geçecek? Onun gibi biri Dünya Kupası'nı nasıl izler? Bu turnuvaya eski bir oyuncu, eski bir teknik direktör, şu anki teknik direktör, bir baba ya da tüm bunların tuhaf bir karışımı olarak mı yaklaşıyor?

"Oyuncu ve teknik direktör olarak Dünya Kupalarında milli takımı temsil ettiğinizde, bu programın ne anlama geldiğini anlıyorsunuz," diyor. "Bu yüzden benim için önemli olan, ABD futbolunu desteklemek ve takımın elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için onlara tezahürat etmek."

"Bir baba olarak, oğlunuzu Dünya Kupası'nda görmek ve bu deneyimleri oğlunuzla paylaşabilmek harika bir şey. Dünya Kupası'nda oynamak büyük bir onur ve Sebastian'ın bunu anlaması, nasıl bir şey olduğunu bilmesi, Dünya Kupası'nın ne olduğunu bilmesi, bunu onunla paylaşabilmek gerçekten çok özel bir duygu."

Berhalter'ı eşsiz bir yaz bekliyor ve bu gerçek şimdiden oldukça netleşti.

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    "O benim koçum"

    Bu yılki ABD Erkek Milli Takımı kadrosunun üyeleri haberi aldıktan kısa bir süre sonra, Berhalter'ın bir videosu internette hızla yayıldı. Videoda, Berhalter belirli bir oyuncu hakkında haber almayı sabırsızlıkla bekliyordu. O oyuncunun serüvenine büyük bir ilgi duyuyordu ve bu yaz ülkesini temsil etme fırsatıyla ödüllendirilmesini her şeyden çok istiyordu.

    Komik bir şekilde, o video oğluna odaklanmıyordu; Chicago Fire'daki kalecisi Chris Brady'ye odaklanıyordu. Kadroya tepkisi sorulduğunda, Berhalter'in ilk olarak bahsettiği kişi, komik bir şekilde, Brady oldu.

    "Evet, birçok farklı duygu var, neredeyse hepsi son derece mutlu, olumlu ve heyecan verici," dedi Berhalter. "Kulübümüzdeki Chris için, onun ne kadar çok çalıştığını görüyorsunuz ve bu noktaya gelmek onun için inanılmaz bir yolculuk."

    GOAL, Berhalter'ın aslında ilk olarak kendisinden bahsettiğini söylediğinde Brady gülüyor. Ancak tesisteki tepkisine bakılırsa, kaleci koçunun ne kadar heyecanlı olduğunun farkındaydı.

    "Dürüst olmak gerekirse, onun bu kadar heyecanlı olduğunu görünce biraz şaşırdım," dedi Brady. "Yani, ofisinden koşarak çıktı ve benim için çok heyecanlanmıştı. Gerçekten minnettar oldum. Yani, dostum, benim için bu kadar heyecanlanan benim koçum ve bu, bana ne kadar inandığını gösteriyor. Oyuncularına ne kadar inandığını gösteriyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Böyle bir koçu olan bir takımın parçası olduğum için minnettarım."

    Bu, Berhalter'in oğlunun yolculuğu hakkında söyleyecek çok şeyi olmadığı anlamına gelmez. Son bir buçuk yıldır Brady'nin yolculuğuna ön sıradan tanık olsa da, son 25 yıldır oğlunun yol göstericisi olmuştur. 2002'de, bir yaşındaki Sebastian, babası Dünya Kupası'nda oynarken tribünde oturuyordu. 2022'de ise babasının o seviyede koçluk yapmasını izlemek için tribünde yer aldı.

    Şimdi sıra genç Berhalter'da.

    "Kadro açıklamasına kadar geçen son haftalarda oyuncular stres yaşamaya başlıyor," diyor Berhalter, bu bekleme dönemini her iki tarafta da yaşamış biri olarak. "Başka şeylere odaklanmaya başlıyorlar. Sebastian ve Chris için önemli olan, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmaktı; böylece ne olursa olsun, bununla gurur duyabilirlerdi.

    "Aslında mesele şuydu: 'Hey, nasıl daha iyi olmaya devam edeceksin, Sebastian? Ne üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorsun? Oyununun hangi alanlarını geliştirebilirsin?' O her zaman bir şeyler bulur, çünkü kendini geliştirmeye ve daha iyi olmaya çok odaklanmıştır."

