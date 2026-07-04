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Ryan Tolmich

Çeviri:

'Daha büyük bir bütünün parçası' - Mauricio Pochettino ve ABD Milli Futbol Takımı, ülkenin tarihi 250. kuruluş yıldönümünde nasıl Amerika’nın 4 Temmuz hikayesi haline geldi?

Analysis
ABD
Dünya Kupası
M. Pochettino
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika

250. 4 Temmuz kutlamalarında, Mauricio Pochettino ve ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Amerika’nın takımı haline geldi ve Dünya Kupası serüvenini Amerikan futbolunun bir kutlamasına dönüştürdü.

SEATTLE -- Arka planda havai fişekler patlarken, tribünlerdeki taraftarlar durmadan “USA” diye tezahürat ediyordu. Bu yaz Dünya Kupası’nda ABD Erkek Milli Takımı’nı temsil edecek oyuncular, T-Mobile Park’ta tek tek tanıtıldı. Sonunda sıra, memleketinin kahramanı Cristian Roldan’a geldi; Roldan, Seattle Mariners taraftarlarının büyük eğlencesine, başının üzerine kaldırılmış bir trident eşliğinde coşkulu alkışlar arasında sahneye çıktı.

Sonra, nihayet gecenin yıldızı sahneye çıktı. Mariners forması giyen Mauricio Pochettino, törenin ilk atışını yapmak üzere sahaya çıktı. Pochettino’nun elbette beyzbol geçmişi yoktu, ancak atışı olabildiğince iyiydi. Muhtemelen bir “strike” değildi, ama ne de olsa, yeterince yakındı.

Amerika’nın 250. kuruluş yıldönümünden önceki gece, ABD Erkek Milli Futbol Takımı (USMNT) Amerika’nın geleneksel eğlencesine katıldı. Ancak gerçek şu ki, bu 4 Temmuz beyzbolla ilgili değil. Futbolun hakim olduğu bu yazda asla öyle olamazdı.

Ülke genelinde tarihi bir öneme sahip olan bu yaz, tamamen ABD Milli Futbol Takımı’na ait. Takım, bu Dünya Kupası’ndaki performansıyla ülkenin kalbini kazandı ve bu performans, en azından Pazartesi günü Belçika ile oynayacakları Son 16 Turu maçına kadar devam edecek. Takımın bu yolculuğu, rekor düzeyde izlenme rakamları, sayısız unutulmaz an ve bolca “Country Roads” şarkısı söylemesine neden oldu. Bu, onların yaz mevsimi ve bu yaz devam ettiği için, Amerika’nın en büyük bayramında Amerikan spor dünyasının en önemli haberi onlar.

Bu gerçek kimsenin gözünden kaçmıyor. Yıllardır USMNT ve genel olarak futbol, daha büyük resmin bir parçası olmak için mücadele ediyordu. Bu sefer ise resmin kendisi onlar. Ülkenin her köşesinden taraftarlar, bu takımın yarattığı atmosferin bir parçası olmak için can atıyor ve takım ne kadar başarılı olursa, büyümeye devam etme potansiyeli olan bu akıma o kadar çok insan katılıyor.

Pochettino Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ben yüzde 200 Arjantinliyim. Yalan söylemeyeceğim: Kendimi yüzde 100 Arjantinli hissediyorum,” dedi, “ama bence buradayken, daha büyük bir şeyin parçası, inşa ettiğimiz şeylerin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Bu inanılmaz projenin bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Ve tabii ki, stadyumda o şarkı [Take Me Home, Country Roads] çalmaya başladığında, onu söylememek imkansız. İmkansız, çünkü bu inanılmaz ve çok dokunaklı bir şarkı.

"Bir maçı kazandıktan ve burada olmak için bir buçuk yıl hazırlandıktan sonra, işte tam da bu yüzden bu ülkeyle ve bu federasyonla anlaştık: çünkü o duyguyu yaşamak istedik. Bir şey, işin içinde olmak. İşin içinde olmayı ve bu kutlamanın bir parçası olmayı çok seviyorum."

Parti daha yeni başlıyor ve bu ülkede futbolda daha önce hiç görülmemiş bir parti olacak.

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    Gelişen bir ilişki

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın 4 Temmuz öncesindeki beyzbol macerasına çıkmasından birkaç saat önce, Folarin Balogun durumu basitçe özetledi.

    "Bu tür şeyler ancak Amerika'da olabilir," dedi.

    Bu yaz, ABD’nin dünyayı ağırladığı, ancak aynı zamanda benzersiz bir şekilde Amerikan ruhunu yansıtan bir yaz oldu. Bunun nedenlerinden en azından biri, Dünya Kupası’ndaki performansıyla sınırları ve beklentileri zorlamaya devam eden bu USMNT’nin yükselişidir.

    Her şey, biri Paraguay'a, diğeri Avustralya'ya karşı alınan iki galibiyetle başladı. Bu iki galibiyetle USMNT, 96 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maç kazandı ve bunu büyük bir şıklıkla başardı. Bu takım, geriye yaslanıp umut etmekle yetinen bir takım değildi; saldırgan bir oyun sergiledi ve o 180 dakika içinde altı gol atarak dünyaya bir mesaj gönderdi.

    Aynı zamanda ABD’ye de bir mesaj gönderdiler ve Avustralya maçının ardından ABD de bir mesajla karşılık verdi. O galibiyetin hemen ardından seyirciler, kahramanlarına John Denver’ın “Take Me Home, Country Roads” şarkısını seslendirdi. O günden beri bu şarkı, oyuncuları ve taraftarları birbirine bağlayan bir marş haline geldi.

    "Sonuçta, hem kendin için hem de takım için buradasın, ama asıl olarak Amerika’daki futbol algısını değiştirmek için buradasın," dedi savunma oyuncusu Auston Trusty. “O atmosferi duymak ve maçın tüm enerjisini hissetmek… Bence hem bu sporun hayranı olan insanlar hem de bizim oyunumuzu ve bu Dünya Kupası’nı izleyerek spora ilgi duymaya başlayanlar için asıl önemli olan budur.”

    Ekim 2024’te göreve geldiğinden beri Pochettino’nun en çok görmek istediği şey buydu. Görev süresi boyunca, takım ile taraftarları arasında bir bağ kurmaktan defalarca bahsetti. Onun da dediği gibi, “futbol budur”. Arjantin’de büyüyen Pochettino, stadyumlardaki taraftar desteğinden zaman zaman hayal kırıklığına uğramıştı; bu desteği, en hafif tabirle, bazen yarı yarıya olarak nitelendirebilirsiniz.

    Geçen yaz ABD Milli Takımı’nın Meksika’ya karşı Gold Cup’ta yenilgisinin ardından ağlamasının bir nedeni de budur; o maçta Houston’daki Meksikalı taraftarlar, sahadan ayrılan ABD Milli Takımı’na şarkılar söylemişti. Avustralya’ya karşı kazanılan o maçın ardından da duygulanmasının nedeni budur; o zaman kahramanlar gibi alkışlanan kendi takımıydı.

    "Bu sadece bir maça hazırlanıp başka bir takıma karşı oynamak değil," dedi. "Bu, ülkenizi temsil etmektir. Bayrağınız için verilen bir mücadeledir. Bu, duygu, kültür ve felsefedir. Bu, sizin kim olduğunuzdur."

    Geçtiğimiz bir yıl içinde, ABD Milli Takımı’nın Arjantinli teknik direktörü Amerikan kültürüne aşık oldu. Bu da bu yazın en önemli hikayelerinden biri oldu.

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Poch’un Amerika’yla olan aşk hikâyesi

    Pochettino’nun hayran kaldığı Amerikan kültürünün çeşitli yönleri var. Country müziğine, özellikle de Ella Langley’e olan sevgisinden sık sık bahsetmiştir. Amerikan yemeklerini, özellikle de Chick-Fil-A’yı seviyor. Her şeyden çok, insanları sevdiğini söylüyor. Amerikan futbolunda oyunun kurallarını değiştiren bir güç olarak geldiğinden beri pek çok insanla tanıştı. Neredeyse her etkileşimde benzer bir his yaşadı.

    "İnsanlar çok cana yakın ve sizi rahat hissettiriyorlar," diyor. "Çok misafirperverler. Mesela Nashville gibi bir yere gidip bir bara girebilirsiniz; tek başınıza olsanız bile çok çabuk arkadaş edinebilirsiniz. Birkaç dakika içinde oraya aitmiş gibi görünebilir ve kendinizi o yere ait hissedebilirsiniz.

    “Amerika’yı dolaştığınızda, bu benim için büyük bir sürpriz oldu; her eyalet birbirinden farklı ama insanlık duygusu aynı. Her zaman insanları kucaklamak istiyorsunuz. İnsanlara o yere çabucak ait olduklarını hissettiriyorsunuz... Ülkenin çok büyük olduğunu ve insanların çok iyi olduğunu biliyorum. Bence çok şey öğreniyoruz. Artık buradaki ülkeyi ve insanların kültürünü tanıdığımız için çok daha iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorum.”

