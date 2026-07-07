Getty/GOAL
Çeviri:
"Daha büyük sorunlarınız var" - Arsène Wenger, Jürgen Klopp'un Almanya'yı en üst seviyeye geri döndürebileceğinden şüphe duyuyor ve kanıt olarak Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sını gösteriyor
Wenger, Klopp’un etkisini sorguluyor
Wenger, Almanya’nın felaketle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından Klopp’un ülkenin ihtiyaç duyduğu sihirli çözüm olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Klopp’un Julian Nagelsmann’ın yerine geçmesi beklenirken beklentiler çok yüksek olsa da, Wenger önlerindeki görevin sadece dünya çapında bir motivasyon uzmanı atamaktan çok daha karmaşık olduğuna inanıyor.
Toni Kroos’un “Einfach mal Luppen” adlı podcast’inde konuşan Wenger, bu konudaki çekincelerini dile getirdi. “Klopp ismi, Almanya’ya en üst seviyeye geri dönme umudu veriyor. Ancak bunun her şeyi değiştireceğinden emin değilim,” diyen Wenger, “Almanya’nın daha büyük sorunları var. Tekrar söylüyorum: Kalitesini hiç sorgulamıyorum. Ancak Almanya’nın tüm sorunlarını tek başına çözüp çözemeyeceğini bilmiyorum. O akıllı bir adam, bunu kendisi de biliyor.”
- Getty Images Sport
Brezilya ile Ancelotti arasındaki karşılaştırma
Wenger, savını örneklemek için Güney Amerika’ya dikkat çekti; orada da bir başka ağır toplu teknik direktör, geleneksel bir futbol devinin kaderini değiştirmekte zorlanıyordu. Wenger, en çok başarıya imza atmış teknik direktörlerin bile elindeki oyuncuların yeteneği ve profiliyle sınırlı kaldığını vurguladı ve Dünya Kupası son 16 turunda Norveç’e şok edici bir 2-1 yenilgiye uğrayan, zor günler geçiren Brezilya’nın mevcut durumuna atıfta bulundu; Wenger’in bizzat izlediği bu maçtan bahsediyordu.
"Kimse Klopp’un kalitesini sorgulamıyor. O birinci sınıf bir teknik direktör," diye kabul etti Wenger. "Ancak Brezilya’da da görüldüğü gibi: Onlara Carlo Ancelotti’yi getirdiniz, ama oyuncular hala aynı. İyi oyuncuların harika bir teknik direktöre ihtiyacı vardır. Harika teknik direktörlerin de iyi oyunculara ihtiyacı vardır. İkisi bir arada olmalıdır."
Klinik golcü eksikliği
Wenger’in tespit ettiği belirli bir taktiksel eksiklik, Almanya’nın dünya klasında bir “9 numara”ya sahip olmamasıdır. Dünya Kupası’ndaki diğer ülkeler, zorlu eleme maçlarını atlatmak için karizmatik figürlere güvenirken, Die Mannschaft son yıllarda güvenilir bir gol kaynağı bulmakta zorlanmaktadır.
Eski Arsenal teknik direktörü, “Bence (Nagelsmann) bu turnuvada büyük bir hata yapmadı. Almanya’nın şu anda eksik olduğu bir şey var; bu turnuva, gerçek bir golcünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor,” diye açıkladı. “İngiltere’deki Harry Kane gibi, kritik anlarda gol atan bir oyuncuya ihtiyacınız var. Ancak Almanya’da şu anda böyle bir oyuncu yok.”
- Getty Images Sport
Klopp yönetiminde yeni bir dönem
Kendi isteğiyle verdiği ara sona ererken, Klopp’un başarıya ulaşması yönündeki baskı muazzam boyutta. DFB, ona gençlik kademelerini ve milli takımın temel kimliğini yeniden yapılandırması için geniş yetkiler verdi.
DFB, Klopp’un Anfield’da elde ettiği başarıyı burada da tekrarlayabileceğini umarken, Wenger’in değerlendirmesi, ülke yetenek yetiştirme sorunlarını çözmedikçe bu etkinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Şu an için Alman kamuoyu iyimserliğini koruyor, ancak efsanevi Fransız teknik adamın uyarısı, yeni teknik direktörün önünde uzanan zorlu mücadelenin ciddiyetini hatırlatıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun