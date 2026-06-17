"Daha çok şey var" - Eski Manchester United yıldızı, Cristiano Ronaldo'nun 50'li yaşlarına kadar oynayacağını öngörüyor

Eski İngiltere forveti Sheringham, Ronaldo’nun 50 yaşına kadar oynamaya devam edebilecek fiziksel özelliklere ve zihinsel azme sahip olduğunu öne sürdü. Profesyonel futbolun yoğun taleplerine rağmen Sheringham, Al-Nassr forvetinin kondisyonuna gösterdiği titiz yaklaşımın onu futbol tarihindeki diğer tüm oyunculardan ayıran bir özellik olduğuna inanıyor.

En güncel Dünya Kupası bahis oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Sheringham, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo bu gidişle 50'li yaşlarına kadar oynayabilir mi? 41 yaşındaki vücuduna bakınca bu beni hiç şaşırtmaz. Hâlâ son derece formda. Son 15 yıldır kendini en iyi durumda tutmak için kendi antrenman ekibiyle çalışıyor ve hâlâ bu arzusu olduğu sürece devam edecektir; ancak o yaşa geldiğinizde her gün yataktan kalkıp antrenmana gitmek zor bir iş."