    Birçok taraftar da aynı şeyi söylerdi. Pochettino, bir değişim gücü olarak kendisine yüklenen beklentileri karşıladı. 2024 yılında ABD Milli Takımı’nın başına getirildiğinde, yanlış yöne doğru giden bir programı düzeltmek için göreve başladı. Pochettino’nun dediğine göre, bu süreçte bazı engeller vardı; bunlardan bazıları öngörülebilirdi, ancak sonuçta bu engeller en iyisi için oldu. ABD Milli Takımı doğru zamanda zirveye ulaştı ve Pochettino, bunun gerçekleşmesini sağladığı için övgüler alıyor.

    Bu arada, onunla birlikte çalışanlar kendi ilişkilerinin de geliştiğini gördü. Kendisinin de söylediği gibi, Pochettino’nun Amerikan futbolundaki dönemi onu değiştirdi ve oyuncuları da bunu yakından izlemekten keyif aldı.

    "Bence kesinlikle çok şey öğreniyor," dedi yıldız oyuncu Christian Pulisic, koçunun yeni edindiği Amerikan özellikleri hakkında. "Bence Amerikan kültürü çok benzersiz. Bazen bir toplantıda ya da başka bir yerde biri ona bir şey söyler ve bu tam bir Amerikan argosu gibi gelir. O da 'ha?' der ve ben bunu çok komik buluyorum.

    "Bu kültüre gerçekten uyum sağlıyor gibi görünüyor. Dün ofisindeydim, country müziği dinliyordu. Bunu görmek komik, ama aynı zamanda Arjantin kültürünü de buraya taşıyor. Teknik ekip bize oradan bazı şeyler gösteriyor. Bu, grup içinde kesinlikle eşsiz bir bağ oluşturuyor."

    Amerikanlaşma sadece Pochettino ile sınırlı değil, Amerika Birleşik Devletleri anakarasında büyümemiş oyuncular için de geçerli. Bu oyuncular için Chris Richards ve Tim Weah, sık sık takımın gayri resmi tur rehberleri olarak görev yapıyor ve takım arkadaşlarını Amerikan futbolunun o kadar da önemli olmayan simge mekanlarına götürüyorlar.

    "Balo’nun ilk kampını hatırlıyorum, onları özellikle yemek konusunda Amerikan kültürünün vazgeçilmezlerine götürüyorduk ve sanırım o da bundan keyif aldı. Sanırım hâlâ ‘Amerikalılar gerçek değil’ diye düşündüğü bir algısı var, çünkü bizim yaptığımız bazı şeyler Londra’da kabul edilmez. Bunları öğrenmek zaman alır, özellikle de her seferinde sadece birkaç hafta burada kalıyorsan. Amerika’nın farklı bölgelerini görebilmek çok güzeldi.

    "Birkaç arkadaşımı Alabama’ya gelip büyüdüğüm yeri görmeye ikna etmeye çalışıyorum, ama yine de çok güzeldi. Artık Güney’i gördüler, Batı’yı gördüler, Pasifik Kuzeybatı’yı gördüler. Ben de Seattle’a ilk kez gittim, bu yüzden bunu herkesle birlikte deneyimleyebilmek çok güzeldi."

    ABD Milli Takımı Amerika turunun tadını çıkarırken, Dünya Kupası’nın diğer katılımcıları da ayrı bir hikaye yazıyor; bu sayede bu Amerikan yazının biraz daha kozmopolit bir havası oldu.

  • FBL-WC-2026-FANSAFP

    Dünya Kupası'nın etkisi

    Sosyal medyayı takip ediyorsanız, bu videoları neredeyse kesin görmüşsünüzdür. İskoçların Boston’daki barları ele geçirdiğini ya da İngilizlerin Atlanta Braves takımındaki yeni kahramanları için şarkı söylediğini görmüşsünüzdür. Norveçlilerin Times Meydanı'nda kürek çektiğini ya da Kansas'ın Lawrence kentinin "Rock Chalk Algeria" sloganını benimsediğini görmüşsünüzdür. Arjantinlilerin şarkı söylemeleri, Japonların temizlik çalışmaları ve Almanların saksafon çalmaları... Bunların hepsi, dünyanın Amerika kıyılarına geldiğini gördüğümüz bir Dünya Kupası'nın parçası.

    Bölünmenin norm haline geldiği bu tarihsel dönemde, dünyanın sevdiği oyunu kutlamak ve nereden gelirse gelsin bu oyunun sevilmeye değer olduğunu göstermek için bir araya geldiği birkaç hafta yaşandı.

