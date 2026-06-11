"Maç öncesinde şöyle bir his vardı: Ortam çok gergin ve ben büyük bir yoğunluk bekliyordum. Boşlukların genişleyeceği belliydi – ama ben onların ciddi bir mücadele vereceğini ve ikili mücadelelerin çok sert geçeceğini düşünmüştüm. Ama aslında bu daha çok bir yardım maçı gibiydi," dedi eski milli oyuncu Kramer, Perşembe akşamı ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından ZDF yorumcusu olarak yaptığı değerlendirmede.
Çeviri:
"Daha çok bir yardım maçı gibiydi": TV yorumcuları 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını eleştirdi
"İkisi de maçı akışına bıraktı. Tribünlerdeki 'Laola' dalgalarının başlaması bir futbol maçı için asla iyiye işaret değildir – ve ilk yarıda bile birkaç tane vardı," diyerek Kramer eleştirisini dile getirdi.
Daha önce SC Freiburg'un uzun süredir teknik direktörlüğünü yapan Streich, özellikle Güney Afrikalılar tarafından "hayal kırıklığına uğradığını" vurgulamıştı. "Çünkü daha iyi bir düzenleri olduğunu ve direneceklerini düşünmüştüm. Ancak boşluklar çok büyüktü. Erken yedikleri gol onları şok etti ve sonra hayal kırıklığı yarattı," dedi Streich, ZDF'ye.
MagentaTV'de, bu ücretli TV kanalının Dünya Kupası uzmanı olan eski BVB ve Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da Güney Afrika'nın performansını eleştirdi: "Çok az şey yaptılar. İstemediğini söylemek istemiyorum. Ama ellerindeki imkanlarla başaramadılar."
- AFP
Meksika - Güney Afrika: "Üç kırmızı kart - ama pek bir şey olmadı"
Güney Afrika'nın defansif orta saha oyuncusu Yaya Sithole'nin kendi ceza sahası içinde yaptığı dikkatsiz top kaybı, 9. dakikada Meksika'ya, Aztek Stadyumu'ndaki 80.000'e yakın seyircinin coşkuyla alkışladığı açılış golünü kazandırdı; Julian Quinones bu Dünya Kupası'ndaki ilk golü attı.
Sithole, ikinci yarının başında acil bir faul nedeniyle kırmızı kart görerek sahadan atıldı (50.). Sayı üstünlüğü elde eden Meksika'da yıldız forvet Raul Jimenez, 67. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Maçın son dakikalarında iki kırmızı kart daha görüldü: İlk olarak, Güney Afrika'nın oyuna sonradan giren hücum oyuncusu Themba Zwane, VAR müdahalesi sonrasında sözde bir saldırı nedeniyle kırmızı kart gördü (84.). Uzatma dakikalarında Brezilyalı hakem Wilton Pereira Sampaio, Meksika'nın stoper oyuncusu Cesar Montes'in faulünü acil frenleme olarak değerlendirdi ve onu da oyundan attı.
Klopp, Montes'in kırmızı kartını maç değerlendirmesi için bir örnek olarak kullandı: "Bu durum, tüm maçı biraz özetliyor. Taktik olarak çok kötüydü. Her iki takım için de iyi değildi. On bir karşı dokuz durumdayken bir kontra atağa koşuyorsun. Neden bir kontra atağa koşuyorsun? (…) Bu, maçın genelinde yaşanan bir sorundu. Güney Afrika bunu sıfır komma sıfır değerlendirdi," dedi şu anda Red Bull'da Global Futbol Başkanı olarak görev yapan 58 yaşındaki teknik adam.
Streich ise şu analizi yaptı: "Aslında insan şaşırıyor: Üç kırmızı kart - ama pek bir şey olmadı, beklediğim yoğunluk hiç yoktu. Ben ortalığın iyice kızışacağını düşünmüştüm. Ama öyle olmadı."
Meksika, açılış maçındaki galibiyetle eleme turlarına yükselmenin temelini attı; final turnuvasının ortak ev sahibi olan Meksika, önümüzdeki hafta Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrikalılar ise ikinci grup maçında Çek Cumhuriyeti karşısında şimdiden baskı altında.
Meksika - Güney Afrika 2:0 (1:0) - 2026 Dünya Kupası açılış maçının istatistikleri
Maç
Meksika - Güney Afrika
Sonuç
2:0 (1:0)
Goller
1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.)
Kırmızı Kart
Sithole (Güney Afrika, 50.), Zwane (Güney Afrika, 84.), Montes (Meksika, 90.+2)
Grup
A
Maç yeri
Azteca (Meksiko)