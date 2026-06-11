"Daha çok bir yardım maçı gibiydi": TV yorumcuları 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını eleştirdi

"İkisi de maçı akışına bıraktı. Tribünlerdeki 'Laola' dalgalarının başlaması bir futbol maçı için asla iyiye işaret değildir – ve ilk yarıda bile birkaç tane vardı," diyerek Kramer eleştirisini dile getirdi.

Daha önce SC Freiburg'un uzun süredir teknik direktörlüğünü yapan Streich, özellikle Güney Afrikalılar tarafından "hayal kırıklığına uğradığını" vurgulamıştı. "Çünkü daha iyi bir düzenleri olduğunu ve direneceklerini düşünmüştüm. Ancak boşluklar çok büyüktü. Erken yedikleri gol onları şok etti ve sonra hayal kırıklığı yarattı," dedi Streich, ZDF'ye.

MagentaTV'de, bu ücretli TV kanalının Dünya Kupası uzmanı olan eski BVB ve Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da Güney Afrika'nın performansını eleştirdi: "Çok az şey yaptılar. İstemediğini söylemek istemiyorum. Ama ellerindeki imkanlarla başaramadılar."