    “Bence bu, Amerika’nın farklı kültürleri hissetmesine yardımcı oluyor,” diyor ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Malik’in annesi Anja Tillman, GOAL’a. “Bu, ülkeye çok şey katıyor. Bence bu turnuva özellikle bunu başardı.”

    Bu kültürel alışverişin sonucunda benzersiz bağlar kuruldu. Bu yaz ülkeyi ziyaret edenlerden daha uzun süredir burada bulunan Pochettino, bunu ilk elden deneyimledi. Amerikalıların dünyadan bir şeyler öğrenmiş olmasını umuyor, ancak aynı zamanda bu turnuva için futbolu kollarını açarak karşılayan Amerikalılardan dünyanın da bir şeyler öğrenmiş olmasını umuyor.

    "İnsanlar buraya geldiklerinde, bazen bu ülkedeki insanlar hakkında yanlış bir fikre sahip olduklarını fark etmeye başlıyorlar," diyor. "Belki de farklı ülkeler, ABD hakkında farklı bakış açılarını yansıtıyor. Gerçek ise farklı."

    Ancak Pochettino’nun bu yaz için kullandığı sloganlardan biri “asla gerçeğin peşinden koşma” olmuştur. Bu sloganı, takımına büyük hayaller kurmalarını ve Dünya Kupası’nı kazanabileceklerine inanmalarını hatırlatmak için kullanıyor. Eğer kazanırlarsa, bu elbette Amerikan futbolunun gidişatını sonsuza dek değiştirecektir. Aslında bu takım bunu çoktan başarmıştır.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir miras bırakma fırsatı

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı oyuncuları, medyaya her konuşmalarında “miras” kavramı hakkında sorularla karşılaşıyor. Bu yaz ne anlama gelecek? Bu serüven spora nasıl bir etki bırakabilir? Amerika’nın geneline nasıl bir etkisi olabilir?

    "Bunu kavramaya çalışıyorum ama bence Amerika çok büyük bir ülke," dedi Balogun. "Zor bir konu ama Weston [McKennie] bana videolar gösteriyor çünkü uçakta yan yana oturuyoruz. Bana farklı bölgelerdeki taraftarların, barlarda ve benzeri yerlerde dev ekranlardan maçları izledikleri videoları gösteriyor. Her gol attığımızda, farklı yerlerde kutlamalar yapılıyor.

    "Bence bu, içindeyken hiçbirimizin tam olarak kavrayamayacağı bir şey; ancak turnuva bittiğinde ve, bilemiyorum, günlük hayatımıza geri döndüğümüzde, yarattığımız etkiyi görebileceğimizi düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey."

    Yıllar önce "altın nesil" olarak adlandırılan bu grup, her zaman bu tür bir etki yaratmayı hedeflemiştir. Pochettino'nun göreve gelmesinden önce, Gregg Berhalter döneminin hedefi Amerikan futboluna dair algıyı sonsuza dek değiştirmekti. Bunu başarmanın tam zamanı bu yaz. Bu yaz başlarken herkes bunun bir fırsat olduğunu biliyordu.

    Şu ana kadar ABD Milli Takımı beklentileri karşıladı. Şu ana kadar iz bıraktılar; yeni taraftarlar kazanırken, eski taraftarların tutkusunu da yeniden alevlendirdiler. Bu süreç sona erdiğinde, bu muhtemelen takımın mirası olacak. Herkese, ister ilk kez ister bininci kez olsun, kutlama yapması için bir neden verenler onlar olacak.

    "Bence takım olarak futbolda iz bırakmak ve bir miras bırakmak istiyoruz," dedi Tyler Adams. "Bunun sadece bu anın yarattığı şeyden ve etrafındaki heyecandan ibaret olmamasını istiyorum, anlarsınız ya. İki yıl sonra takımdan ve elde ettiği başarıdan bahsediyorsak, o zaman doğru bir şey yapmışız demektir."

    Bu konuşma başka bir güne kalsın. Şimdilik, hazırlanmamız gereken bir maç ve kutlamamız gereken bir bayram var. Pochettino, ilk atışını yaptıktan hemen sonra Seattle seyircisine yaptığı konuşmayla bu bayram kutlamalarını fiilen başlattı. Ardından, Pochettino ve Roldan mikrofonu eline alıp şu mesajı ilettiler:

    “Hadi gidip Dünya Kupası’nı kazanalım.”

    ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesinden 250 yıl sonra, 4 Temmuz’da Dünya Kupası her zamankinden daha yakın hissediliyor. Amerikan futbolu ve onu sevenler de öyle.

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