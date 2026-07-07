"Daha büyük sorunlarınız var" - Arsène Wenger, Jürgen Klopp'un Almanya'yı en üst seviyeye geri döndürebileceğinden şüphe duyuyor ve kanıt olarak Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sını gösteriyor

Wenger, Almanya’nın felaketle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından Klopp’un ülkenin ihtiyaç duyduğu sihirli çözüm olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Klopp’un Julian Nagelsmann’ın yerine geçmesi beklenirken beklentiler çok yüksek olsa da, Wenger önlerindeki görevin sadece dünya çapında bir motivasyon uzmanı atamaktan çok daha karmaşık olduğuna inanıyor.

Toni Kroos’un “Einfach mal Luppen” adlı podcast’inde konuşan Wenger, bu konudaki çekincelerini dile getirdi. “Klopp ismi, Almanya’ya en üst seviyeye geri dönme umudu veriyor. Ancak bunun her şeyi değiştireceğinden emin değilim,” diyen Wenger, “Almanya’nın daha büyük sorunları var. Tekrar söylüyorum: Kalitesini hiç sorgulamıyorum. Ancak Almanya’nın tüm sorunlarını tek başına çözüp çözemeyeceğini bilmiyorum. O akıllı bir adam, bunu kendisi de biliyor.”