    Sebastian Berhalter'ı bu seviyeye taşıyan şey, soyadı ya da babasının teknik direktör olması değil, bu odaklanmaydı. Berhalter, tüm bu deneyimden bahsederken en çok vurgulamak istediği şey de budur.

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  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Sebastian'ın yükselişi

    Berhalter'ın neler başarılabileceğini merak etmeye başlaması çok uzun sürmedi. O da dünyanın geri kalanı gibi, oğlunun MLS'de parladığını ve 2025 sezonunun ilk aylarında bir yıldız olarak ortaya çıktığını izledi. Bundan kısa bir süre sonra Berhalter, tüm bunların Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceğini merak etmeye başladı. İlk düşünceleri basitti: Sebastian'a bir şans verilirse, bu mümkün olabilir.

    "Gold Cup'ta ilk fırsatını yakaladıktan sonra," diye yanıtlıyor Berhalter, ne zaman inanmaya başladığı sorulduğunda. "Aslında önemli olan buna odaklanmak değil, 'nasıl daha iyi olabilirsin?' diye odaklanmak. Bunu başarabilirsen, gerisi kendiliğinden gelir."

    "Sadece gelişimini görmek," diye ekliyor, "Bu noktaya gelmek için son 15 yılda ne kadar çok çalıştığını görmek? Bu inanılmaz bir şey."

    Genç Berhalter için tüm bunların içinde komik bir tesadüf var. Babası Columbus'tan ayrılıp ABD'de bir işe başladıktan kısa bir süre sonra, o da Crew'da kendini göstermeye başladı. Şimdi, Gregg Berhalter'ın USMNT görev süresinin bitmesinden bir yıldan az bir süre sonra, Sebastian uluslararası sahnede kendi anını yakaladı. Her iki durumda da, bir Berhalter'ın bir sonraki bölümü, diğerinin yükselişine yer açmaya yardımcı oldu.

    "Babamdan bir telefon alırsam, diğer oyuncular gibi iki kat daha fazla hak etmem gerektiğini biliyorum," dedi Sebastian Berhalter. "Kim ne derse desin, benim için önemi yoktu, çünkü onun nasıl bir insan olduğunu biliyorum ve o beni sırf aramak için aramazdı. Bunu hak etmem gerekiyordu ve henüz hiçbir noktada bunu hak etmemiştim. Benim için önemli olan, başkalarının ne dediği değildi; sadece, eğer çağrılırsam, bunu hak etmiş olacağımı bilmek istedim."

    Şimdi, orta saha oyuncusu her zaman birlikte büyüdüğü oyuncularla birlikte oynuyor. Özellikle babasının onunla çalışmaya dair anlattığı hikayeleri dinledikten sonra, Tyler Adams'ı idolü olarak tanımladı. Geçtiğimiz hafta sonu Senegal maçında Adams ile birlikte ilk 11'de yer aldı.

    Bir bakıma bu metaforik bir durum. Berhalter döneminden kalan pek çok isim hala var, ama aynı zamanda, ironik bir şekilde, yeni bir Berhalter'ın başını çektiği yeni nesil oyuncular da var. Şu anki kadrodaki pek çok oyuncu, temelin geçen döngüde nasıl atıldığını ve bu temelin bugün bile ne kadar sağlam olduğunu hemen belirtmekten çekinmiyor.

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    2022 Tahvilleri

    Son iki yıl içinde GOAL, ABD Erkek Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası kadrosunun büyük bir kısmıyla röportaj yaptı. Oyuncuların çoğu için Katar’daki anılarını şekillendiren anlar sahada yaşanmadı; birlikte olabildikleri hemen hemen her yerde yaşandı. Oteller, antrenmanlar, otobüsler, oyuncuların dinlenme salonu – saymakla bitmez. İşte bağlar orada kuruldu.

    Berhalter, bunun kasıtlı olduğunu söylüyor. Yıllardır kardeşlik ve birlikteliğin önemini vurguluyordu. Dünya Kupası, bu özel grubun hayatlarının en önemli maçlarına hazırlanırken bu duyguyu pekiştirmeleri için bir fırsattı.

    "Ortamı nasıl düzenleyeceğimiz konusunda çok kararlıydık," diyor. "Oyuncuların odalarının tam olarak nerede olduğunu, lobideki aydınlatmayı, oyuncuların koridorlarındaki aydınlatmayı, yatakları, her şeyi tam olarak biliyorduk. Dinlenme salonu konusunda da çok kararlıydık. Dünya Kupası'ndan bir yıl önce mimarlara dinlenme salonunu planlattık. Çok kararlıydık.

