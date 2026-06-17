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"Daha çok şey var" - Eski Manchester United yıldızı, Cristiano Ronaldo'nun 50'li yaşlarına kadar oynayacağını öngörüyor
Yenilmezlik havası
Eski İngiltere forveti Sheringham, Ronaldo’nun 50 yaşına kadar oynamaya devam edebilecek fiziksel özelliklere ve zihinsel azme sahip olduğunu öne sürdü. Profesyonel futbolun yoğun taleplerine rağmen Sheringham, Al-Nassr forvetinin kondisyonuna gösterdiği titiz yaklaşımın onu futbol tarihindeki diğer tüm oyunculardan ayıran bir özellik olduğuna inanıyor.
En güncel Dünya Kupası bahis oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Sheringham, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo bu gidişle 50'li yaşlarına kadar oynayabilir mi? 41 yaşındaki vücuduna bakınca bu beni hiç şaşırtmaz. Hâlâ son derece formda. Son 15 yıldır kendini en iyi durumda tutmak için kendi antrenman ekibiyle çalışıyor ve hâlâ bu arzusu olduğu sürece devam edecektir; ancak o yaşa geldiğinizde her gün yataktan kalkıp antrenmana gitmek zor bir iş."
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Uzun ömürlülüğün sırrı
Ronaldo’nun mesleğine olan bağlılığı efsanevidir; sıkı diyetler, kriyoterapi ve 40’lı yaşlarının sonlarına kadar verimli kalmasını sağlayan yorulmak bilmeyen bir antrenman programı, bunun en önemli unsurlarıdır. Çoğu oyuncu 30’lu yaşlarının ortalarında emekli olurken, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, Portekiz’in Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nı kazanma hedefiyle şu anda ülkesine liderlik etmek için hazırlanıyor.
Sheringham sözlerine şöyle devam etti: "Eminim ki hâlâ yaptığı işi seviyor ve dünyadaki diğer ligler kadar güçlü olmayan bir ligde oynuyor, ama hâlâ gol atıyorsan ve insanlar hâlâ senin oynamayı istiyorsa, neden devam etmesin ki? Etrafında yenilmezlik havası var, hem fiziksel olarak hem de kondisyon olarak formda; bu yüzden bence Ronaldo'yu önümüzdeki yıllarda da uzun süre izleyeceğiz."
Avrupa'da bir geri dönüş ihtimali görünmüyor
Gol atma konusundaki devam eden başarısına rağmen Sheringham, eski Real Madrid ve Juventus yıldızının Avrupa’nın önde gelen liglerine geri dönmesini beklemiyor. İngiltere, İspanya ve İtalya’da Şampiyonlar Ligi ve ulusal şampiyonlukları kazanan oyuncunun Avrupa kariyerindeki bu bölüm, Los Blancos’un teknik direktörlüğüne tanıdık bir yüz olan Jose Mourinho’nun geri dönüşüne rağmen kalıcı olarak kapanmış görünüyor.
"Cristiano Ronaldo'nun Jose Mourinho'nun altında oynamak için Real Madrid'e geri döneceğini düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır. Avrupa'ya geri dönmeyecek," diye ısrar etti Sheringham. Taraftarlar, eski kulüplerinden birine romantik bir dönüş hayal ediyor olabilir, ancak modern Avrupa futbolunun finansal ve taktiksel gerçekleri, kariyerinin bu aşamasında böyle bir hamlenin gerçekleşme olasılığını oldukça düşük kılıyor.
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MLS’de olası bir veda maçı
Ronaldo, futbolu tamamen bırakmadan önce Orta Doğu'dan ayrılmaya karar verirse, Sheringham'a göre ABD'ye transfer olmak mantıklı bir sonraki adım olabilir. Lionel Messi'nin de oynadığı MLS'e katılması, Kuzey Amerika'da bu sporun popülaritesini büyük ölçüde artıracaktır ve Sheringham, Portekizli efsanenin ligi domine etmekte hiçbir zorluk çekmeyeceğine inanıyor.
Sheringham şunları ekledi: "Yine de farklı bir deneyim yaşamak isterse Amerika'ya gidebilir. Bunu tahmin etmek zor değil ve o, MLS’i hiç kimsenin yapamayacağı şekilde kesinlikle canlandıracaktır. Belki de her şey, nihayet emekli olduğunda ne yapmak istediğine bağlı olacaktır." Şu an için odak noktası Suudi Pro Ligi ve Dünya Kupası zaferi üzerinde, zira Portekiz Çarşamba günü K Grubu’nda DR Kongo ile karşılaşarak 2026 turnuvasına başlayacak. Mevcut bu dönemin ötesinde bile, Ronaldo’nun 50’li yaşlarına kadar oynaması ihtimali artık imkansız olarak görülmüyor.