"Daha da büyük taraftarlar" - Bir zamanlar ABD Erkek Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Gregg Berhalter, oğlu Sebastian'ın Dünya Kupası'ndaki yükselişi sayesinde yeni bir sayfa açtı

Gregg Berhalter'ın bir anlığına kendini düşüncelere kaptırdığı bir an var. Bu çok uzun sürmüyor, ama gerçekten oluyor. 2026 yılına dair uzun bir sohbet sırasında 2022'yi hatırlaması istendiğinde, "ya öyle olsaydı" düşüncesi bir anlığına aklından geçiyor.

Berhalter, GOAL'a 2022 takımından bahsederken, "O kadar genç olmamız neredeyse utanç verici," diyor, "çünkü o grubun birbirine ne kadar yakın olduğuna bakılırsa, bence çocuklar gerçekten bir şeyler başarabilirdi."

ABD erkek milli takımının Katar'daki Dünya Kupası'nı belirleyen o grubun büyük bir kısmı, ABD'de belirleyici bir yaz için geri döndü. USMNT'nin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosundaki toplam 13 oyuncu, 2022'den geri döndü. Ancak teknik direktör geri dönmedi. Artık takım Mauricio Pochettino'nun ve 20 aydır öyle.

Berhalter için 2026 her zaman bir hayaldi. Şimdi ise hâlâ bir "ya olsaydı?" sorusu olarak kalabilir.

Ancak o kısa şaşkınlık anı dışında, Berhalter bu konuyu öyle düşünmüyor. USMNT'nin eski teknik direktöründe kıskançlık yok. Büyük bir hayal kırıklığı vardı, ama o da dağıldı. Berhalter, planladığından çok farklı bir şekilde 2026'ya hazırlanırken, duyguları daha önce hiç hissetmediği bir sevinç etrafında yoğunlaşıyor.

Yıllar boyunca Berhalter, 2026 Dünya Kupası'nı bir teknik direktör olarak yaşamayı bekliyordu, ancak şimdi bunu daha iyi bir şekilde yaşayacak: bir baba olarak. USMNT görevinden sonra kendi duygularıyla boğuşurken, Berhalter hızla bir bakış açısı buldu ve bu bakış açısı, oğlu Sebastian'ın bir zamanlar her şeyden çok değer verdiği bir konuma yükselmesine odaklandı.

Birçok açıdan, genç olanı, büyük olanı olmadan başaramazdı. Birçok başka açıdan da, onunla birlikte başaramazdı. Berhalter, bunun rahatlatıcı olduğunu söylüyor. Bu gerçek, onun USMNT teknik direktörlüğünden USMNT'nin en büyük hayranına dönüşmesine yardımcı oldu.

Oğlunun yükselişiyle ilgili olarak "Bu benim için kesinlikle yardımcı oldu" diyor. "Bence bunun nedeni, onun şu anda bulunduğu yerde olması ve geldiği noktaya ulaşmasının tamamen kendisiyle ilgili olmasıdır. Bence benim için çatışma, onu seçenin babası olması durumunda, onun başarılarından bir şeyler eksiltmiş olabileceğimiz düşüncesinden kaynaklanabilirdi.

Michael Bradley, Bob Bradley'in USMNT takımında oynadığı dönemde takımın en önemli yıldızlarından biri olduğunda da benzer bir çatışma haksız bir şekilde ortaya çıkmıştı.

"İnsanlar, 'Ah, belki de sadece babası olduğu içindir' derdi. Artık böyle bir şey söylenemez. O, bunu yüzde 100 kendi başına kazandığını tüm kalbiyle biliyor. Bu harika bir şey ve onunla gerçekten gurur duyuyorum. Bu yolculuk, sadece oğlunuzu da izleyebildiğiniz için bizi daha da büyük taraftarlara dönüştürdü."

Peki, bu yaz Berhalter için nasıl geçecek? Onun gibi biri Dünya Kupası'nı nasıl izler? Bu turnuvaya eski bir oyuncu, eski bir teknik direktör, şu anki teknik direktör, bir baba ya da tüm bunların tuhaf bir karışımı olarak mı yaklaşıyor?

"Oyuncu ve teknik direktör olarak Dünya Kupalarında milli takımı temsil ettiğinizde, bu programın ne anlama geldiğini anlıyorsunuz," diyor. "Bu yüzden benim için önemli olan, ABD futbolunu desteklemek ve takımın elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için onlara tezahürat etmek."

"Bir baba olarak, oğlunuzu Dünya Kupası'nda görmek ve bu deneyimleri oğlunuzla paylaşabilmek harika bir şey. Dünya Kupası'nda oynamak büyük bir onur ve Sebastian'ın bunu anlaması, nasıl bir şey olduğunu bilmesi, Dünya Kupası'nın ne olduğunu bilmesi, bunu onunla paylaşabilmek gerçekten çok özel bir duygu."

Berhalter'ı eşsiz bir yaz bekliyor ve bu gerçek şimdiden oldukça netleşti.