    "Sonra oyuncuların oradan harika bir deneyim yaşayarak ayrıldıklarını duymak, tüm bunlara değdiğini gösteriyor. İşte bu yüzden böyle şeyler yaparsınız. Şunu söyleyebilirim ki, tüm dinlenme salonlarına ve diğer tüm detaylara sahip olabilirsiniz, ancak doğru oyuncu grubuna sahip değilseniz, başınız belada demektir. O, doğru oyuncu grubuydu. Şimdiye kadar çalıştığım en sıkı fıkı gruplardan biriydi."

    Bu grup yıllar içinde değişti. Oyuncular geldi ve gitti. Bazıları koca ya da baba oldu. Herkes değişti ve Berhalter bu değişimi hem yakından hem de uzaktan izlemeyi çok sevdi.

    "Koçluğun en güzel yanı da bu: insanların, insan varlıklarının evrimini görüyorsunuz, sadece oyuncular olarak değil, anlıyor musunuz? Bir oyuncu olarak ilerlemelerini görüyorsunuz, ama aynı zamanda insan olarak da, ve bu ödüllendirici, tatmin edici," diye açıklıyor Berhalter. "Ülkenizi temsil etmenin muazzam bir onur olduğunu hep düşünmüşümdür, ama bunu sadece bununla sınırlamak istemedim. Onların bundan daha fazlası için oynamasını istedim. Birbirleri için derin bir şekilde oynamalarını istedim. Yanlarındaki kişiye çok değer verdikleri için oynamalarını istedim."

    Berhalter, bu bağın grubun belirleyici özelliklerinden biri haline geldiğine inanıyor ve bu özellik, ev sahibi olacağı Dünya Kupası yaklaşırken daha da önemli hale gelecek.

    "Kişisel çıkarlar söz konusu olduğu için grup olarak ulaşılması zor bir aşama, ama oyuncular kesinlikle oraya ulaştı. Ve bence, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, şimdi bu bağlantıyı bir üst seviyeye taşımaları gerekiyor. Ayrıca, ev sahibi olmanın getirdiği destek ve kendi topraklarında Dünya Kupası'nı düzenlemek de muhteşem bir şey."

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Dünya Kupası'nı izlemek

    Sebastian Berhalter'in anlattığına göre, 2022 yılında ABD Milli Takımı'nın en büyük hayranı oydu. Öyle ki, kendine takımın bir "uzantısı" olduğunu söylerdi. Dünya Kupası biter bitmez hayranlığı değişti; bunun en büyük nedeni, artık sadece bir hayran olmak yerine daha fazlası olmak istemesiydi.

    Şimdi, 2026'da, babası kendini o tribünlerde bulacak. Kendini bir hayran gibi hissedecek ve kesinlikle bu grubun bir uzantısı gibi de hissedecek. Bu grubun pek çok kariyerinde rol oynadı. Pek çok hayatın bir parçası oldu.

    Bu yüzden, maçlar başladığında Berhalter'ı bir kez daha tribünlerde görebileceksiniz. 2002, 2006 ve 2022'de o Berhalter, Sebastian'dı. Bu sefer sıra Gregg'de.

    "12'sinde kesinlikle orada olup takımı [Paraguay karşısında] destekleyeceğim," diyor. "Sonra da mümkün olduğunca çok maça gitmek için elimden geleni yapacağım."

    Nasıl olacağını görecek. Elbette başka görevleri de var. Yoğun bir yazın parçası olarak Fire ile yapılması gereken işler var ve bu işlerin çoğu, tesadüfen oğlunun takımı olan Vancouver Whitecaps'e karşı 16 Temmuz'daki geri dönüş maçından çok önce tamamlanmak zorunda.

    Ancak şimdilik tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'nda. Berhalter, pek çok kişi gibi, herkes gibi turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyor ve hayat ona bir şey öğrettiyse, o da her şeyin bir anda değişebileceğidir. Bir teknik direktör, eski oyuncu ve baba olarak güvenle söyleyebileceği tek bir şey var.

    "Bu grup hakkında bildiğim tek şey," diyor, "hazır olacaklarıdır."

    Berhalter de hazır. Dünya Kupası başlamak üzere ve bu turnuva, kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde hayatını değiştireceği kesin.

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